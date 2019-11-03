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Vecdi Sayar

intercultural.turkey@gmail.com

TARİH

03 Kasım 2019

Antalya'da trajik final

Anlaşılan o ki, 56. Festivalde yarışan filmlerden çok jüri tartışılacak

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TARİH

30 Eylül 2019

26. Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali: “Nuh Tepesi”nden ülkeye bakış

Uluslararası Kısa Film Yarışması, bizden bir yönetmenin zaferi ile sonuçlandı; “Ayakkabı” adlı filmi ile ödülü kazanan Nehir Tuna, konuşmasında Kültür Bakanlığı’ndan destek alamadığını vurguladı

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TARİH

26 Mayıs 2019

Cannes 2019: Altın Palmiye “Parazit”in

Son yılların en güçlü programı ile yola çıkan 72. Cannes Film Festivali, Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho’nun zaferi ile sonuçlandı

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TARİH

25 Mayıs 2019

Cannes 2019: Düzenle hesaplaşmalar ve kişisel meseleler

Festivalin Sanat Yönetmeni Thierry Fremaux’nun işi hiç kolay değil

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TARİH

16 Mayıs 2019

72. Cannes Film Festivali: Trump’ın duvarına karşı

50’li yıllarda dünya basınına plajda boy gösteren ‘starlet’lerin fotoğrafları ile yansıyan festival, artık dünya sinemasının ‘Kabe’si kabul ediliyor

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TARİH

03 Mayıs 2019

Bir oyuncu cennetinden: Sahnelerimizde ve beyazperdede gençlerin yılı

Gerek tiyatroda, gerekse sinemada 2018'in en iyileri...

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TARİH

24 Şubat 2019

Oscar’ları beklerken

Meksikalı yönetmene gidecek ödülleri, Amerikalı sinemacıların sınıra duvar örme derdindeki Trump’a bir gönderme olarak görmek olası

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TARİH

19 Kasım 2018

Festivaller evreninden...

"Hangi yönetim ve destek sistemine sahip olursa olsun, festivallerin önemli bir işlev üstlendiği çok açık"

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TARİH

01 Ekim 2018

Adana Uluslararası Film Festivali: Gerçeklikle fantezinin buluştuğu başarılı bir seçki

"Semir Aslanyürek'in 'Kaos'u ise, adından da anlaşılacağı üzere Taviani kardeşlerden ilhamlar taşıyan bir Anadolu masalı"

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TARİH

22 Haziran 2018

Seçim 2018: Sanat ve siyaset

Seçim bildirgelerinde kültür-sanat

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TARİH

20 Mayıs 2018

Altın Palmiye Japonlara giderken, “Ahlat Ağacı” Cannes'dan ödülsüz ayrıldı

Uluslararası Jüri kararları çoğu dalda genel bir kabul görürken, “Ahlat Ağacı” ve “Burning”e hiçbir ödül verilmemesi eleştiri konusu oldu

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TARİH

19 Mayıs 2018

Sinemanın ‘Don Kişot'ları karanlığın güçlerine karşı

Festivalin son yarışma filmi “Ahlat Ağacı”nı beklerken, sonuçlara ilişkin tahminde bulunmak giderek zorlaşıyor

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