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50 gün sonra sokağa çıkan gazeteci Tuğrul Eryılmaz'dan 'Yesterday' performansı

11 Mayıs 2020 10:32

T24 yazarı gazeteci Tuğrul Eryılmaz, 65 yaş ve üstü için hafta sonu verilen sokağa çıkma iznini kullandığı sırada Alman Das Erste kanalının mikrofonuna The Beatles grubunun 'Yesterday' şarkısını söyledi. 

Kanalın İstanbul muhabiri Oliver Mayer-Rüth, çektiği sokak görüntülerine Eryılmaz'dan esinlenerek The Beatles grubunun 'Yesterday' şarkısını ekleyerek Twitter hesabından paylaştı. Rüht, paylaştığı videoya, "Bazıları çeşitlilikten o kadar mutlu oldu ki ki şarkı söylemeye başladı" notunu ekledi. 

 

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tuğrul eryılmazThe BeatlesYesterday65 yaş ve üstüşarkıOliver Mayer-Rüth

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