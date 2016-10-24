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Vecdi Sayar

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24 Ekim 2016

Antalya'da portakallar "Tereddüt", "Mavi Bisiklet" ve "Babamın Kanatları"nın

"Mavi Bisiklet"in Altın Portakal'ı alabileceğini düşünmüyordum

53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin 23 Ekim'de EXPO alanındaki yeni Kültür Merkezi'nde düzenlenen kapanış töreninde Altın Portakallar sahiplerini buldu. Semih Kaplanoğlu başkanlığındaki Ulusal Jüri, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini Ümit Köreken'in "Mavi Bisiklet" filmine verirken, "Rüya" ve "Albüm" filmlerinin de aralarında olduğu 6 film festivalden ödülsüz döndü.

Küçük yaşta fırsat eşitsizliğini ve hayat kavgasını öğrenen bir grup çocuğun öyküsünü anlatan "Mavi Bisiklet", ilk gösterimini bu yıl Berlin'de 'Generation' bölümünde yapmış, daha sonra İstanbul Film Festivali'nde gösterilmişti. Sonuç tablosundan, Jürinin samimiyeti ustalığa yeğlediğini çıkarsayabiliriz. "Mavi Bisiklet" , naif öyküsü ve yalın anlatımıyla sevdiğim filmler arasındaydı ama doğrusu Altın Portakal'ı alabileceğini düşünmüyordum.

Festivalin favorileri arasında gösterilen ve Uluslararası Jüri tarafından Büyük Ödül'ün yanısıra, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri ile değerlendirilen "Tereddüt", Ulusal Jüriden tek bir ödül alabildi: Ecem Uzun'a verilen En İyi Kadın Oyuncu Ödülü. "Tereddüt", Yönetmenlerin örgütü Film-Yön'ün özel ödülünün de sahibi oldu.

"Mavi Bisiklet"in yanısıra Ulusal Jüri'nin takdirini kazanan bir başka film de, Kıvanç Sezer'in "Babamın Kanatları" oldu. Film, En İyi Erkek Oyuncu (Menderes Samancılar), En İyi İlk Film, En İyi Müzik (Bajar), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kübra Kip), Ses tasarımı- miksaj çalışmasıyla aldığı Avni Tolunay Jüri Özel ödülünün yanısıra, "İzleyici Ödülü"nün de sahibi oldu ve toplam 6 ödül kazandı.

Yönetmen Kıvanç Sezer konuşmasında, "Fırat suyu Marmara'ya karıştı artık" derken, Menderes Samancılar "Zor günler geçiriyoruz. Yarınlardan umudumuz hiç eksik olmayacak. Ödülümü çocukları kıyılara vurmuş, ülkesi parçalanmış Suriyeli dostlar için alıyorum" dedi.

53. Festivalin Ulusal Yarışma bölümünde ödüllendirilen diğer yapımlar ise, Behlül Dal Jüri Özel Ödülü'nü ve En İyi Kurgu ödülünü kazanan "Genç Pehlivanlar" , Görüntü Yönetimi ve Sanat Yönetimi ödüllerini kazanan "Rauf" ve Afgan oyuncu Haji Gül Aser'e verilen En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü ile "Toz" oldu.

"Tereddüt" uluslararası jürinin tercihi

Harvey Keitel ve Ashgar Farhadi'ye 'Yaşam Boyu Başan" ödüllerinin verildiği kapanış töreninde, Hugh Hudson'un başkanlığındaki Jüri, Uluslararası Yarışma'nın En İyi Film, En İyi Yönetmen (Yeşim Ustaoğlu) ve En İyi Kadın Oyuncu (Ecem Uzun) ödüllerini "Tereddüt"e verdi.

İspanyol filmi "Açık Kapı" İzleyici ödülünün yanısıra, En İyi Senaryo Ödülü'nün de sahibi oldu. İsrailli yönetmen Udi Aloni'nin "48 Kavşağı" adlı filmi ise En İyi Erkek Oyuncu (Tamer Nafar) ve En İyi Müzik ödüllerini kazandı. Jüri Özel Ödülü ise, Gürcü yönetmen Rusudan Glurjidze'nin "Başkasının Evi"nin oldu.

Ulusal ve Uluslararası yarışmalara seçilmeyen 10 filmin yer aldığı "Rengahenk" bölümünde verilen "İzleyici Ödülü" ise, kadına yönelik şiddet temasına eğilen genç bir kadın yönetmen Gülten Taranç'ın "Yağmurlarda Yıkansam" filminin oldu.

Bu yıl da, ödül töreni iki geceye bölünmüştü. Cumartesi gecesi, Film Forum ve Proje Desrtekleme ödülleri ile Kısa Film ve Belgesel dallarındaki izleyici ödülleri ve Ulusal Yarışmanın verdiği ödüllerin bir bölümü verildi. Pazar gecesi ise Uluslararası Yarışma ödülleri ile Ulusal Yarışmanın ana ödülleri...

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