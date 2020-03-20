Yine de biraz magazin yapayım: Cihangir'deki son parti ve "Ben İsmail Saymaz'ı uyarmıştım" hatırlatması

Herkes Koronavirüs yazıyor diye gazetelerdeki (T24 dâhil) ağır abi ve ablalarla kafa yapıyordum, işte buyrun aynı şey başıma geldi. İşin ciddiyetini iki gün geç kavradım ama hiç değilse kavradım.

Sağlık Bakanı'na pek de hak etmediği güzellemeler ya da "Türk Tabipleri Birliği'nin başındaki 'Türk'ü çıkarın", "zinayı, eşcinselliği kaldırın Korona morana kalmaz" başlıkları arasında dönen gazetecilik türü, hepimizi Korona'dan daha fazla korkutuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi. Gazeteciler siyasetçilere güvenirlerse kötü çuvallayabilirler.

Siz fanlarıma önerim, bianet'te çarşamba günü çıkan sağlık haberciliği tartışmasını okumanız (Prof. Dr. Yasemin Giritli-İnceoğlu, Doç. Dr. Esra Arsan ve Faruk Bildirici).

Herkes yurttaşların kurallara ve kısıtlamalara uymasını istiyor. Bence aşağıdaki fotoğraflar tüm Türkiye'yi kapsamasa da çok umut verici görüntüler.

Diğer kentlerden konuya ilişkin fotoğraflarınızı bekliyoruz. Çektiğiniz günü yazıp bize gönderebilirsiniz. Haydi yurttaş gazeteciler iş başına!

18 Mart 13.30 Kıbrıs Şehitleri Cad. Foto Ebruli Tur

Ankara’nın en hareketli yerlerinden Mülkiyeliler Birliği çevresi. Foto Mehmet Özer

Alsancak’ın ünlü Kordonu’nda bir mekân. Fotoğraf: Mete Hüsünbeyi

Cihangir Firuzağa Kahve. Kapanmadan sekiz saat önce tek başıma. Fotoğraf: Volkan Çetinkaya

Koronavirüs okumaları

* Murat Sevinç- Virüs, sınıf ve sınırlar

* Sevilay Çelenk- Coronation Streeeet boooş kalmayacaaak!

* Ruşen Çakır - Erdoğan’ın konuşmasının düşündürdükleri

* Mehmet Y. Yılmaz - İtalya gibi olmamıza kaç gün kaldı?

Cihangir'de son parti

Yine de biraz magazin yapayım... Korona'dan dolayı kendimi eve kapatmadan önce gittiğim son parti (yaşımdan ötürü yüksek risk grubundayım), karşı pencere komşum Gonca Vuslateri'nin yemeğiydi. Gördüğünüz fotoğraf dışında gece boyunca sosyal mesafemizi koruduk.

Vuslateri'nin hem eli lezzetli hem de sesi çok güzel. O gece tanıştığım müzisyen Ada Sanlıman'ı da Koronavirüs işsiz bırakmış.

Beyefendiyi zaten tanıyorsunuz, Mehmet Turgut. Beş kişiden fazla toplanılmaması kuralına uyduk, artık onu da yapmayacağız.

Zaten iki metre mesafe kuralıyla hangi orta hâllinin evinde parti verilebilir ki!

Sosyal mesafe kuralını 15 saniye bozduk

Yine muhtarlar

Bizim mahallenin üç muhtarı Korona'dan korunma tedbirlerinin sıralandığı 14 maddelik bir duyuru metnini tüm apartmanların kapılarına astılar ve bütün sosyal etkinlikleri iptal ettiler; deprem hazırlık çalışmaları dâhil.

Umarım, hazırlandıkları 23 Nisan çocuk şenliğine kadar tehdit geçer.

Sıkça sorulan sorular ve cheapshots

* Baştan ilk iki gün boyunca sosyal mesafeyi 'sınıfsal' anladım. Çevremde gördüğüm bütün proleterler ve burjuvalarla arama mesafe koydum. "Allah'tan Türkiye'nin aristokratları yok" diye sevinirken sosyal mesafenin 1,5 metre anlamına geldiğini dehşetle öğrendim.

* Pazar saat 24'ten itibaren Kaktüs ve 22 dâhil, bütün cafe barlar kapatıldı. Sadece Elvan, Savoy ve Kovan açık. Kaktüs'ün son müşterileri gazeteci Işıl Cinmen ve yazar-müzisyen Tuna Kiremitçi'ydi. Herhalde Korona tartışıyorlardı!

* Dayanamadığı için çıktığı çoğu gereksiz televizyon programlarında saldırıya uğrayan İsmail Saymaz Korona'nın gadrine uğradı ve düğününü erteledi. Hürriyet'ten Best FM'e geçmesinin tenzil-i rütbe olduğunu düşünmüyorum. Ben onu Ahmet Hakan konusunda uyarmıştım.

* Gerçekten amatörce olan TRT'nin Ya İstiklal Ya Ölüm ile Fox'un Baraj dizilerine mecbur değilseniz bakmayın. Onlar hakkında haftaya daha kapsamlı yazacağım, bakarsınız yanılıyorumdur, ikinci bölümleri bir göreyim.

* Siz siz olun TRT Radyo 3'ten şaşmayın. Pişmanlık şansınız üçte bir.

Advertorial

Sağlık hakkı bu kadar gündemdeyken

MİSAM Politika Metinleri'nin beşincisi Gülbiye Yenimahalleli Yaşar ve Kayıhan Pala tarafından "Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Türkiye’nin Sağlık Politikası: Sorunlar ve Çıkış Yolları Üzerine" çıktı.

Filmmor Festivali internette

____________________________

K.G.G.

Müzik önerisi

Geçen haftaki sansasyonel Sezen Aksu önerisinden sonra sonra bu haftanın şarkısını mor ve ötesi'nden Harun Tekin önerdi, Avustralyalı şarkıcı Stella Donnelly'den bir şarkı seçti.

Tekin, bu genç şarkıcı ve müzik yazarının dünya çapında ünlü olacağı kanısında, dinleyin karar verin...

Evden çalıştığım için bu sayfadaki yanlışların tüm günâhı yazmama yardım eden gazeteci Şengün Kılıç ve editörüm Melis Karaca'ya aittir. Ben suçsuzum!