İnce parti kuruyor; pompala yavrum pompala!..

Bir hesaba göre yüzde 7, bir başka hesaba göre yüzde 9, çok başka bir hesaba göre de, yüzde12,5.

Ortada fol yok, yumurta yok, bu rakamlar henüz "mutasavver", yani tasavvur edilen, yani "kurulması düşünüldüğü öne sürülen yeni bir partinin" alabileceği oy oranlarına işaret ediyor-muş!..

Yani kurulursa, oy oranları bu rakamlardan başlar-mış!..

Bu spekülasyonlar Muharrem İnce ile ilgili. CHP'nin çok konuşulan isimlerinden, 2018'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye atfen ortada dolaşan iddiaların bir bölümü.

"Bir parti kursa, var ya, en az yüzde 7 oy alır, hatta bir başkasına göre, meydanlara yüzde 12,5 ile çıkar!.."

Ben şu anketleri çok merak ediyorum. Kim yapmış?.. Ne zaman yapmış?.. O anketten başka hangi sonuçlar elde edilmiş?.. Bu iddiaları ortaya atanlar, bir de o anketlerin künyesini, adresini tam olarak açıklarsa, hepimiz ülke siyaseti ne gibi oluşumlara gebe, öğrenmiş oluruz!..

Ben bu anketleri çok gördüm

İşkembeden at atabildiğin kadar, ben böyle anketlerin pek çok kez tanığıyım.

Aklımda en çok kalan iki anket var.

Biri Cem Boyner'in kurmak istediği Yeni Demokrasi Partisi ile ilgili. Birilerine göre, Boyner siyaset için kollarını sıvadığında, anketler yüzde 44'ü gösteriyordu!.. Yani, tek başına iktidar!..

Cem Boyner'i tanırım, ortaya atılan oranlara kendisi bile inanmıyor, gerçi başlangıçta bir heyecan yaratıyor, ancak sonra seçime girmekten bile vazgeçiyor.

İkincisi de, Cem Uzan'ın kurduğu parti. Yine ortaya atılan anketlere göre, "ilk seçimde iktidara geliyor". Ne var ki, Uzan seçime giriyor ve baraj altında kalıyor. Meclis'e bile giremiyor.

Kim yapıyor bu anketleri, kimler pompalıyor bu işleri?..

Öyle demeyin, "pompalama görevi verilen" birileri her zaman var. Şu şöyle demiş de, bu öyle konuşmuş da, "kendisine en yakın kurmayları" ters takla atıp, amuda kalkmış da...

Maksat, yukarıdan verilen emirlerle muhalefetin içini, Muharrem İnce olayında CHP'yi karıştırmak.

Malum, AKP'den kopanların kurduğu iki yeni parti var. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın partileri.

Onlar AKP'nin oylarını tırmalıyorsa, CHP'nin de tırmalanması gerek!..

"Adam kazandı" ve Ayasofya

Şöyle politikacı, böyle politikacı, spekülasyonlara çok açık isimlerin başında şu sırada Muharrem İnce geliyor.

Aynı Muharrem İnce biri Cumhurbaşkanlığı seçiminde, diğeri son Ayasofya açılışında akıllardan kolay silinmeyecek iki olumsuzluğa imza atıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçim akşamı, rakibi Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Adam kazandı" diyor ve sandıkların terk edilmesine yol açıyor. Oysa, sandıkları boş bırakmaya hiç gelmiyor. Örneğin, geçen yıl yerel seçimlerde İstanbul'da CHP örgütünün ve Ekrem İmamoğlu'nun son saniyeye kadar canını dişlerine nasıl taktığı sır değil. Seçim kolay kazanılmıyor.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinde ise, "Davet edilirsem giderim" diyor. Sanki, ona çok sormuşlar gibi!.. Sonra da, Ayasofya yerine Sultanahmet'e gidiyor, açıkta namaz kılıyor.

Muharrem İnce konuşuyor

Şu sıralarda AKP, Muharrem İnce'ye iyice bel bağlamış durumda. "AKP'nin eteğini öpenlerin" yazılarında Muharrem İnce'ye "güzellemeler" eksik değil.

Ah bir parti kursa!.. Pompala yavrum pompala, "Ah kurdurabilsek, CHP oylarını parçalayabilsek!.."

AKP eteğini öpenlere göre, Muharrem İnce:

- CHP yönetiminden şikayetçi. Sadece o değil ki, sosyal demokrat kesimde pek çok kişi şikayetçi. Ama, şikayetçi olanlar parti kurmaya kalkmıyor.

- Türkiye iyi yönetilmiyor. Doğru, iyi yönetilmiyor, halkın artık yüzde 70'i bu görüşte. Ama, kimse parti kurmaya kalkmıyor.

- Yeni bir toparlanma şart. Bu en az altı, yedi yıldır söyleniyor ama, bunu söyleyenler parti kurmaya kalkmıyor.

- İktidara meşruymuş havası veriliyor. Eğer bu cümle gerçekten İnce'ye ait ise... Ayasofya'ya gidip namaz kılmaya kalkmak, o iktidara meşruymuş havası vermiyor mu?..

Gündemde kalmak iyidir

Kaldı ki, bu sözler ona ait ya da değil...

Böylelikle, İnce bu durumdan memnun olmalı, çünkü gündemde kalıyor. Bir siyasetçinin tam da istediği bir olay. Hiçbir şey yapmadan, doğru, eğri kendisine ilişkin pek çok iddia atılıyor ortaya.

Memnun olmaması gereken ise, yeni bir parti kurmasını pompaladıklarına göre, AKP'nin ve yardakçılarının "Muharrem İnce'yi CHP içinde çürük elma" görmek istemeleri. Bunun onu üzdüğünü sanıyorum.

Haydi Muharrem İnce, kur şu partiyi, yüzde 12,5 ile başla işe!..

Türkiye seninle gurur duyuyor!..