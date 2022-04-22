Hayat "askıda", troller iş başında

Üç genç öğretmen...

Biri yüksek lisanslı Mustafa Kaya, ikincisi 32 yaşında coğrafya öğretmeni İsmail Karahan, üçüncüsü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi mezunu 25 yaşında Harun Titiz...

Üçü de, aylardır atama bekliyor.

"Başka işlerle uğraşmaya çalışırken...

Üçü de, geçinemiyor...

Atanmıyor...

Ve...

Geçinemedikleri için üçü de, intihar ediyor".

Daha önce de, başka mesleklerden insanlar yine geçinemedikleri gerekçesiyle, intihar ediyor, örneğin bazı polisler.

"Askıda" modası

Ekonomik kriz çok farklı alanlara yansıyor, son olarak, otobüs biletlerine.

Bayram yaklaşıyor ama, uçak fiyatlarına yaklaşan otobüs biletlerinin sadece yüzde yirmisi satılmış durumda.

Biletlerdeki yüksek fiyat artışlarına yetişemeyen, dolayısıyla on gün sonraki bayramda ailelerine gidemeyecek olan öğrenciler için CHP Gençlik Kolları yeni bir dayanışma başlatıyor:

"Askıda otobüs bileti".

Ekonomik durumu uygun olanlar, oraya bağış yapacak, 18 - 25 yaş arasındaki üniversiteli gençler o bağışla otobüs bileti alarak, ailelerine kavuşacak. İyi bir dayanışma.

"-Askıda ekmek...

-Askıda doğalgaz...

-Askıda elektrik" uygulamasından sonra, şimdi de, "askıda otobüs bileti!..."

Artan iflaslar

Enflasyon resmi verilerle yüzde 61’i geçerken, asgari ücrete ve emeklilerin bayram ikramiyesine zam yine pas geçerken, insanlar domatesi, biberi artık taneyle satın alırken, konut fiyatları bir yılda yine resmi verilerle yüzde 96.4, kiralar yüzde 106.3 artarken, her gün yeni bir zamla uyanan...

"Türkiye’de hayat genellikle askıda".

Olağanüstü bir yoksullaşma... Her geçen gün biraz daha açlık sınırına yığılan kalabalıklar...

Ve bu arada...

"2021 yılında iflas eden 101 bin 750 esnafa 2022’nin ilk üç ayında 29 bin 360 esnaf daha ekleniyor".

Kesintiler

Ekmek, yağ, şeker, et kuyrukları birbirini izlerken, ‘hayat genellikle askıya alınmışken’, ödeme güçlüğünden kaynaklanan kesintiler ‘askıya’ iki madde daha ekliyor.

Ocak 2018 ile Mayıs 2021 arasında, üç buçuk yıl içinde toplam "5 milyon 232 bin 917 abonenin doğalgazı kesiliyor, ödeyemedikleri için".

Doğalgaza son bir yılda yapılan zam, toplamda yüzde 93.

Ya elektrikte durum ne?..

"2021"de toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesiliyor, faturalarını ödeyemedikleri için".

Elektriğe son bir yılda yapılan zam yüzde 127.

Kılıçdaroğlu'na siyasal kesinti

Elektrikleri kesilen yaklaşık 3.5 milyon hane, yaklaşık on milyon kişiye denk geliyor.

Elektriğe yüzde 127 gibi anormal zam yapıldığında, Kemal Kılıçdaroğlu bu zam geri alınıncaya kadar...

"Elektriği kesilen yurttaşlarla dayanışma amacıyla elektrik faturasını ödemeyeceğini" açıklıyor.

Üç aydır faturasını ödemediği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğini dün kesiyorlar.

Şimdi:

"Kesmeden önce, bunu Tayyip Erdoğan’a sormuş olmalılar".

Erdoğan’dan habersiz kesintiyi yapmaları hayli zor, çünkü bu olay "özünde mekanik ve otomatik gibi görünse de, siyasal sonuç doğuracak bir kesinti!.."

Böylelikle ne oluyor?..

"Kılıçdaroğlu amacına ulaşıyor,

Elektriği kesilen yurttaşlarla aynı yerde buluşuyor".

AKP iktidarı açısından talihsiz bir ikilem.

Kesmese, faturasını ödeyemeyen yurttaşlara nasıl davranacak?..

Kesiyor, muhalefete fırsat yaratıyor.

Trol kavgası

Türkiye’de hayat ‘askıya’ , ödeme güçlüğüne, iflasa, geçim sıkıntısına, intiharlara binmişken...

AKP çok başka bir iç çekişmeye sürükleniyor:

"Trol kavgasına...

Kavganın içine bir anda Meclis Başkanı Mustafa Şentop da, çekiliyor.

Tepede bir çekişme".

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu devlet ait sitelerden kimlik ve adres sızdırdı gerekçesiyle tutuklanıyor. O tutuklamayla birlikte, AKP’li troller Mustafa Şentop’un Haskoloğlu ile fotoğrafını paylaşıyor. Sanki, bilgileri Şentop’tan sızdırmış imajı yaratmaya çalışarak. Üstelik, çirkin ifadelerle.

Şentop hiç beklenmeyen çıkış yapıyor:

"Terbiyesizlik yapma!.."

Sonraki açıklaması çok dikkat çekici:

"İç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icap ediyor. Bu konuyu kapatmayacağım. Siyaset, bizim siyaset ahlakımıza uygun yapılmalı. Bazı yerlere cevap yetiştirerek, kendilerine güç elde ettiğini düşünenler, daha sonra bunu şahsi çıkarları için kullanıyor. Kimsenin buna izin vermemesi lazım".

Daha ne desin!..

Troller kimler?

Troller... Internette insanlara hakaret eden, nifak tohumları ekenler... İskandinav folklorunda, haraç kesen çirkin yaratıklar...

Günümüzde Internet üzerinden iç hukuku ihlal eden, özellikle AKP’ye bağlı olduğu söylenen yaklaşık iki yüz bin trolden söz ediliyor.

Bunlar herkese sataşıyor, bazen muhalefete, bazen de, Şentop örneğinde görüldüğü gibi, kendi iç çekişmelerine karışıyor.

İnternet hesaplarının yarısının sahte olduğu biliniyor, yani sahte isimler altında, sevmedikleri, rakip gördükleri kişileri ‘etiketliyorlar, onlara sataşıyorlar’.

Hazin bir durum

Ülke derin bir ekonomik ve sosyal krizin içine düşmüşken, AKP iktidarının en tepesine yakın bir konumdaki, ötesi yok, koca Meclis Başkanına uzatılan çirkin dil ve bundan yola çıkarak...

Şentop’un ‘iç operasyon çekenler... bazı yerlere cevap yetiştirmek’ gibi kullandığı ifadeler AKP içindeki huzursuzluğun dışa yansımasından başka bir şey değil.

Bu çok hazin.

Ülkede ‘hayat askıda’, ülke yanıyor, AKP kendi iç derdine düşmüş bulunuyor.

Ülke nerede?.. AKP nerede?..