Kaktüs'ün ünlüleri, Cihangirli CHP'liler, Selo Başkan ve Foça'ya kadar gittik

Bu hafta çok yağmur yağdığı için pek Cihangir dışına çıkamadım. Allah Etiler, Beylikdüzü, Okmeydanı, Ataşehir gibi semtlerde oturanların yardımcısı olsun. Evde sıkıntıdan çatlamışlardır.

Yağmur birazcık hafifleyince kendimi Kaktüs’e attım. Bir de ne göreyim hep Audrey Hepburn’e benzettiğim Melisa Sözen ve Mor ve Ötesi’nin yakışıklısı Harun Tekin de oturmuyorlar mı, hemen ayağa kalkıp beni masalarına davet ettiler.

Sözen, Kız Kardeşler’in yönetmeni Emin Alper’in çektiği Alef’i yeni bitirmiş. Herhalde Blu TV’de gösterilecek. Rol arkadaşları olan ağır abiler Kenan İmirzalıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan’dan neler çektiğini sordum. İnanmayacaksınız ama Melisa Sözen ikisinin de şeker gibi olduklarını söyledi. Bence yazarım diye korktu ve açık vermedi. Neyse…

Harun Tekin ise sürekli şu sıralar verdikleri senfonik konserlerden bahsetti. Unutmadan bir de şunu ekleyeyim, bir hafta kaldıkları Londra’dan yeni dönmüşler, West Hampstead’de kaldıklarını hafif övünerek söylediler. Ben de çocukları “Yahu ben yıllarca High Gate Village ve Marble Arch’ta kaldım” deyip mahcup etmedim. Tabii ki bu arada çıkıp çıkmadıklarını sormadım.



Melisa Sözen, Mor ve Ötesi Harun ve tabii ki Tuğrul Eryılmaz. Latte parasını onlar ödedi ama yumurtalı ekmek ısmarlamalarını kabul etmedim

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Hepinizin artık bildiği gibi Cihangir artık sadece sanatsal değil siyasal açıdan da önemli bir mahalle. Firuzağa Camii’nin kahvesinde CHP’liler yoğun biçimde kulis yapıyorlar çünkü ayın 12’sinde CHP’de birçok yerde olduğu gibi Beyoğlu ilçede de seçimler varmış.

İki aday yarışıyor. Biri şimdiki ilçe başkanı Bekir Özcan diğeri ise Şahin Dil. CHP’li çoğunluğa göre Özcan son yerel seçimlerde Alper Taş için yeterince çalışmayınca seçim kaybedilmiş. Bu yüzden Şahin Dil daha şanslı görünüyor.

‘Inner Cihangir’in üç muhtarı Adnan Bey, Halil Bey ve Fehime Hanım’ı yokladım. Katiyen renk vermediler. Burası CHP, belli olmaz. Pazara kadar kim öle kim kala. Bu kadar bilgiyi nereden aldığımı sorarsanız tabii ki Savoy'un önünde kulis yapan CHP'li kadınlardan.

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Uzun süredir cezaevinde bulunan ve bulunuş nedenini hiçbirimizin tam olarak çözemediği HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için bir okuma tiyatrosu var. Jülide Kural ve Ömer Şahin'in enstrümanlar eşliğinde gerçekleştirecekleri etkinlik, İstanbul Kenter Tiyatrosu'nda Cumartesi günü saat 19.00'da. Başkan Selo'ya sevgi ve saygılarla.

Yılbaşı ertesi ve hâlâ televizyonlar bir facia. Her kanalda çoğu abuk sabuk dizilerin tekrarı var. İşi o kadar ileri götürdüler ki yarışma programları bile birkaç kez tekrar yayınlandı. Bilmiyorum bu kadarını hak ediyor muyuz?

