"Anayasal eşitlikten" eser yok

İstanbul'da kına gecesi... On bir kişi katılıyor...

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi var, "düğün, dernek, kına gecesi, halay çekmek, sünnet düğünü" filan yasak.

Aynı genelgeye göre:

"-O törenler en çok bir saat sürecek,

-Yemek, içmek servisi yasak."

Genelge ortada... Buna rağmen, kına gecesine katılanlara yemek servisi yapılıyor. Gereği yapılıyor:

"Kına gecesine katılan on bir kişiye toplam 35 bin lira ceza kesiliyor, kişi başına 3.181 lira."

Kocaeli keyfiliği

Üç gün sonra Kocaeli...

AKP Kocaeli milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu evleniyor.

-Düğüne 1.500 kişi katılıyor.

-Düğün boyunca yemek servisi aralıksız devam ediyor.

-Ve hatta düğüne, İçişleri Bakanlığı genelgesini uygulamakla görevli Vali Bey Hazretleri bile katılıyor!..

Vali hâlâ yerinde

Şimdi normal olan nedir?..

"Bütün yurttaşların eşit olduğu bir hukuk devletinde" yapılması gereken nedir?..

İki karar gerekir:

O valiyi derhal görevden almak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gücü yeter mi acaba, o valiyi görevden almaya?.. Kına gecesinde olduğu gibi, kişi başına madem 3.181 lira ceza kesiliyor, bu durumda AKP milletvekiline 1.500 çarpı 3.181 eşittir 4 milyon 777 bin lira ceza kesilmesi gerekiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gücü yeter mi acaba, bu cezayı kesmeye?..

Ayrıca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu konuda tepki verdiğini duyan var mı?..

Çok sıradan bu örnek, özünde "Türkiye'nin nasıl yönetildiğinin aynası".

"Bizden olanlara" yasa, genelge, tüzük, vs. işlemiyor!..

Bunun çok ciddi sonucu var:

"Yurttaşlar, bizler hepimiz yasalar karşısında eşit değiliz!.."

1215 Magna Carta'dan bu yana geçerli olan vazgeçilmez anayasal kural, bu ülkede pek çok hukuk kuralı gibi, geçerli değil.

Geçerli olan kural, "Bizden olanlar ve olmayanlar".

Yolsuzluk algı endeksi

Bir ülkede hukuk hiçe sayılıyor ve eşit uygulanmıyorsa, o ülkeye yolsuzluğun yerleşmesi çok normal.

Demokrasileri değerlendiren ölçütlerden biri de, "Yolsuzluk Algı Endeksi". Türkiye o endekste AKP sayesinde on basamak birden geriliyor.

Ekvator, Sri Lanka, Etyopya, Gambia...

Yolsuzluk Algı Endeksinde biz artık bu ülkelerle aynı ligdeyiz.

Kaç kişi, bu ülkelerden kaçının yerini haritada gösterebilir?..

* * *

Mamalara alarm takmak

Türkiye'de:

Açlık sınırı: 2 bin 438 lira.

Asgari ücret: 2 bin 324 lira.

Asgari ücretli oranı: Yüzde 43.

Geniş işsiz sayısı: 13 milyon 385 bin kişi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak daha dün "her alanda yükseliş sürüyor" diyor.

Doğru!..

"Açlık sınırında yaşayan insan sayısı yükseliyor."

"Her alanda yükseliş sürüyor."

Doğru!..

"Dolar hafta başında 7.34 TL iken, dün öğle saatlerinde 7.49 TL'ye yükseliyor."

"Her alanda yükseliş sürüyor."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen yıl söz veriyor, TV'ler canlı yayınlıyor, ardından manşetler patlıyor, yorumlar döktürülüyor:

"2020 yılında 2.5 milyon kişiye iş sahası açıyoruz, işsiz sayısı hızla azalacak."

"Her alanda yükseliş sürüyor."

Doğru!..

"2020 yılında 3 milyon 208 bin kişi daha işini kaybediyor."

Cari işlemler dengesi 2019 Haziran ayında 95 milyon dolar açık veriyor.

"Her alanda yükseliş sürüyor."

Doğru!..

"Cari işlemler dengesi açığı 2020 Haziran ayında 2 milyar 934 milyon dolara yükseliyor."

Hiç bir iktisat kitabında yazmayan ve fakat bunların teorisine, daha doğrusu inancına göre, faizler bütün kötülüklerin anası, enflasyonun kaynağı.

Bir gece yarısı Merkez Bankası Başkanının aniden görevinden alınması sonrasında, yeni Başkan, emir üzerine, faizleri 8.25'e kadar indiriyor.

"Her alanda yükseliş sürüyor."

Doğru!..

"Merkez Bankası istediği kadar yırtınsa da, ticari faizler piyasada şu anda yüzde 12.85 dolayında".

"Her alanda yükseliş sürüyor."

Doğru!..

"Hırsızlık artıyor!.."

Üstelik, nerede?..

İnsanlar çöplüklerde ekmek kırıntısı, yemek artığı ararken, alış veriş merkezlerinde "mamalara alarm takılıyor".

İnsanlar çocuklarına mama alamaz hale geliyor, çareyi "mamaları çalmakta" buluyor. Alış veriş merkezleri de, bunun önüne geçmek için "mamalara alarm takıyor".

Utanç verici bir durum!..

Çalmak zorunda kalmaları...

Ve bunu önlemek üzere, alarm takılması!..

"Her alanda yükseliş sürüyor."

Doğru!..

"Mamalara alarm takmak almış başını gidiyor!.."

"Her alanda yükseliş sürüyor."

Doğru!..

"Algı operasyonları, müjdeler, birbirini tutmayan sözler tam anlamıyla yükselişte."

Bir de, pandemi olmasa, seneye evel Allah yüzde 5 büyüyeceğiz!..

Malum, "her alanda yükseliş sürüyor!.."

Berat Albayrak o koltukta hâlâ nasıl oturabiliyor?..

"Her alanda yükseliş olduğuna göre, bunca başarıdan sonra, onun da, örneğin Cumhurbaşkanı Yardımcılığına yükselmesi" gerekmiyor mu?..