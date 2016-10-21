Gizli kapaklı protokollerle Galatasaray’ın geleceği satılıyor!

Galatasaray’da yılan hikâyesine dönen Riva ve Florya arazilerinin kaderi yarın belli oluyor. Yönetim, şu ana dek hayal sattığı üyelerden, kulübün kaderini oylamasını isteyecek.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Genel Kurul öncesi Kalamış Tesisleri’nde Genel Kurul üyelerini bilgilendirmek için bir toplantı gerçekleştirdi. - Bir diğeri, bu akşam Levent Galatasaraylılar Derneği’nde yapılacak. -

Özbek 500 milyon dolar bekliyor, TOKİ'nin taahhütü 500 milyon TL

Çarşamba günü yapılan bilgilendirme toplantısında, Genel Kurul üyelerine, Riva-Florya paket satışından 5 yıllık sürede 500 milyon dolar gelir elde edileceği açıkladı. Tabii bu sadece bir beklenti. Çünkü Emlak Konut'un taahhüt ettiği para 500 milyon TL. İki rakam arasındaki farkı hesaplamak çok zor olmasa gerek. Bunun yanında ülkenin ekonomik şartlarını ve belirsiz flu tabloya bakıldığında, bu iki rakamdan hangisinin daha gerçekçi olduğunu görebilirsiniz.

Florya’daki tesisler yerine de Sarıyer'de var olan arazinin iki katı büyüklüğünde arazi verileceği, sadece üst kullanım hakkının ve tesisin kaba inşaatının Emlak Konut tarafından yapılacağı açıklandı.

Toplantıdan bir gün sonra Galatasaray Spor Kulübü Gayrimenkul Projeleri Değerlendirme Komisyonu raporu açıklandı. Komisyon raporunda kısaca, Riva ve Florya’nın satılmasına yönelik görüş çıktı.

Protokoldeki gizlilik kararı niye?

Peki Galatasaray’da yarın Genel Kurul üyeleri neyi oylayacak? İlginçtir kimse bilmiyor çünkü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in şapkadan tavşan çıkartırcasına Florya’yı ekleyiverdiği protokolde gizlilik kararı var.



Özbek, gizlilik kararının Emlak Konut tarafından talep edildiğini açıkladı. Mal benim, karar verecek merci benim, ortalarda başka talip yok ama gizlilik kararı alınıyor. Kimse kusura bakmasın ama var olan devletle masaya oturanın el sıkışırken, kolunu kaptırması, mahkemelerle boğuşma ihtimali çok uzaklarda bir ihtimal olarak görünmüyor.

Galatasaray Kulübü en büyük iki taşınmazını satacak ama kimse devletle yapılan protokolün içeriği hakkında bilgi sahibi olmayacak. Gizli kapaklı protokollerle Galatasaray’ın geleceği satılamaz, satılmamalı.

Masanın diğer tarafında protokol yapılan kurum devlet. Hani şu, verilen kararların bir kişinin iki dudağının arasında olduğu devlet. İstediği zaman metro kapattırıp, istediği zaman açtıran, istediğinde taahhüt ettiği çatı projesini iptal ettiren devletten söz ediyoruz.



Genel Kurul üyeleri, Dursun Özbek’e güvenerek, hayali ve içeriği ne olduğu belirsiz bir projeyi oylayacak. Güveneceği kişi, başkan da olsa, yetkisi olmadan satış yapmaya çalışan bir adam.



Eğer Riva arazisi satılacaksa bu yangından mal kaçırır gibi olmamalı. Genel Kurul üyesi olsun ya da olmasın, her Galatasaraylı bilgilendirilmeli, insanlar suya yazı yazmadığını bilmeli.

Elinde yetkisi olmadığı halde Florya'yı satmaya çalışan Dursun Özbek, sanki Galatasaray'ın arazilerini satmaya gelmiş gibi!