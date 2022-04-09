Ağrı'da AKP usulü sahur: Pompei'de kaz tüyleri 

Bir yanda...

"Pazarda sebze ve meyvelerin çürük artıkları toplayıp, evlerine götürmeye çalışanlar..."

Bir yanda...

"Bir, iki lira daha ucuza alabilmek için pide ve ekmek kuyruğunda saatlerce bekleyenler..."

Bir yanda...

"Biraz daha ucuza alabilmek için et, süt, yağ, şeker kuyruklarında ömür tüketenler..."

Bir yanda...

"Açız, geçinemiyoruz diye feryat eden her yaştan, yüz binlerce insan..."

Türkiye'nin her yerinden buna benzer utanç verici manzaralar...

Öte yanda...

"Yetti be, dedirten, bambaşka utanç verici manzaralar..."

Savcı Sayan'dan video

Vur patlasın, çal oynasın!..

Çalsın sazlar, oynasın kızlar!..

AKP Ağrı İl Gençlik Kolları "müzikli sahur eğlencesi" düzenliyor.

O ne ihtişam, o ne ziyafet, o ne eğlence!.. Birkaç yüz kişinin katıldığı sahurda kuş sütü eksik. Gülüyorlar, oynuyorlar, "yiyorlar da, yiyorlar!.."

Dünya umurlarında değil!..

Türkiye hiç değil!..

O kadar kopmuşlar.

"Eğlenceye" AKP Gençlik Kolları Başkanı, MYK üyeleri, Ağrı İl Başkanı, Ağrı Gençlik Kolları ile AKP yanlıları katılıyor.

AKP Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan o ziyafeti videoya çekiyor, Ağrı İl Gençlik Kolu Başkanı da, sosyal medyada paylaşıyor.

AKP Gençlik Kolları Başkanı öyle mutlu ki:

"Ağrı bugüne kadar böyle coşku dolu bir sahur sofrası görmedi."

Dün o videoyu izliyorum, izleyen bazı arkadaşlarımla konuşuyorum, hepsi aynı şeyi söylüyor:

"Utandım!.. Sonuna kadar izlediğimde, boğazıma bir şeyler tıkandı."

Ben izlerken, Tevfik Fikret'in o ünlü dizesi dökülüyor dudaklarımdan:

‘Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin / Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin'.

Genel Merkezin uyarısı

Bu arada dikkat çeken bir uyarı var.

Ramazandan önce AKP Genel Merkezi kendisine bağlı 805 belediyeye genelge gönderiyor:

"Ramazanın manevi atmosferine uygun davranın, iftar ve sahur sofralarını paylaşın, lüks sofralardan uzak durun!.."

İlginç değil mi?..

AKP farkında, kendi yandaşlarının artık "lüks sofralara" alıştığını biliyor.

Lüks sofralar, ihtişam!..

Ve fakat o "lüks sofları" halkın bilmesini istemiyor, halktan gizlemek istiyor, onun için uyarıyor.

"Bolluk bereket"

Ağrı'daki eğlenceye bakınca, Tayyip Erdoğan'ın 2021 Ekim ayı sonundaki sözü aklıma geliyor:

"Elhamdülillah bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar."

Doğru, Ağrı'ya bakınca, AKP için "bolluk, bereket" diz boyu!..

Ekmek, et, yağ kuyruklarında ömür tüketen "nankörlerin" bunu anlaması imkansız!..

Bir kaç gün önce yine tekrarlıyor:

"Bu yıl bolluk, bereket yılı."

Bu da doğru, AKP için öyle, Ağrı'daki sahur ziyafeti bunun kanıtı.

Lütfü Türkkan

Özellikle sebze ve meyve fiyatlarında bolluk ve bereket üretime bağlı. Üretim için ise:

"-Tarımsal girdi maliyetlerinin düşük olması,

-Nakliye ücretlerinin düşük olması şart."

Tarımsal girdi denilince, tohum, mazot, su, elektrik ve gübre fiyatları ile bunların sağlanması önde geliyor.

Gübre..

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Tarım Bakanına gübre ile ilgili soru önergesi veriyor. Türkkan'a göre:

"Dünya gübre üretiminin yüzde 45'i Rusya ile Çin'e ait. Çin gübreyi şantaj aracı olarak kullanıyor, Rusya ise, gübre ihracatını yasaklıyor.

Bu aksaklıklara karşı, Tarım Bakanlığı'nın gübre sağlanması için bir eylem planı var mı?..

Çiftçiye nasıl bir destek sağlanması düşünülüyor?..

Halen gübre stoğu var mı?..

Gübre olmadan, tarımda bolluk ve bereket nasıl sağlanacak?..

Gübre fiyatları bir yılda üçe, dörde katlanmış iken, Bakanlık tarımsal maliyeti düşürmek için ne yapmayı düşünüyor?.."

Tarım Bakanı telaşlı

Kısa süre önce atananTarım Bakanı Vahit Kirişçi Lütfü Türkkan'ın sorusuna yanıt verir mi?..

Şu sıralarda pek vakti yok. Neden?..

Çok telaşlı. Hele de dün...

Kemal Kılıçdaroğlu dün Süt Endüstrisi Kurumu'na gidiyor, beklendiği gibi, içeriye alınmıyor. Kılıçdaroğlu kurumun önünde pahalılık ve yoklukları dile getirirken, Kirişçi aynı dakikalarda koşa koşa TRT'ye gidiyor, "bolluk, bereket" üzerine nutuk patlatıyor.

Bu telaş bir gösterge.

"AKP artık muhalefetin getirdiği gündeme yetişmeye çabalıyor, muhalefete cevap vermek telaşına düşüyor, gündem artık muhalefetin."

Son günler

Bu durumda, Ağrı'ya kim ve nasıl yanıt verecek?.. Yanıt vermek yerine, videoyu acele siliyorlar ancak, silmek meseleyi çözmüyor.

Ağrı'daki o eğlence, o ziyafet..

Sanki, "Pompei'nin Son Günleri."

İtalya'da Pompei'de vaktiyle ‘soylular' yer, içer, eğlenir ve sonra:

"Yediklerini kaz tüyleri kullanarak kusuyor, daha çok yemek yemek için!.."

Pompei'de hayat böyle umursamadan devam ederken, "Vezüv yanardağı" patlıyor, kent bir kaç saat içinde yok oluyor.

Ağrı'da AKP usulü sahur sanki AKP iktidarının son günlerinin habercisi.