Erdoğan Haklı: "Devlet başkanına yakışmayan ifade"

"Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan ifadedir.

Bir devlet başkanının kalkıp Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifade kullanması, gerçekten kabul edilebilir, yenilir, yutulur bir ifade değildir."

Amerikan Başkanı Biden bir süre önce Putin'e "sen katilsin" diyor, bu söz dünya siyasetinde çalkalanmaya yol açarken....

Tayyip Erdoğan dün bu ifadeyi "bir devlet başkanına yakışmayan ifadedir" diye niteliyor.

Çok haklı!.. Yerden göğe kadar haklı!..

Bir devlet başkanı, sadece başka ülkelerin devlet başkanlarına değil, kendi ülkesindeki muhalefet liderlerine de, benzer ifadeleri kullanmamalı, asla hakaret etmemeli!..

Bir devlet başkanı diline hakim olmalı!..

Erdoğan yerden göğe kadar haklı!..

Erdoğan - Macron

Şöyle hafifçe belleklerimizi tazelersek...

24 Ekim 2020...

Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çok kızıyor, kızınca ne söylüyor:

"Macron'un zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var. Hakikaten kontrolden geçmesi lazım. Bir defa haddini bil, kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi?.. Faşizm bizim kitabımızda yok faşizm sizin kitabınızda var. Bizim kitabımızda ne faşizm var, ne Nazizim var."

Erdoğan aynı konuşmada:

"İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun, Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Seçimlerde akibetini göreceğiz, bir defa Fransa'ya bir şey kazandırmadı ki, kendisine kazandırsın."

Erdoğan yerden göğe kadar haklı!.. Biden "bir Devlet Başkanına yakışmayan ifade" kullanıyor.

Erdoğan - Almanlar

18 Temmuz 2017...

Almanya Türk bakanların referandum için Almanya'da seçim etkinliklerini iptal edince...

Erdoğan Almanlara çok kızıyor:

"Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından çok farklı değil. Bunu öyle biliniz."

Ayrıca, bir başka konuşmasında Almlanları ‘İslam düşmanlığı' ile suçluyor.

Erdoğan yerde göğe kadar haklı!.. Biden "bir Devlet Başkanına yakışmayan ifade" kullanıyor.

Erdoğan - Hollanda

19 Mart 2017...

Bizim Dışişleri Bakanı Hollanda'da seçim konuşması yapmak istiyor, Hollanda bunu iptal ediyor, onun uçağının inmesine izin vermiyor.

Erdoğan çok kızgın:

"Düşünün, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı vatandaşlarımızla buluşma için Hollanda'ya gidecek, Hollanda uçuşa yasak notu geçiyor. Bundan sonra bakalım senin uçakların Türkiye'ye nasıl gelecek?..

Bunlar ne siyaset biliyor, ne uluslarası diplomasi biliyor. Bunlar bu kadar ürkek ve korkak. Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist. Bunu böyle biliniz."

Erdoğan yerden göğe kadar haklı!.. Biden "bir Devlet Başkanına yakışmayan ifade" kullanıyor.

Erdoğan - İsrail

29 Ocak 2009... Davos...

Erdoğan Davos Zirvesinde İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres'e çok kızıyor:

"Sesin çok yüksek çıkıyor. Benden yaşlısın, biliyorum ki, sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar çok yüksek çıkmayacak. Bunu böyle bilesin. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü iyi biliyorum."

Erdoğan yerde göğe kadar haklı!.. Biden "bir Devlet Başkanına yakışmayan ifade" kullanıyor.

Erdoğan - Beşşar Esad

Bir zamanlar "kardeşim Esad", bir süre sonra Erdoğan'ın hışmına uğruyor.

Erdoğan Suriye Devlet Başkanı "Beşşar Esad'a" çok kızgın, zaman içinde "Esad", oluyor size "Esed."

