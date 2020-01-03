Bir bilmecem var çocuklar: Yerli otomobil

26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1945 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı:

"Madde 2 - Yatırımın nitelikleri

a) Yatırımın yeri: Bursa ili

b) Yatırımın konusu: Elektrikli otomobil üretimi

c) Başlangıç tarihi 30.10.2019".

Veeee aynı kararnamenin aynı maddesinin (ç) fıkrası:

"Yatırımın süresi: Başlangıç tarihinden itibaren 13 yıl olup, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu sürenin yarısı kadar ek süre verebilir."

Yatırım süresi 13 yıl... Dikkat 13 yıl!

Oysa, bir hafta önce yerli otomobilin tanıtım toplantısında ekrana gelen verilerde, otomobilin fotoğrafı ile birlikte kutulardan birinde, "2022’de yollara çıkacak" ifadesi yer alıyor. Tayyip Erdoğan da, aynı toplantıda yaptığı konuşmada "2022’de otomobil hazır" diyor.

Tanıtım toplantısındaki o verilerle Resmi Gazete'deki bilgi birbirini tutmuyor. Akla şu soru takılıyor:

"Yatırım süresi 13 yıl olarak öngörülüyorsa, yerli otomobil nasıl olacak da, iki yıl sonra yollara çıkacak?"

13 yıl öngörülüyor ama, biz bunu iki yılda çözeriz, anlamına mı geliyor? Madem iki yılda yollara çıkacak, o zaman yatırım süresi neden 13 yıl? Ya da 13 yıl öngörülen yatırım süresi, nasıl olacak da iki yıl içinde üretime başlayacak?

2022 AKP’nin yeni bir algı operasyonu mu?

Faiz ve yatırılan sermaye

13 yıllık yatırım süresi ve 2022’de yollara çıkmakla ilgili aynı kararnamenin kafa karıştıran başka maddeleri de var. Örneğin:

"Madde 6 - ... 31.12.2027 yılına kadar kullanılacak yatırım kredileri için ödenecek faiz..."

2027 yılında yatırım hâlâ devam ediyor ve aynı kararnamede yatırımın faiziyle ilgili bir kural yer alıyorsa, bu araba 2022’de nasıl yollara çıkacak?

Ya da bir başka örnek:

"Madde 10 / 4 - Yatırımın gerçekleştirilmesi amacıyla 31.12.2023’e kadar en az 3.5 milyar lira tutarında nakit sermayenin ödenmiş olduğu mali raporla belgelenmelidir".

Aynı kararnamenin 2. maddesinin (e) fıkrasında toplam sabit sermaye yatırımının 22 milyar lira olduğu belirtiliyor. 22 milyar liralık sermayenin 2023 yılında hâlâ ancak 3.5 milyar lirasının yatmış olduğuna ilişkin belge isteniyorsa, araba nasıl olacak da, 2022 yılında yollara çıkacak?

Kararnamede yer alan veriler ışığında, yerli otomobil üretimine nasıl geçilecek ve araba 2022 yılında nasıl yollara çıkacak?

Yoksa, pek çok olay gibi, 2022 geldiğinde, bu tantana çoktan unutulup gidecek mi ya da 2022 yılında bu iktidar değişmiş mi olacak?

Yandaş medya bunun için var

'Yandaş medya' işte yıllardır bu tür algı operasyonları için var. Var ama, bazıları yine de yayınlarına son vermekten kurtulamıyor.

1950’lerde Demokrat Parti döneminden kalan bir kavram var, 'besleme basın', iktidarın emriyle mali kaynakların, özellikle ilanlar eliyle, Demokrat Parti’yi destekleyen basına aktılması, o basının beslenmesi anlamında. 'Besleme basın', bugün kavram değişikliği ile 'yandaş medyaya' dönüşmüş bulunuyor.

Önceki gün T24’te aktarıldığı gibi, Yeniçağ Gazetesinden Murat Ağırel’in dikkat çekici bir yazısı var. Buna göre:

"2017 ile 2019 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yandaş gazete ve TV’lere kırk milyar liralık reklam veriyor. Bunun 5 milyar 764 milyon lirası, yayın hayatına yine de son vermek zorunda kalan Star ve Güneş Gazetelerine gidiyor."

Tek başına bu haber, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, Yüksek Seçim Kurulu eliyle ki, tarihin görmediği bir hukuk skandalı, her türlü yasaya aykırı olarak, neden yeniden yapılmasını dayattığının örneklerinden birini sergiliyor.

Belediye üzerinden besleyerek, algı operasyonlarının devamını sağlamak. Beslemeye rağmen, bazıları yine de yayın hayatına son vermekten kurtulamıyor.

2022 mi yoksa 2032 mi?

Ne dedikodu, ne ortada dolaşan bir iddia; tam tersi, Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi.

Yerli otomobil için 13 yıl yatırım süresi öngörülüyor. Yatırım 2019’da başlıyor, artı 13 yıl, ediyor sana 2032. Resmi Gazeteye göre, yatırım süresi 2032’de bitiyor ama, araba tanıtım toplantısına göre, yerli araba yatırım bitmeden 2022’de yollara çıkıyor!

Ya kararname yanlış ya tanıtımdaki veriler aldatıcı ya süre öyle ama, şan olsun diye, biz 2022’ye hiç olmazsa bir kaç tane yetiştiririz hikâyesi ya da bizim bilmediğimiz bir sır.

Bir tarihte bir reklam vardı, birisi "Bir bilmecem var çocuklar" diyor, çocuklar da "Haydi sor sor sor" diye yanıtlıyor. Şimdi diyorum ki, bir bilmecem var çocuklar...

2022 ile 2032 acaba birbirine karışmış durumda mı? Küçük bir sayı hatası mı, 22 ile 32 mi?