Sorun sadece dizi ve eğlencede değil, tartışma programları da birer felaketti. CNN Türk ve Kanal D’de bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan ve cevabı içinde olan sorular soran Ahmet Hakan, ondan bir gün önce de Kemalistlere saldıran dincileri eleştiriyordu. Herhalde yeni zamanların ‘objektif gazeteciliği’ denen şey bu olsa gerek. Belli ki Ahmet Hakan'ın kafası iyice karışık. Bir yandan "Hürriyet'e kadın eli değdi" deyip arka sayfa düzenlerken Hürriyet'ten çıkarılan 46 kişinin 17'sinin gayet parlak kadınlar olduğunu unutuvermiş.

Ahmet Hakan’ın dillere destan sorusunu burada bir kere daha yayınlayıp sizi üzmeyeceğim, sosyal medyada bol bol dolaştı. Hakan'ın ve Özkök'ün sonsuz olduğuna inandığım hoşgörülerine sığınarak aşağıdaki videoyu yayınlıyoruz.

Televizyondan giderken bir de parlak ve genç bir delikanlıyken ve hatta iletişimde öğrenciyken Radikal'de çalışmaya başlayan İsmail Saymaz'a bir iki önerim var: Bak sevgili İsmail (İnşallah Hıncal Uluç'a benzememişimdir) Halk TV'de biraz sıkıcı da olsa saatlerce süren bir programı yapıyorsun Gürkan Hacır ile, en azından yarısını izleyebiliyorum. Habertürk ya da yeni patronun Ahmet Hakan tarafından Tarafsız Bölge programına çağrıldığında lütfen kimlerin katılacağını sor. Örneğin Selman Öğüt ya da Mehmet Metiner gibi gerçekten neye oynadıkları apaçık olan kişilere meşruiyet kazandırma. O güzel kitapların yazarına yakışmıyor.

İsmail Saymaz biraz seçici olursa kamuoyunu daha ciddi bir şekilde etkileyebilir

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

✓ Eğer kaldılarsa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü bütün meslektaşlarımıza mutlu olsun. Unutmayalım, onlar gidecek biz kalacağız.

✓ Ertuğrul Özkök , Mülkiye'nin en güzel bacaklı erkeği yarışmasına bile fesat soktu. Fotoğrafını koyup eski büyükelçi ve de 3 ay TRT Genel Müdürlüğü yapan Turgut Özal 'ın Dışişleri Danışmanı Cem Duna 'yı seçmiş. Üstelik bunu da Mülkiyeli kimi Whatsapp gruplarına dayandırarak yapmış. Özkök'ün tanıdığı iki büyükelçi var biri Cem Duna öteki ise alaylı büyükelçi Egemen Bağış . Benim izin almadığım için soyadlarını vermeyeceğim eski büyükelçi arkadaşlarım o ikisini de döver. Başlıyoruz; Veka, Selim, Alev, Sumru, Atilla, Selahattin, Halil, 'AyşeveFeridun'...

, Mülkiye'nin en güzel bacaklı erkeği yarışmasına bile fesat soktu. Fotoğrafını koyup eski büyükelçi ve de 3 ay TRT Genel Müdürlüğü yapan 'ın Dışişleri Danışmanı 'yı seçmiş. Üstelik bunu da Mülkiyeli kimi Whatsapp gruplarına dayandırarak yapmış. Özkök'ün tanıdığı iki büyükelçi var biri Cem Duna öteki ise alaylı büyükelçi . Benim izin almadığım için soyadlarını vermeyeceğim eski büyükelçi arkadaşlarım o ikisini de döver. Başlıyoruz; Veka, Selim, Alev, Sumru, Atilla, Selahattin, Halil, 'AyşeveFeridun'... Keşke son Washington büyükelçilerimizden Nabi Şensoy da sağ olsaydı da hep birlikte Özkök'ü yalanlasalardı. Ha bir de en güzel sefirimiz Canset de var tabii. Merak etmeyin, içerideki bürokratlar ve genel müdürlere de sıra gelecek.

da sağ olsaydı da hep birlikte Özkök'ü yalanlasalardı. Ha bir de en güzel sefirimiz de var tabii. Merak etmeyin, içerideki bürokratlar ve genel müdürlere de sıra gelecek. ✓ Hayır, şimdiye kadar yapılan en iyisi olan Anglosakson gazetecilik geleneğinde gazeteciler 'biz' demezler. Birileri bunu şu sıralar pek gözde olan Fatih Portakal ve Ahmet Hakan'a hatırlatmalı.

