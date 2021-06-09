"Hayır" oyları ve hakaretler eşliğinde Bahçeli'nin SEY hikâyesi

"-Hain...

-Alçak...

-Soysuz...

-Aşağılık..."

Bu hakaretler yetmiyor, hızını alamıyor:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti katil olsaydı, bugün bulunduğun yer TBMM değil, mezarlık olurdu".

Bu hakaretler, ardından bu çirkin söz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Hakaret ettiği kişi TİP milletvekili Ahmet Şık, gazeteci meslektaşımız.

Bugün ülke yönetiminde bir AKP sorunu varsa, bir de "Bahçeli sorunu" var.

Ağzını her açtığında, çirkin bir üslup, kendisine aykırı gelen ve de ortağı AKP'yi eleştirenlere karşı "orantısız hakaret dolu sözler" ona ait.

Ahmet Şık'ı beğenmeyebilir, düşüncelerine katılmayabilir, istediği gibi eleştirebilir.

Ama, o hakaretler, o tehdit...

Ne demek, "Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı, bugün yerin mezarlık olurdu" ne demek?..

Ahmet Şık'ın başına yarın bir şey gelse, Bahçeli ne yapacak?..

Siyasi etik yasası

Bahçeli dünkü konuşmasında bir de "Siyasi Etik Yasası" (SEY) çıkartılmasını istiyor:

"Siyasi Etik Yasasının daha fazla geciktirilmeden mutabakatla ve süratle çıkartılması dileğimizdir".

"Siyasi etik..."

"Etik" Yunanca'dan geliyor, "töre ve alışkanlık" anlamında. İkinci anlamı "iyiyi gerçekleştirmek, iyilikleri alışkanlığa dönüştürmekten" geçiyor.

Özünde şöyle tanımlanıyor:

"Etik, insan ilişkilerinde, toplum, kültür, siyaset, ekonomi, hukuk, bilim ve teknoloji alanlarında bireyin tutum, davranış, eylem ve kararlarında etkili olan değerler bütünü".

"Siyasi etik" denildiğinde, siyasette genellikle akla iki temel konu geliyor:

"1-Ülkeyi yönetenlerin ve siyasetçilerin haklarında rüşvet ve yolsuzluk iddiaları varsa, onların sorgulanması, o iddialara yargı yolunun açılması,

2-Siyasal rakiplere hakaretlerin önlenmesi".

Bahçeli ve yolsuzluk iddiaları

Önce, yolsuzluk iddialarına ilişkin...

"Siyasi Etik Yasasının" çıkartılmasını isteyen Bahçeli'nin bu önerisinde zamanlama yerine oturuyor.

Sedat Peker videolarının "siyaset - mafya - medya" üçgeninde fırtınalar estirdiği bir dönemde, Bahçeli "Siyasi Etik Yasası" istiyor.

Aman, ne kadar iyi!..

Madem o yasayı istiyor...

"Daha üç gün önce Sedat Peker'in iddialarının araştırılmasını isteyen muhalefetin önergesine AKP ile birlikte neden 'hayır' oyu kullanıyor ve iddiaların araştırılmasını neden önlüyor?.."

"Siyasi Etik Yasası" olmadan, al işte fırsat, araştırma önergesine 'evet' de ve o iddialar araştırılsın!..

Madem o yasayı istiyor...

"Daha bir kaç hafta önce eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la ilgili yolsuzluk iddialarının araştırılmasını öngören soruşturma önergesine neden 'hayır' oyu kulanıyor ve iddiaların soruşturulmasını neden önlüyor?..

"Siyasi Etik Yasası" olmadan, al işte fırsat, soruşturma önergesine 'evet' de ve o iddialar araştırılsın!..

Madem o yasayı istiyor...

"Şimdiye kadar muhalefetin Meclis'e taşıdığı yolsuzluk iddiasının araştırılması ya da soruşturulmasına ilişkin herhangi bir önergeye 'evet' dediği olmuş mu?..

Hayır!.. Tek bir örneği yok!.."

CHP'nin önerisi var

"Siyasi Etik Yasası" (SEY) Bahçeli için madem o kadar önemli...

Önemli ki, bu yönde ilk çağrısı var, bir yıl önce 17 Mayıs 2020'de, dün bu çağrıyı ikinci kez dile getiriyor.

17 Mayıs 2020'de... O çağrı, gözü kapalı desteklediği ortağı AKP'nin bir kulağından giriyor, öteki kulağından çıkıyor. AKP o çağrıyı zerre kadar ırgalamıyor.

Bahçeli SEY'e madem o kadar önem veriyor...

"İlk çağrısından bir yıl önce, 30 Temmuz 2019 yılında CHP Siyasi Etik Yasası çıkartılmasını isteyen bir yasa önerisi getiriyor Meclis'e".

Siyasi ahlaksızlıkla mücadeleyi öngören, çıkar sağlayan yöneticilerin peşine düşen, siyasilere verilen asgari ücretin beşte birinden daha fazla değer taşıyan hediyelerin TBMM Başkanlığına sunulmasını öneren, ülkeyi yönetenlerin ve bütün siyasilerin her yıl mal varlığı bildirimine bulunmasını zorunlu kılan bir yasa önerisi.

Tam Bahçeli'nin istediği yasa önerisi. Bahçeli ne yapıyor?..

"Kendisinin ilk çağrısından bir yıl önce CHP'nin getirdiği Siyasi Etik Yasa önerisine 'hayır' oyu kullanıyor!.."

Bir yıl ara ile, dün ikinci kez "Siyasi Etik Yasası" isteyen Bahçeli bu isteğinde ne kadar tutarlı?..

Zerre kadar tutarlı değil.

Madem o kadar istiyor...

CHP'nin getirdiği yasa önerisine neden "hayır" oyu kullanıyor?..

Aynı kuralın ikinci yönü

"Siyasi Etik Yasasının" ikinci yönü var, toplumsal değerler, iyilik, kişi ve kurumların eylem ve kararlarında etkili olan değerler bütünü...

Yani...

"Siyasette hakarete yer yok!.. Rakiplerin görüşüne katılmayabilirsin ama, hakarete yer yok!.."

Eski Yunan'dan günümüzde Avrupa Birliği'nin çeşitli normlarına uzanan ilkelerden biri, "siyasette hakaret yok!.."

Bahçeli dün ne yapıyor?..

Meslektaşımız Ahmet Şık'a etmediği hakareti bırakmıyor.

Sonra da...

"SEY" istiyor, "Siyasi Etik Yasası" istiyor!..

Ah Bahçeli, ah!..