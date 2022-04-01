İstanbul dışına bile çıktım | Cihangir ve İzmir'den bol magazinim var

Pazar günü Mid-Cihangir Firuzağa Camii'nin kahvesinde sınıf arkadaşım Necmiye Alpay'ın organize ettiği 20-25 kişilik bir kahvaltı şöleni vardı. Gecikerek de olsa YT bile geldi. İçimizde en meşhur aktör Ahmet Mümtaz Taylan'dı, çok sayıda doktor, gazeteci ve muhtar vardı. Üç şeyi kutladık: Baharın gelişi, Tiyatrolar Günü ve Dr. Eriş Özkan'ın uzmanlığı. Fotoğrafı kahveden Volkan Çetinkaya çekti.

Canım arkadaşım Ece Aksoy'un meslekte 40, Pera'da 15'inci yılı. Eğer bugün (1 Nisan) gelirseniz, atıştırmalıklar Ece'den, içkiler sizden olacak.

Epey bir aradan sonra, artık Ece'yi de aramızda göreceğiz.

Oğlumun düğününden

Şişman hâliyle Gonzo Tuğrul, oğlum Hüseyin Özdemir ve yaptığım her şeyi eleştiren Yeniden TV yazarı Yıldırım Türker.

Bazıları beni görgüsüzlükle suçluyor ama oğlum Hüso'yu İstanbul'un en pahalı düğünlerinden biriyle evlendirdiğim de bir gerçek. Tek çocuk olunca böyle oluyor. Ama inanmayacaksınız, arkadaşlarım göndermese düğünden sadece iki fotoğrafım var ve onları da yayınlamıştım. Yıldırım Türker bile çok az muhalefet etti.

* Hafıza Merkezi'nin dünkü "Barışın İnşasında Meclisin Rolü" panelini kaçırdıysanız burada linki var.

* Belki biraz geciktim ama, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) "Türkiye'nin Canlarını Yaşatalım" kampanyasına buradan katkıda bulunabilirsiniz.

* HDP'ye kapatma davası hakkında, İnsan Hakları Derneği'nin de imzacısı olduğu ortak açıklamayı linkten okuyabilirsiniz.

T24'ün patronu Doğan Akın'ın bütün yazılarını "Senden çok daha fazla okunuyor" diye kullandığı Ertuğrul Özkök, Hakan Ural ve Seda Sayan'ın en büyük ortak noktaları nedir? Peki, biraz ipucu vereyim. Uluslararası, milli ve mücevherler konusunda son yılların en başarılı Türk büyüğü. İsmini söylersem suç olur, kusura bakmayın.

Memleketim İzmir'e gidip sadece Tunç Soyer'le fotoğraf çektirip dönmedim tabii ki. Film gösteriminden önce kokteyl, sonra after party az ünlü, orta ünlü ve pek ünlülerle doluydu.

Parti sabah üçlere kadar sürmüş fakat ben sonuna kalıp Murat Meriç'in DJ'liğini bekleyemedim. Gecenin çoğunu yeni arkadaşım Nergis Öztürk ve Cihangirli arkadaşım Ali Seçkiner Alıcı ile geçirdim. İkisi de orta favori dizim Yargı'da ve de Bergen'de vardılar.

Nergis Öztürk, ben ve Ali Seçkiner Alıcı en pahalı giysisiyle.

Perşembe 20.00, Cihangir

Dün gece Kaktüs'te lise arkadaşlarımla Irish Coffee'mi yudumlarken yan masaya birden bire mahallenin heteronormatif takımı sökün etti.

Hepsi de orta meşhur: OJO filmin patronu Ömer Özgüner, Özkök'le birlikte TV100'e küme düşen Cengiz Semercioğlu, İlahiyatçı'nın gazetesinde Kelebek çıkaran Selim Akçin ve sürekli "ben onlardan değilim" diye yeminler eden Pasaj Müzik patronu Murat Doğan. Bana orta pahalı içki ısmarlama ve birlikte fotoğraf çektirme tekliflerini reddettim. Çünkü benden zengin olabilirler ama gururumu asla rencide ettirmem patriyarkaya.

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

* Dev-Gençli arkadaşım Jülide Aral'la Kaktüs'te çay ve Irish Coffee içerken önümüzden ikişer dakika arayla birer birer geçtiler. Mahallemizde çekilen "Camdaki Kız"ın pek genç olmayan starları: Devrim Yakut, Nur Sürer ve Tamer Levent. Gençler de geçti ama Y mi Z mi bilmiyorum.

Ne var ki ötekilere de fazla yüz vermedim çünkü dizide "canavar" Nur Sürer'in eşi melek arkadaşım Şerif Erol öldürüldü. Bu yüzden magazin değerleri olduğu hâlde Devrim, Nur ve Tamer'le fotoğraf çekilmedim. Ayrıca dizide koskoca vali kızının şoför Hayri ile flörte başlaması da çok tuhaf. Biri senaristlere sınıf gerçeğini bir hatırlatsa iyi olur.

Camdaki Kız'ın boomerları: Devrim Yakut, Nur Sürer, Tamer Levent ve Şerif Erol

* Hayır, Diyarbakır'a gitmiyorum çünkü Prof. Dr. Şahika Yüksel öncülüğünde Diyarbakır'daki Ekolojik Kriz, Kadın ve Kadın Sağlığı toplantısına sadece mahallenin kadınları gidebiliyor. Diyarbakırlı hanımlara bir kıyak. Toplantı, 1-3 Nisan tarihleri arasında ve tüm kadınlara açık.

Advertorial (!)

Beleş haber atölyesi

Benim de bir kıyısından bulaştığım bianet, ücretsiz gazetecilik derslerine başlıyor. Öznur'la Nazan, bana da magazin haberciliği atölyesini uygun görmüşler. Haberiniz olsun.

Müzik önerisi

En az, feminist olduklarını düşündüğüm, 8-10 okurumdan bu klibi aldım. Sizlerle paylaşıyorum. Keb' Mo'dan "İşin başına bir kadın getirin". Hem dinleyin, hem oynayın.