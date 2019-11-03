Vecdi Sayar

TARİH
03 Kasım 2019
Anlaşılan o ki, 56. Festivalde yarışan filmlerden çok jüri tartışılacakDevamını Oku
TARİH
30 Eylül 2019
Uluslararası Kısa Film Yarışması, bizden bir yönetmenin zaferi ile sonuçlandı; “Ayakkabı” adlı filmi ile ödülü kazanan Nehir Tuna, konuşmasında Kültür Bakanlığı’ndan destek alamadığını vurguladıDevamını Oku
TARİH
26 Mayıs 2019
Son yılların en güçlü programı ile yola çıkan 72. Cannes Film Festivali, Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho’nun zaferi ile sonuçlandıDevamını Oku
TARİH
25 Mayıs 2019
Festivalin Sanat Yönetmeni Thierry Fremaux’nun işi hiç kolay değilDevamını Oku
TARİH
16 Mayıs 2019
50’li yıllarda dünya basınına plajda boy gösteren ‘starlet’lerin fotoğrafları ile yansıyan festival, artık dünya sinemasının ‘Kabe’si kabul ediliyorDevamını Oku
TARİH
03 Mayıs 2019
Gerek tiyatroda, gerekse sinemada 2018'in en iyileri...Devamını Oku
TARİH
24 Şubat 2019
Meksikalı yönetmene gidecek ödülleri, Amerikalı sinemacıların sınıra duvar örme derdindeki Trump’a bir gönderme olarak görmek olasıDevamını Oku
TARİH
19 Kasım 2018
"Hangi yönetim ve destek sistemine sahip olursa olsun, festivallerin önemli bir işlev üstlendiği çok açık"Devamını Oku
TARİH
01 Ekim 2018
"Semir Aslanyürek'in 'Kaos'u ise, adından da anlaşılacağı üzere Taviani kardeşlerden ilhamlar taşıyan bir Anadolu masalı"Devamını Oku
TARİH
22 Haziran 2018
Seçim bildirgelerinde kültür-sanatDevamını Oku
TARİH
20 Mayıs 2018
Uluslararası Jüri kararları çoğu dalda genel bir kabul görürken, “Ahlat Ağacı” ve “Burning”e hiçbir ödül verilmemesi eleştiri konusu olduDevamını Oku
TARİH
19 Mayıs 2018
Festivalin son yarışma filmi “Ahlat Ağacı”nı beklerken, sonuçlara ilişkin tahminde bulunmak giderek zorlaşıyorDevamını Oku
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