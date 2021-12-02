Faiz indirimi ve ulusal paranın serbest düşüşe bırakılmasıyla finansal istikrarın nasıl bozulabileceğine dair iki örnek

Döviz hesapları 2.9 milyar dolar azalmış. Ancak, hesabıma göre parite ve ons etkisi arıtıldığında azalışın miktarı 1 milyar dolar civarında. Ama diğer tarafta TL mevduatların artmadığı görülüyor. Nakit TL talebinde de önemli bir artış yok. Bu tablo, döviz hesabı azalışının döviz bozdurulmasından değil, sistemden döviz çıkışıyla açıklanabileceğini düşündürüyor.