Gel Pazar gel, dayanışmayı yeniden hatırlıyoruz, "Yesterday"imizle on binleri hayran bıraktık, KGG Cumhuriyet'ten beri beni hep kıskanır

Saatimi 10'a kurmuştum ama pazar sabahı 08.15'te ayaktaydım. En pahalı şortumu ve Calvin Klein Design (kıskan İsmail Saymaz, senin düğün tasarımcın varsa benim de moda tasarımcım var) Andy Warhol t-shirt'ümü çekip, 11.00'de çöpümü döküp, Cihangir turuma başladım. Gurur ve keyifle söylüyorum, karşılaştığım on 65 plus'tan sekiziyle günaydınlaştık, beşiyle de "duyarsız" 21-64'leri kıkır kıkır çekiştirdik. Annelerine, dedelerine refakat eden "genç" ler ağızlarını açamadılar.

Bilim kurgudan fırlamış ben

Kadın vokalistlerimin yarısı gelmedi ama iki doçentler Saime Tuğrul ve Semra Somersan ve gazeteci Nilgün Uysal o kadar iyi sallandılar ki Alman ARD'den Oliver Mayer'in çekim yapmasına izin verdik.

Sayfadaki fotoğrafı ise 65 plus görüntülemek için Cihangir Parkı'na muhabir Arzu Kaya ile gelen Habertürk kameramanı Deniz Pirinçciler çekti.Yani forsumuz yerindeydi.

Somersan fotoğraf çekmesi için neden oğlum Hüseyin Özdemir'i çağırmadığımı sordu. Cevabı acımasız bir fıkra gibi basitti: "Güneşte fazla durma, yüzü maskeli yabancılarla konuşma, sakın sigara içme..." nasihatlarını dinleyemezdim. Bu arada sürekli bizi eleştiren eski Maocu IBM emeklisi Akın Evren'i dinleti grubumuza almadık.

Sigara içmek deyince hatırladım, mahallenin güzel genç kadınlarından oyuncu Nilüfer Açıkalın'la yasak olmayan (!) bir köşede gizlice sigara içtik. O da annesine refakat ediyormuş. Nasıl gizli bir yerdiyse 65 plus hanımefendi ve beyefendiler paketimi yarılattılar. Üstelik çakmakları da yoktu.

Şimdi yine solculuk yapıyor demesin diye bir teşekkür de Beyoğlu Belediyesi'ne; park tertemizdi, girişte çıkışta dezenfektanlar, maskeler hazırdı ve de ateşlerimiz ölçüldü sevimli ve mesafeli gençler tarafından. Şenay'ın söylediği ve Bülent Ecevit'in bir seçim kampanyasında kullanılan "Sev Kardeşim" bol bol çalındı.

Soldan sağa: Nilgün Uysal, Saime Tuğrul, Semra Somersan, ben ve Akın Evren

Dayanışma... Dayanışma... Dayanışma

Efendim, pazar dinletimi Alman ARD'den Oliver Mayer-Rüth kaydettmiş. Görüşlerini almak için güvendiğim iki müzisyen arkadaşıma yolladım. Zaten mahalle konserine de torun bakma gerekçesiyle katılmayan Deniz Türkali, 'comment' yapmadı. Fakat Sezen Aksu'dan hemen yanıt geldi: Dünyada tek notayla şarkı söyleyen biri varsa çıksın karşına. Sevinçten uçtum, hemen aradım.

İki gavur İzmirli konuştuğu için laf lafı açtı konu haberlere geldi. Çöplerden yiyecek arayanlar. "Yahu" dedi Aksu, "Ben onu bunu bilmem şu anda yapılacak tek şey mahalle dayanışması." Benden fazla yaşayacak, ben de aynı şeyi bizim muhtarlarla konuşuyordum.

Beş maske dağıtamayan devlet ya da belediyeler ne yaparsa yapsın komşunun derdinden en iyi komşu anlar. Zaten anlamaya başladı da. Komşular dünyayı ayağa kaldırmadan komşusunun veresiye borcunu kapatmaya başladı bile.

İster inanın ister inanmayın bu konuşmadan iki saat sonra Cihangir Mahallesi muhtarı küpeli Adnan Bal'dan "Askıda Gıda" çağrısı geldi. Bakkaldan çeşitli gıda maddeleri alıp sepete koyuyorsunuz, ihtiyacı olan alıyor. Bu yararlı dayanışmaya katılan bakkallar şunlar: Park Gıda (Güneşli Sokak), İpek Gıda (Pürtelaş Sk.), Yavuzlar Gıda 2 (Başkurt Sk.), Adıgüzel Gıda (Havyar Sk.), Göldağı Gıda (Soğancı Sk.), Katız Market (Akyol Sk.)

Tabii Cihangir Kılıç Ali Paşa Muhtarı Halil Kalafat da işin içinde. Aynı bakkallar ve "İmkanı olanlar koysun, ihtiyacı olanlar alsın" kampanyası geçerli. Zaten o ve ihtiyar heyeti azalan su kaplarını temizleyip bütün sokak hayvanlarını güle oynaya doyurdular.

Muhtar Halil Kalafat ve ihtiyat heyeti sokaklarda çalışırken

Bu dayanışmayı Edirne'den Diyarbakır'a, Giresun'dan Mersin'e her yerde göstermek mümkün. Askıda gıda ya da veresiyeyi kapatma. Siz bildirin, ben yayınlayayım. Tahaccüm olursa söz neşriyat müdürü Doğan Akın'ı sık boğaz eder bölüm bile açtırırım. Yaşasın komşu dayanışması.

Cihangir askıda gıda