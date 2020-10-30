İpek'le Tuğrul Genco'da, sınıfıma ihanet etmem, Aydınlar Dilekçesi, Cevahir'in Stravinsky konseri...

Çok uzun bir aradan sonra maskem ve mahallemizin ünlülerinden oyuncu-hoca İpek Bilgin'le birlikte Harbiye Açık Hava'dayım. Yanımızda magazin kıymet-i harbiyeleri olmayan bir kaç kişi daha var. Ve Marianne Faithfull konserinden yıllarca sonra ikinci kez protokol bölümündeyim.

"Yaşamaya Dair" de Tülay Günal bizi mest ediyor ama benim kısmen hain bakışlarım yarım asır sonra Genco Erkal'ın üzerinde. Bakalım "Bir Delinin Hatıra Defteri"nden yıllarca sonra nereye gelmiş. Benim gibi "boomer" fakat sahnede zıp zıp. Nâzım'ın şiirlerini dinlerken yüzümüze bir tebessüm bile konduruyor. Yüzde ve vücutta bir şey görünmüyor ama benden kaçmaz. Genco Erkal ruhuna botoks yaptırmış. 75 dakika şiir ve müzikle (canlı, canlı) akıp geçiyor.

Birlikte gittiğimiz İpek Bilgin de hiç kıskanmadı. Genco Erkal'ı ve öğrencisi Tülay Günal'ı ayakta alkışladı

Ne var ki, Gonzo kıyaslamamı yaptım ve ben ondan daha yakışıklıyım. Dua etsin ki babam "Başımıza artiz mi olacaksın" diye konservatuar sınavlarına girmeme izin vermedi. Yoksa bu yaşımda sahnelerin tozunu ben atardım. Genco Erkal, Rutkay Aziz, Halil Ergün dinlemezdim. Nasip değilmiş, olmadı değil mi Ercan Kesal?

Hemşerilerime haber. "Yaşamaya Dair" 4 Kasım'da İzmir'de İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde Fotolar: Podcast kralı Eray Özer

Kesal nereden çıktı derseniz? Üç "eski" solcu sanatçıyı koyunca, ne kadar Gonzo olursam olayım, güncellik diye bir derdim az da olsa var. Ercan Kesal'ın, Erkal, Aziz ve Ergün gibi oynamakla yetinmeyip hem de yazıp yönettiği bol festivalli "Nasipse Adayız" bu hafta vizyonda.

Kesal filminde her şeyi çok iyi becermiş, bir tek şey hâriç. Kendini gölgelemesin diye Nazan Kesal'a küçücük bir rol vermiş. Beni filmde en çok etkileyen ilk üç ne, derseniz Nazan Kesal'la başlarım. İstediğiniz kadar auteur olun, iyi oyuncu ile başa çıkamazsınız.

Kışkırtmak gibi olmasın ama, başrolde Ercan Kesal, diğer rolde Nazan Kesal cuma sinemalarda... Kışkırtmak gibi olmasın ama, başrolde Ercan Kesal, diğer rolde Nazan Kesal cuma sinemalarda...

Sınıf mınıf atlamadım

Cihangir, magazine terfi ettiğimden sınıf atlama tribine girdiğim tezviratıyla çalkalanıyor. Neymiş efendim, artık Cihangir Caddesi'nden; Kaktüs, 22 yada Home Room'dan çıkmıyormuşum. Külliyen iftira. Hâlâ en favori mekanım Firuz Ağa Camii'nin kahvesi.

Bu hafta hep oradaydım entelijansiya ile birlikte. Aşağıdaki fotoğraf da bunun kanıtı. Son kitabı "Beklediler Gitmedik" nedense beğenilen sınıf arkadaşım Necmiye Alpay'la başlayayım. "Kitabının adını Bekledim de Gelmedin, diye koysaydın ticari şansı daha yüksek olurdu" deyince bana bayağı küçümseyerek baktı eski Maliye asistanı Alpay.

Masamızı sık sık ziyaret eden Cumhuriyet'in tek hippie ve marksist Kemalist yazarı Mine Söğüt. Başrolde ben yani Tuğrul the Gonzo. Evrensellerden Hürriyetlerden kitap yazarlığına düşen işsiz gazeteci Şengün Kılıç. Şimdi hepiniz ayaktaki beyefendiye merak ettiniz. O, 2262 lira maaş alan muhtar Halil Kalafat. Heyecanla "Dünyayı kurtardıktan sonra Kılıç Ali Paşa, Cihangir ve Pürtelaş mahallerine ne zaman sıra gelecek?" diye umut ve merakla bekliyor.

Şengün Kılıç, Tuğrul the Gonzo, muhtar Halil Kalafat, Necmiye Alpay ve rastalı Mine Söğüt

Mülkiyeliler Birliği'ne uyarı

Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi beni herhalde magazine düştüğüm için ya da kendilerinin çok daha solunda olduğum için hiç bir etkinlikten haberdar etmiyorlar. Prof. Dr. arkadaşım Erdal Yavuz uyarmasa Zoom'da Çarşamba toplantılarından haberim olmayacak ve sınıf arkadaşım Sumru Akıncı Noyan'ın bir başka büyükelçi ve milletvekili Faruk Loğoğlu ile yaptığı sohbeti kaçıracaktım.

Uyarım, bir daha beni boşlayıp yok Dinçer Demirkent yok Sevilay Çelenk diye tuttururlarsa ittifak değiştireceğim. Onları kaderleriyle baş başa bırakıp siyasetin, bürokrasinin, medyanın yılmaz bekçileri, Sudi Kocaimamoğlu, Uluç Gürkan ve Hilal Başkal'la uzlaşacağım. Yoksa beni 68 ya da 69 mezunlarından Samiye Aydar, Ferda Kınacı ve Gaye Köseoğlu bile geri döndüremez...

Unutmasınlar, 70 plus insanı aynı zamanda çok da özgürleştiriyor. En fazla ben "boomer"ım diye de kendimi temize çıkarırım. Benimle ilgilenen İstanbul Şube'den fazla bir şikâyetim yok...