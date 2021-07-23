Upper Cihangir'de sebil | MM ile beş dakika | Siyasallı şairler

HomeRoom Emre Erdem, Cihangirli ünsüz, az ve orta ünlüleri ağırladı - Mabel Matiz efendi bir "freak"- Nazar değmesin, AMT işten işe koşan en ünlümüz - Kim demiş Çınar Oskay kitapsız diye?

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Bayramda Upper Cihangir boşaldı. Fakat, İstiklal Caddesi'ni Araplar, Ukraynalılar ve varoşların doldurması gibi, Upper Cihangir'i de Lower Cihangir bastı. Ben de torunum Asya'nın bayram harçlığını verdikten sonra kendimi Cihangir Caddesi'ne attım.

Bayram yemeği

Homeroom' un Emre Erdem' i Osmanlı'daki ataları gibi "itibarlı" müşterilerine geç bir öğle yemeği verdi. Patlıcanlı kuzu güveç, semizotu salatası ve pilav. Davetliler bir ikisi hariç, az ünlü ve az zenginlerden oluşuyordu. Araya birkaç orta ünlü ve orta zengin de sıkışmıştı. Yemeği tamamlayan şekerpareyi ise orta zengin oyuncu Serhat Midyat ısmarladı. Fotoğrafı Ramize Erer çekti. Aşağıda ismini yazacağım kişilerin bazılarını fotoğrafta göremeyeceksiniz. Ya arka tarafta gizli gizli yediler ya da benim magazinimde görünmek istemediklerini açıkça deklare ettiler.

Upper Cihangir'deki Homeroom'un önü Mid ve Lower Cihangir'den gelen beleşçilerle dolmuştu

Gruplayarak sıralıyorum.

Yönetmenler: Orhan Oğuz, Başak Soysal ve Cemal Şan.

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Tülay Günal, Serhat Midyat.

Çizerler: Tuncay Akgün, Kutlukhan Perker, Suat Özkan, Ramize Erer.

Yazarlar: Seray Şahiner ve Sinem Sal.

Gazeteciler: Gürsel Göncü, Defne Akman ve Tuğrul the Gonzo.

Nihâyet ben de tanıdım

Bayramda şöhret peşinde koşarken mahallenin gençleri imdada yetişti. "Abi, Mabel Matiz Kaktüs'te oturuyor." Koşarak gittim.

Bir iki şarkısını biliyordum ama gençlerin ona bu kadar hayran olduğunu bilmiyordum. Masasına gittiğimi görünce, beni ayakta karşıladı. "Ben aslında rockçıyım" diye hava atınca, o da "Ben de eskiden rockçıydım" dedi. Kibarlık edip, senin yaşın ne, başın ne demedim artık.

Bu haftanın şarkısını kısa sürede kişiliğine hayran kaldığım bu genç adama ayırdım, popçu deyip geçmeyin.

Mabel Matiz fotoğraf çektirme isteğimi ikiletmedi bile (Fotoğraf: Defne Akman)

"Aysel havuzda"

Aylardır Bodrum'da olan Mülkiye'den yüksek lisans arkadaşım Feza Aygen ile nihâyet Ece'de buluştuk. Bu kez Ece'nin nefis zeytinyağlılarının yanı sıra şarap değil "Aysel Havuzda" içtik. "Aysel Havuzda" dediğim, Ankara Piknik'te içtiğimiz votkalı biranın Bilsak 5. Kat'ta geliştirilmiş hâli.

Anlamadıysanız videoyu tıklayıverin. Videodaki bira bardağı buzlandığı için votka shot’ın bardağı ile içine atılışını göremiyorsunuz. Hayal edin.



Feza Aygen ile bayram tatilinde neredeyse boş olan Asmalımescit'te

Yurt haberleri

Şairlere saygı

İzmir (Gonzo Haber Ajansı): Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, lokalinde bazı bölümlere ünlü Siyasallı şairlerin adını verdi. Arkadaş Zekai Özger Salonu, Ece Ayhan Salonu, Cemal Süreya Bahçesi, Özcan Yalım Terası.

İşletmeci Kemal Özçakar, Mete Hüsünbeyi, dönem arkadaşlarım Emine Öztekin ve Murat Koğacıoğlu, Arkadaş'ın salonunda

Tarihimden yapraklar

Efsanevi Marquee Club

Marquee Club 80 sonlarında eski yerinden taşınmış

1970'de Londra'ya gittiğimde Finsbury Park'taki arkadaşım Kevin beni "Sen rockçısın" diye Marquee Club'a götürmüştü.

