Aaaa! Bunlar neden istifa ediyor?

Yunanistan’da da yangınlar birbirini izlerken...

“Yangınla mücadelede başarısız kaldık” itirafında bulunan Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis TV’de yaptığı konuşmada “halkından özür diliyor”.

Otobüs üstünden “halka çay dağıtmak” varken, özür diliyor.

Ya Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı Yorgos Kumentakis ne yapıyor?

“Askeri hava araçlarının yangın söndürme çalışmalarında yeterince katkı sağlayamadığını” belirtiyor ve “Görevinden istifa ediyor”.

Polemiğe girmek, kendisini eleştirenleri “terörist” diye suçlamak varken, istifa ediyor.

Yunan TV’leri yangın haberlerini anı anına canlı yayınlıyor, hükûmetin yangın karşısındaki aczini sürekli vurguluyor.

Medya iletişiminden sorumlu ve yaptırım gücüne sahip ilgili Yunan kurumu TV ve gazeteleri ne tehdit ediyor, ne “sadece kötüyü gösteriyorsunuz oysa, bakın hükûmet ne güzel yangın söndürüyor” diye fetvada bulunuyor.

Ormancılıkla ilgili sivil toplum kuruluşları, bizdeki Orman Mühendisleri Odası gibi, Yunanistan alev alev yanarken, “yangınla mücadelede dünyada biz lider ülkeyiz” demiyor.

Yunanistan’da “bizim anlayamayacağımız, böyle garip işler” dönüyor.

Salgınla gelen istifalar

Bir bütün yıl boyunca... Salgın devam ettiği sürece çeşitli Avrupa ülkelerinde, “bizim yine hiç anlamadığımız, yirmi yıldır unuttuğumuz, bize çok yabancı gelen istifalar” arka arkaya geliyor.

“Hiç bir Avrupa ülkesinde herhangi bir Devlet Başkanı ya da Başbakan çıkıp da, ‘biz salgınla mücadelede çok başarılıyız, en iyi biziz, biz lider ülkeyiz’ demediği gibi, tersine akla gelmeyen tavırlar alıyorlar.

“-Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins... ‘Salgınla başa çıkamadım’ diyor ve istifa ediyor.

-Romanya Sağlık Bakanı Victor Costache... ‘Vaka sayıları çok artıyor, önleyemedim’ diyor ve istifa ediyor.

-İskoçya Sağlık Bakan danışmanı Catherine Calderwood... ‘Salgından korunmada maske ve mesafe kurallarını ihlal ediyor’, çok eleştiriyor ve istifa ediyor.

-İngiltere Bilim Kurulu üyesi Neil Ferguson... ‘Salgından korunma kuralları yürürlükte iken, sevgilisini ziyaret ettiği ortaya çıkıyor’, çok eleştiri alıyor, istifa ediyor.

-Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski... ‘ Artan vaka sayıları üzerine’ istifa ediyor.

-Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech... ‘Vaka sayılarındaki artıştan kendisini sorumlu görüyor’ ve istifa ediyor.

-Yine Çekya’da istifa eden Bakan yerine gelen Roman Prymula... ‘Korunma kurallarını ihlal ediyor, lebaleb dolu salonlarda toplantı yapıyor’, eleştiriler üzerine istifa ediyor.

-İtalya Başbakanı Guiseppe Conte... ‘Salgınla mücadelede başarısızlığını kabul ediyor’, istifa ediyor.

-Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci... ‘Rus aşısı alımında’ çeşitli tepkiler üzerine istifa ediyor.

-Slovakya’da Rus aşısı alımı dedikoduları bitmiyor, bu kez Başbakan Igor Matoviç istifa ediyor.

-Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober... ‘Salgının getirdiği iş yükünden yorulduğunu’ bildiriyor ve istifa ediyor.

-Romanya Sağlık Bakanı Vlad Voiculescu... ‘Salgınla mücadele politikasında Başbakan ile anlaşmazlığa düşüyor’, istifa ediyor.

Bu istifaları görünce, “bunlar deli mi, neden istifa ediyorlar” diye, insanın aklına saçma sapan sorular takılıyor.

Birkaç başka örnek

Haiti...

Pek çok kişinin haritada belki de, yerini bile gösteremeyeceği bir ülke. Pek çok sosyal ve ekonomi göstergelerinde gerilerden gelen bir ülke.

Ama...

“Haiti Halkı Başbakan Joseph Jouthe’den memnun değil, bir kaç aydır sokak gösterileri devam ediyor, Jouthe sonunda, “madem memnun değiller’ diyor ve istifa ediyor”.

Hele İsveç’teki istifa tam bir alem!

Hükûmet Meclis’e bir yasa tasarısı getiriyor. Tasarıya göre:

“Yeni inşa edilen evlerin kiralarında ev sahiplerine müthiş bir fırsat tanınıyor, ev sahiplerinin kiraları istedikleri oranda arttırmalarına olanak sağlanıyor”.

Halk ve muhalefet ayaklanıyor, “sosyal adalet ilkesi leke almıştır, ev sahiplerine rant sağlanmıştır” tepkileri artınca, Başbakan Löfven istifa ediyor.

İstifa edecek ne var?

Halk memnun da olmaz, yolsuzluk söylentileri de ayyuka çıkabilir, rant da sağlanabilir, yangınlar da önlenemez, vaka sayıları da artabilir, her türlü başarısızlık mümkün...

Bunlar neden istifa ediyor, anlayan beri gelsin!