Al sana "yeni Türkiye!.."

Gördükleri şiddet, aldıkları düşük ücretin yanı sıra, dışlandıkları, hor görüldükleri, aylardır verilen sözlere rağmen, haklı talepleri yerine getirilmeyen, bu nedenlerle, kendi bayram günlerinde, bayramlarını kutlamak yerine, "greve giden doktorlar" dünyanın hangi ülkesinde var?..

"Yeni Türkiye'de."

Karşılaştığı tepki üzerine, yüz seksen derece çark eden, kovdukları doktorları 'canım, cicim' diye yeniden davet eden, hatta onlara 'müjdeler' veren yöneticiler dünyanın hangi ülkesinde var?..

"Yeni Türkiye'de."

Onbinlerce dekar ayçiçeği tarlasına sahip olmasına rağmen, üretim yapamayan ve bu nedenle gözlerini ufka dikip savaşan Ukrayna'dan, savaşan Rusya'dan hasretle "ayçiçeği yağı bekleyen" ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye."

Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarına şiddet uygulayan, biber gazı atan, cop sallayan ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye."

Kadın katillerine, kadınlara şiddet gösterenlere, çocuklara cinsel istismara kalkışan sapıklara, mahkemelerde "iyi hâl indirimi" uygulanan ve daha az ceza verilen ülke neresi?..

"Yeni Türkiye".

Kendi yurttaşlarıyla en çok mahkemelik olan, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle, 160 bin 169 yurttaşına adli soruşturma, 63 bin yurttaşına dava açan yöneticinin bulunduğu ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye."

Roma Hukukundan bu yana, tutukluluğun istisna olmasına rağmen, ağzını açanın anında içeri atıldığı, iddianamelerin aylarca hazırlanmadığı, AİHM ve Anayasa Mahkemesi gibi yüksek yargı organları kararlarının, Anayasaya rağmen, hiçe sayıldığı ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye."

Sınavı kazandıkları halde, mülakatlarda elenen başarılı öğrencilerin bulunduğu ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye."

Satılanlar

İhale yasasının, on dokuz yılda tam 181 kez değiştirildiği, her ihaleye göre yasada değişikliğin yapıldığı ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye".

On dokuz yılda "özelleştirme" faslından:

Sekiz termik santralın,

Dokuz hidroelektrik santralının,

On şeker fabrikasının,

On beş tekel binasının,

Sümer Holdinge bağlı fosfat, konfeksiyon, deri işleme, ayakkabı fabrikalarından oluşan dokuz işletmenin,

On bir limanın,

Ereğli Demir Çelik, Eti Krom, SEKA kağıt fabrikası, bakır, gümüş ve linyit maden işletmelerinden oluşan on dokuz şirketin,

Tank palet fabrikasının...

Kısaca, devletin altmış yılda biriktirdiği varlıklarının yerli ve yabancılara satıldığı ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye."

Patronlar bile

Günde 15 lira ile yaşamaya çalışan 4 milyon 157 bin 749 yurttaşına...

Yoksulluk sınırında yaşayan 16 milyon yurttaşına rağmen...

Köprüleri, otoyolları, hava alanlarını yapan üç, beş özel firmaya "yıllar sürecek milyarlarca dolar garanti para ödeyen" ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye."

Yoksulluğun, geçim derdinin olağanüstü artması, gelir bölüşümünün sosyal dengeleri altüst edecek biçimde bozulması karşısında, kaygıya düşen büyük sermaye sahiplerinin, patronların bile siyasi iktidarı uyarmak ihtiyacını hissettikleri ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye."

Çok farklı nedenlerden dolayı, haklarını alamadıkları için sadece geçen yıl çeşitli yerlerde toplam 1.596 eylem yapan, her dört günde bir sokaklara dökülen insanların yaşadığı ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye."

Borçlanma

Dünyada ortalama borçlanma faizi yüzde 1 - 1.5 iken, geçen yıl yüzde 7.25'ten ama, artık bu yılın ilk aylarında uluslararası piyasalardan yüzde 9.25 gibi çok yüksek faizle borçlanan ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye."

Yurt dışında çalışan firmalarının her işleminde uluslararası bankalar tarafından, o firmayla ilgili her türlü verinin istendiği, ilgili soruların ortadan kalkması halinde, ticari işlemlerin ancak o incelemenin aklanması sonucunda yerine getirildiği firmaların bulunduğu ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye."

Tarım

Bir zamanlar gıda açısından dünyada kendine yeterli yedi ülkeden birisi iken, son yıllarda 128 ülkeden akla gelebilecek her türlü tarım ürünü ithal eden ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye."

Kendi toprakları dururken, Afrika ülkelerinde tarla kiralayan ve orada ekim yapmaya çalışan ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye."

Son on yılda Hollanda büyüklüğünde tarım arazisi kaybeden, o arazileri betonlaştıran ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye."

Kendi çiftçisini desteklemek yerine, yaptığı yüksek fiyatlı ithalatla yabancı ülkelerin çiftçilerini destekleyen ülke hangisi?.

"Yeni Türkiye."

Hayvanlarını besleyemeyen, hayvan varlığı hızla azalan, hayvanları kesime giden, et fiyatları anormal yükselen ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye."

Araba, elektrik ve ötesi

Soğuk kış günlerine rağmen, faturalarını ödeyemeyen, "evlerinde kombilerini çalıştırmayan"...

Akşamları karanlığa rağmen, faturalarını ödeyemeyen, "evlerinde elektrikleri açmayan"...

Araba sahibi olmalarına rağmen, benzin fiyatlarına yetişemeyen, "arabalarını kullanmayan, evlerinin önünde parkta tutan"...

Mazot ve benzin zammını karşılayamadığından dolayı "kontak kapatan"...

Elli kuruş, bir lira daha ucuz olduğu için "ekmek kuyruğunda titreyen"...

Her meslekten insanın...

"İşçi, memur, emekli, balıkçı, lokantacı, garson, şoför, berber, sütçü, bakkal, manav, kasap ve akla gelebilecek her sektörde çalışan emekçi ve iş sahibinin..."

Geçim sıkıntısı çektiği, borçlandığı, borçlarını ödeyemediği, ondan dolayı isyan edenlerin yaşadığı ülke hangisi?..

"Yeni Türkiye."

Gerçek "yeni" gerek

Hukukta, ekonomide, dış politikada, sosyal yaşamda, kültürde, tarihi miras yapıtlarında, çarpık kentleşmede, köyden kente göçte, yurt dışına beyin göçünde, gençlerin umutsuzluğunda...

Daha neler neler...

Türkiye'yi "saygın bir devlete dönüştüren", Cumhuriyet'in maddi ve manevi birikimlerini, değerlerini beğenmiyorlar ya...

İnsanları kutuplaştırarak, kendi iktidarlarındaki Türkiye'ye bunlar "Yeni Türkiye" diyorlar ya...

Al sana "Yeni Türkiye", işte ilk anda akla gelebilecek yukarıdaki başlıklarla "Yeni Türkiye".

Bundan sonra artık...

Seçimde iktidar değişikliği ile birlikte, gerçekten 'yeni bir Türkiye' gerek.

Hukukun üstünlüğünün, demokrasinin, kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edildiği, insan haklarına saygılı, çağdaş ekonomik ve dış politikayla yönetilen...

'Yeni bir Türkiye...'