Doğrusu ahım şahım bir yer değildi, sahnede Queen diye tanımadığım bir grup vardı. Geçen gün YouTube'da The Rolling Stones'un "ikonik anlar" (Iconic Moments) diye bir kısa filmini izleyince Marquee Club yeniden aklıma düştü. Çünkü kısa filmde, benim de bulunduğum 1971 Rolling Stones konserinden bir bölüm de vardı.

Sizleri daha fazla hasetten çatlatmak istemem ama David Bowie'yi de orada izledim.

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* Sadece Hocam Ünsal Oskay'ın değil, üniversiteden master arkadaşım Feryal Pere'nin de oğlu olan Çınar Oskay, içinde medya da olan bir kitap yazar da ben ilgilenmez miyim?

Önce biraz hainlik. Çalışma saatleri biz konvansiyonel gazetecilere hiç benzemez. Çınar Oskay'ın yarım saatte bir yeni bir şey düşünme hızına yetişmek de oldukça zordur. Fakat çıkan son ürün, her zaman gayet parlaktır. Tıpkı yeni yayımlanan kitabı Çağ Sancısı'ndaki gibi.

Kitaptaki sekiz kümede fikirlerine katılmasanız da önemli bazı isimlerle söyleşiler yer alıyor. Bir de sürprizim var, kitabı "assolist" olarak benimle yapılan söyleşi kapatıyor. Vuslat Doğan Sabancı bile benden bir önce.

Bu reklam fotoğrafını yayıncı Vahit Uysal çekti

* T24'te köşe komşum Prof. Dr. Talat Kırış dünkü çocuk daha, bugün yeni 60 oluyormuş. Nereden mi biliyorum; Upper Cihangir'in orta ve az ünlüleri gibi sadece mekân dolaşmıyor, okuyorum da!



"Beyne Giden Yol / Bir Beyin Cerrahının Anıları" adlı, Kırış'ın doğum gününü de öğrendiğim kitabında, tutkulu bir cerrahın 42 yıllık hekimlik hayatı, ilginç tanıklıklar ve gerçekten akıcı bir dille anlatılıyor. Okurları da öyle düşünmüş olmalı ki, Doğan Kitap'ın bir ayda ikinci baskıya hazırlandığını buradan haber vereyim.

Grönland'a kadar giden bir yelkenci de olan Talat Kırış'ın en büyük hayalinin, 'Şehir Hatları vapurlarından birine adının verilmesi' olduğunu da ekleyeyim. Benim kadar ünlü olmasa da, daha genç, belki ve umarım bir gün...

* Erişim yasağı

50 yıldır her türlü savunduğum gazetecilik ilkelerimde bir delik açıyorum. Haklarında bazen iki üç haber okuduğum Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Demet Akalın ve Seda Sayan mânâsızlıklarına erişim yasağı getirilmesini talep ediyorum.

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

* Geçen hafta viskiyi duyan bütün yoksul gazeteciler bayramda elimi öpmek bahanesi ile kuyruğa girdiler. İlk gelenler, Radikal'den Hürriyet'e düşen Ece Çelik ve Erkan Aktuğ'du. Baktım kalkmaya niyetleri yok, birer parmak ikram ettim. İçip, gittiler.

* Hırvatistan vizesi alamayan Murat Çelikkan Sapanca'ya, Deniz Türkali ise evinin arka balkonuna gitti. Beni çağırmadıkları ev partisinde Sezin Akbaşoğulları, İpek Bilgin, Dr. Taylan Şahin bile varmış.

* İster inanın, ister inanmayın. 70 plus The Rolling Stones, yani 58 yıllık sevgililerim, bu sonbahar Amerika turnesine çıkıyor. Hangi salak demiş, yaş 70 iş bitmiş diye?

Advertorial (!)

Saklı Tarihin İzinde

Tarihe az da olsun bir ilginiz varsa Kadir Akın'ın kitabı sizin için bir "must". Modernleşme için çırpınan Osmanlı'nın özellikle son 50 yılı, Meclis-i Mebusan, sosyalist sesler, Ermeni milletvekilleri...

Ben fazla bilmişlik yapmayayım, önsözü Ertuğrul Kürkçü yazmış, vekilim Garo Paylan da beğenmiş. dipnot yayınlarından.

Müzik önerisi

Bu haftanın müzik önerisi yeni tanıştığım Mabel Matiz'in Toy şarkısı. Mabel Matiz araya girmeseydi Frank Zappa önerecektim.