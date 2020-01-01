İBB'den 2017-2019'da AKP'ye yakın medyaya 40 milyonluk reklam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı iştirakleri tarafından 2017-2019 yılları arasında yayın organlarına dağıtılan 57 milyon liralık reklam bütçesinin 40 milyon lirasının AKP'ye yakın medya organlarına verildiği iddia edildi.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in bugünkü yazısında belirtilenlere göre, 2017-2019 Haziran tarihleri arasında dağıtılan bu rakamlara sponsorluklar dahil değil. Sadece internet, gazete, dergi ve TV reklamları...

“İstanbul Büyükşehir Belediyesinden havuz medyasına akıtılan paralar...” başlıklı yazısında Ağırel, İBB'ye belediye ve bağlı iştiraklerinin hangi yayın organına ne kadar reklam verdiğini sorduğunu belirterek İBB'den gelen cevabı paylaştı.

Buna göre, İBB ve iştiraklerinin AKP’nin yönetimde olduğu 2017-2019 arası yayın kuruluşlarına verdiği reklam paraları şöyle:

*Kapanacak olan Star ve Güneş’i bünyesinde bulunduran Hasan Yeşildağ'ın sahibi olduğu Türkmedya grubuna 5 milyon 764 bin TL,

* Turkuaz Medya’ya bağlı yayın organlarına 15 milyon 293 bin TL,

* Albayrakların sahip olduğu; Yenişafak, TVNET gibi yayın organlarına 9 milyon 127 bin TL,

* AKİT grubunun sahip olduğu Yeni Akit ve Akit TV ye 3 milyon 008 bin TL,

* Nokta Elektronik Medya A.Ş. sahibi olduğu Kanal 7, Haber 7, Ülke TV için 1 milyon 409 bin TL,

* Selahatin Aydoğdu'nun sahip olduğu MS YAPI MEDYA ya ait olan İstanbul TV ve İstanbul Ajans için 1 milyon 575 bin TL,

* İhlas Grubunun sahip olduğu Türkiye gazetesi ve İHA için 1 milyon 189 bin TL,

* Demirören Medya Grubu’na 689 bin 647 TL,

* Ciner Yayın Holding'e 493 bin 705 TL,

* SETA Vakfı'nın yayın organı KRİTER dergisi için 342 bin 242 TL,

* TÜGVA yayın organları Fikirname ve Özçekim için 55 bin TL,

* Hür Haber ve www.hurhaber.com için 124 bin TL,

* www.superhaber.com için 284 bin 270 TL,

* www.internethaber.com'a 340 bin 900 TL,

* Yeni Birlik Gazetesi, www.gazetebirlik.com için 203 bin 040 TL,

* www.turkiyehabermerkezi.com için 60 bin TL.