5 Nisan 2017, 28 Ocak 2018 ve 6 Aralık 2020 ve çeşitli zamanlarda Erdoğan:

"Ey katil Esed!.. Bu adam devlet terörü uyguluyor. Neredeyse, bir milyon insanı bu katil Esed öldürdü. Ey katil Esed, sen bunların ahından nasıl kurtulacaksın?.."

Erdoğan yerden göğe kadar haklı!.. Biden "bir Devlet Başkanına yakışmayan ifade" kullanıyor.

Erdoğan - Sisi

Mısır'da Cumhurbaşkanı Mursi Genelkurmay Başkanı Sisi'nin gerçekleştirdiği darbe ile devriliyor, Sisi Devlet Başkanı oluyor.

17 Haziran 2019...

Mursi'nin hayatını kaybetmesi üzerine, Erdoğan İstanbul'da:

"Darbeyle başa geçen şu andaki zalim Sisi elliye yakın kişiyi idam etmiştir."

29 Eylül 2019... New York Birleşmiş Milletler'de geleneksel protokol yemeği var.

Erdoğan:

"Onurumuz var, onunla aynı masaya oturmam!.."

Erdoğan yerden göğe haklı!.. Biden "bir Devlet Başkanına yakışmayan ifade" kullanıyor.

Bu arada bir hatırlatma...

İsrail ile kesilmiş olan diplomatik ilişkiler altı yıl sonra yeniden başlıyor, Türkiye oraya yeni bir büyükelçi gönderiyor.

Ya Mısır ile?.. Diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması söz konusu.

Malum o ülkeler "uluslarası diplomasi bilmiyor", ama biz biliyoruz.

Erdoğan - Kılıçdaroğlu

17 şubat 2021...

Erdoğan iç politikada sık sık CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözlerle hakaret ediyor.

En son, en ağır hakaret 17 Şubat 2021'de:

"Utanmadan, sıkılmadan on üç şehidimizle ilgili olarak, bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır, diyorsun. Ya sen yüzsüzsün, sen de yüz var mı?.. Sen nasıl oluyor da, beş, altı yıldır bu şehidlerimizi takip eden bizlere, bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır, diyorsun?.. Terbiyesiz herif."

Erdoğan yerden göğe kadar haklı!.. Biden "bir Devlet Başkanına yakışmayan ifade" kullanıyor.

* * *

Şimdilik 4 milyon 356 bin 819 oy temsilden mahrum

Düğmeye 31 Mart 2019 günü, yani "yerel seçimlerin yapıldığı gün" basılıyor.

"HDP'yi siyaset sahnesinden silme" düğmesine...

Seçimin ertesi sabahı, seçimi kazanan HDP'li altı belediye başkanına mazbataları verilmiyor, "o belediye başkanları KHK ile kamu görevlerinden ihraç edildikleri" gerekçesiyle.

Madem öyle bir gerekçe var, o zaman onların seçime girmelerine neden izin veriliyor?..

Ardından "HDP'li belediyelere kayyım atamaları dönemi" başlıyor.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde belediyesi olmak üzere, toplam 65 belediye kazanıyor.

19 Ağustos'ta önce Diyarbakır, Mardin, Van, aradan geçen sürede 59 belediye başkanı görevinden alınıyor, yerlerine kayyım atanıyor. 65 belediyeden bugün sadece "dört ilçe, iki belde belediyesi HDP'ye" ait.

Görevlerine son verilen belediye başkanları arasında 72'si gözaltına alınıyor, 37 belediye başkanı hapse giriyor. Halen 15 belediye başkanı hapiste, 6 belediye başkanı ev hapsinde.

HDP'li 1.230 belediye meclis üyesinden 807'si görevini yerine getiremiyor.

HDP'yi kapatma davası açılmışken, kayyım atamalarıyla birlikte, daha şimdiden:

"4 milyon 356 bin 819 seçmen artık temsil edilmiyor."

O dört milyonu aşkın insan bugün ne düşünüyor?..

Ve de HDP'ye kapatma davası...