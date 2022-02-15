22, 23, 24'üncü paket derken, "son paketi" halk hazırlıyor

Desteksiz atışın sınırı yok.

AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal zamlarla ilgili konuşurken:

"Bu zamları devlet yapmıyor, uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı."

Eğer öyle ise, o "uluslararası piyasalardan gelen zamlar" başka ülkelerde neden böylesine anormal zamlara yol açmıyor?..

"Avrupa'da en pahalı benzin" neden Türkiye'de?..

"Avrupa'da en pahalı elektrik" neden Türkiye'de?..

Desteksiz atış devam ediyor.

Mahir Ünal dünyada enflasyonun arttığını söylüyor ve örnek veriyor:

"Bugün hiper enflasyon Amerika'nın yaşadığı bir sorun değil mi?.."

Hiper enflasyon... Amerika yaşıyormuş!..

Mahir Ünal'ın bir sonraki cümlesi:

"Amerika'da enflasyon yüzde 7'lere ulaşmış durumda."

Bu vatandaşa siyasi palavralardan arınmış, "yeni başlayanlar için ekonomi el kitabı" vermek gerekiyor.

Hiper enflasyon ne demek?..

"Enflasyonun yıllık yüzde 200'lere tırmandığı durumlar demek."

Yıllık yüzde 7'lik enflasyon, ‘hiperi' geçiyorum, yüksek bir enflasyon bile değil.

Ah şu muhalefet

Yüz yıllık Cumhuriyet'in görmediği ekonomik kriz ve çöküntüye neden olan AKP iktidarının icat ettiği iki dal var.

Biri ‘dış güçler', yerine göre, Mahir Ünal'ın söylediği gibi, ‘uluslararası piyasalar', diğeri de ‘muhalefeti suçlamak' kolaylığı, kaçamağı, garabeti.

Son örnek, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in enerji dağıtım şirketleriyle yaptığı toplantı sonrasındaki açıklamaları.

Ondan önce, ‘Allahın sopası yok' dedirten bir skandal:

"Enerji Bakanlığında, enerji toplantısında, tam toplantı sırasında elektrikler kesiliyor, Enerji Bakanlığında!.."

Toplantı sonrasında elektrik faturalarında herhangi bir iyileştirmenin işaretini vermeyen Dönmez, bunun yerine, yatırımlardan ve hatta bu fiyatta bile "destekten" söz ederek, asıl konuya geliyor:

"Muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin freni boşalmış kamyonlar gibi, her gün yalanlarla dolu bir yokuştan aşağı indiğini görüyoruz. Provokasyondan medet umanların karşısında olacağız."

Çoktan alışkanlık haline gelmiş, her türlü başarısızlığın sonunda olduğu gibi, Dönmez yine muhalefeti suçladıktan sonra, ne olur ne olmaz kaygısıyla, basın toplantısında gazetecilerden hiç soru almıyor.

Her yerde protesto

Ya gerçekten farkında değiller... Bu pek mümkün değil... Artık seçim çevrelerine bile gidemiyorlar...

Ya da ve asıl ve her zamanki gibi, algı operasyonu çekiyorlar.

Tayyip Erdoğan birkaç gün önce doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili olarak:

"Muhalefetin yaygara kopardığı gibi bir durum yok."

Öyleyse, tarifeleri yeniden düzenlemek için neden çalışma yapılıyor?.. Kademe yükseltmesi vs., filan.

Erdoğan bir markette alış veriş yaptıktan sonra da:

"Gıda fiyatları uygundur."

Madem "uygun", gıda ürünlerinde KDV indirimine neden gidildi?..

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde insanlar elektrik faturalarını yakıyor, zamları protesto ediyor, Erdoğan hala "yaygara kopardığı bir durum yok" diyebiliyor.

Bir itiraf: 24. paket

Hazine ve Maliye Bakanı üç gün önce yeni bir "ekonomi paketi" açıklıyor.

Yastık altındaki altınları bozdurmaya çağıran pakette, enflasyonla mücadele için "enflasyon timleri" kurulacağını söylüyor.

"Bu paket AKP iktidarının hazırladığı 24'üncü, yazıyla, yirmi dördüncü paket!.."

24 neyin işareti, neyin itirafı?.. Şunun:

"1- Daha önce açılan paketlerin hiçbir işe yaramadığının,

2- Ekonominin krizden bir türlü çıkamadığının,

3- Dolayısıyla, ekonominin kötü yönetildiğini itirafı."

Eylül - Aralık paketleri

22'nci paket 2021 yılının Eylül ayında açılıyor. O pakete göre:

‘İhracat artacak, cari açık azalacak, döviz kuru düşecek, üretim artacak, enflasyon düşecek."

2021 yılının Kasım ayında cari açık 2 milyar 680 milyon dolara yükseliyor.

Paket var ama, Aralık ayında açık artarak sürüyor, 3 milyar 840 milyon dolara yükseliyor.

Enflasyon ise, TÜİK'e göre bile, yüzde 50'lere yaklaşıyor.

Kur 18 liraları görüyor.

Eylül paketi tutmayınca, Aralık'ta 23'üncü paket açıklanıyor.

Şu ünlü 20 Aralık akşamı kur garantili TL hesaplarına geçiş hikayesini içeren paket.

Cari açık yine yüksek, enflasyon yine tutulur gibi değil.

"Üretim artacak" derken, doğalgaz sıkıntısı nedeniyle, fabrikalarda üretim durduruluyor!..

TL'ye geçişin bilançosu, toplam mevduatın sadece yüzde 5.8'i ile sınırlı kalıyor. Şimdiki oran bu.

Ve derken...

Gelsin 24'ncü paket!..

Altın avı... Enflasyon timleri...

"Alice harikalar diyarında!.."

Son paket

Seçimlere kadar yeni paketler olursa, şaşmamak gerek, çünkü dikiş tutmuyor.

Kaç paket daha olur, onu bilmiyorum...

Ama, "son paketi" biliyorum.

"Son paketi" halk hazırlıyor.

"Seçimde bu iktidarı, bir daha dönmemek üzere, gönderme paketi."