Hayır, şimdiye kadar yapılan en iyisi olan Anglosakson gazetecilik geleneğinde gazeteciler 'biz' demezler. Birileri bunu şu sıralar pek gözde olan ve Ahmet Hakan'a hatırlatmalı. ✓ Hayır, Aydın Engin 'in Yılmaz Güney 'in 10'dan fazla filmine senaryo yazdığını ben de bilmiyordum. Benim onun hakkında bildiğim en önemli ayrıntı Almanya'da şoförlük yaptığıydı. Sadece Güney'e değil, yönetmen Yılmaz Atadeniz 'e de senaryo yazmış, sıkıştırınca anlattı. Atadeniz, Engin'e "Şimdi ezik bir oğlan var, çok güzel ve zengin bir kıza aşık oluyor. Haydi bundan bana bir senaryo çıkar" dermiş ve Aydın Engin de çıkarırmış.

Hayır, 'in 'in 10'dan fazla filmine senaryo yazdığını ben de bilmiyordum. Benim onun hakkında bildiğim en önemli ayrıntı Almanya'da şoförlük yaptığıydı. Sadece Güney'e değil, yönetmen 'e de senaryo yazmış, sıkıştırınca anlattı. Atadeniz, Engin'e "Şimdi ezik bir oğlan var, çok güzel ve zengin bir kıza aşık oluyor. Haydi bundan bana bir senaryo çıkar" dermiş ve Aydın Engin de çıkarırmış. Bu T24'ün yazarları bir âlem o yüzden ben Hasan Cemal, Mehmet Yılmaz, Aydın Engin, Fikret Bilâ gibi isimlerden daha fazla okunuyorum. Efendim? Yok, Oya Baydar'dan fazla okunduğumu sanmıyorum. O kadar akılsız değilim, içeride bir müttefikim de olsun canım.

Tabii bu arada Türkiye’deki telif sorunu hâlâ çözülmedi.

Advertorial

In Hoodies, 2020’nin ilk konseri için 10 Ocak Cuma akşamı 22:00'da KadıköySahne’de olacak. In Hoodies’e synthesizer ve çelloda Yasemin Özler; synthesizer, klavye ve drum machine’lerde Zeynep Oktar eşlik edecek. Bağımsız gençlere sahip çıkın.



Tasarım: Ozan Atalay

Cihangir Atölye Sahnesi'nin (CAS) ödüllü oyunu Raif ile Letafet 12 Ocak Pazar günü ilk olarak saat 14.00'de Mudanya Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde; Saat 20.00'de Bursa Nilüfer Belediyesi Sahnesi'nde oynayacak.

'Foça'da Kış Sinemaları', İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eksik kaldığı yerleri, ki sayısı az değil, çevre ilçe belediyeleri tamamlıyor. Bu ayın 18'inde Pelin Esmer'in İşe Yarar Bir Şey'i gösterilecek. Şubat ayının 8'inde ödüllü yönetmen Emin Alper'in Abluka filmi gösterilecek. Ayın 15'inde Tepenin Ardı var. O gösterimde Alper de seyircisiyle konuşacak. Mart ayında ise yönetmen Hüseyin Karabey var.

İstanbul dışındaki tiyatro, müzik, edebiyat, sinema etkinliklerini haber verirseniz yerimiz el verdiğince buradan bilâ ücret yayınlayacağız.

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