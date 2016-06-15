Euro 2016'da Türkiye ne kazanacak? Fransa ne kazanacak?

Tuğrul AKŞAR/13 Haziran 2016



Geçen hafta Avrupa’daki en önemli futbol organizasyonlarından birisi olan Euro 2016 büyük bir heyecanla başladı.

Televizyon, internet ve teknolojideki yenilikler bu turnuvayı daha renkli ve izlenilir kılıyor. Özellikle, ekran başında maç izleyenler için Fransa’da düzenlenen şampiyona çok keyifli geçecek gibi görünüyor.

Bu organizasyon futbola ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacak bir sportif ve ekonomik etkinlik olarak karşımıza çıkıyor.

Milyar Euro’ya ulaşan bütçeler

Euro 2016 organizasyonu hem bu turnuvayı düzenleyen ev sahibi Fransa’ya, hem de bu şampiyonanın sahibi UEFA’ya çok önemli kazançlar sağlayacak.

10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan ve 15.kez düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası, sportif açıdan getirdiği yenilikler kadar ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyla da öne çıkıyor.

Fransa açısından bakıldığında, on ayrı şehirde oynanacak maçlar için statların inşası ve yenilenmesine Fransızlar 1.7 milyar Euro harcadılar. Fransa sadece bu organizasyon nedeniyle tahminen 1.2 milyar Euro gelire ulaşacak. Bu gelirin bu seviyelere yükselmesinin temel nedeni; bu şampiyonaya 3.kez ev sahipliği yapacak Fransa’ya bu kez 24 ülke milli takımı gitti.

Turnuvanın başladığı 1960 yılından 1976'ya kadar 4, 1980'den 1992'ye kadar 8, 1996'dan itibaren ise 16 takımın katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, ilk defa 24 takım mücadele edecek. EURO 2016'daki maç sayısı, bir önceki şampiyonaya göre 20 tane artarak 51'e yükselecek. UEFA'nın verilerine göre turnuvayı, 1,5 milyonu yabancı turistlerden oluşan 2,5 milyon kişinin statlardan izlemesi bekleniyor. EURO 2012'yi 1,4 milyon kişinin yerinde takip ettiği hatırlandığında, izleyici sayısındaki hatırı sayılır artış göze çarpıyor. Dünya üzerinde 230'dan fazla noktada canlı yayınlanacak şampiyonadaki her karşılaşmayı, 150 milyon kişinin ekranları başında izleyeceği öngörülüyor.







1980-2016 Arası Avrupa Şampiyonalarında Satılan Bilet Sayısı (Bin Adet)

Organizasyondaki 51 maçın 43'ü, giriş fiyatı 25 eurodan (yaklaşık 82 lira) izlenebilecek. Fransa, en pahalısı 895 euro (yaklaşık 2950 lira) olan EURO 2016 biletleri ve konaklama harcamalarından 500 milyon euro gelir elde etmeyi umuyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın biletler, geçtiğimiz Haziran ayında UEFA'nın resmi internet sitesinden satışa sunulmuştu. Halen daha satışına devam edilen biletlerin fiyatları, 25 Euro (yaklaşık 85 lira)'yla 895 Euro arasında değişiyor.

4 kategoriye ayrılan ücretler, açılış maçı, grup ve son 16 maçları, çeyrek finaller, yarı finaller ve final olmak üzere ayrı ayrı satılıyor.

EURO 2016 biletlerinin kategorilerine göre fiyatları şöyle:

EURO 2016 ekonomisi

Çalışma yasasıyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle eylemlerin devam ettiği ve ülke genelinde olayların çıktığı Fransa'da, EURO 2016'nın başlamasıyla ekonominin de canlanması bekleniyor.

Yılda 83 milyon kişinin turist olarak ziyaret ettiği Fransa’ya, bu şampiyonanın olumlu etkisiyle 11 Milyon daha ilave turistin gelmesi bekleniyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) raporu doğrultusunda şampiyonanın, 20 bin yeni iş olanağı sunması öngörülüyor. 10 kentte bulunan statların inşası ve yenilenmesi için 2 milyar euroya yakın para harcanan turnuvadan Fransa, 1,2 milyar euro gelir bekliyor.

Paris'te geride kalan yıl 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırıları sebebiyle yoğun güvenlik tedbirleri altında yapılacak şampiyonaya, sponsorlar da 400 milyon euro destekte bulunacak.

Takımlar 301 milyon Euro'yu paylaşacak



EURO 2016'da temsil edilen ulusal federasyonlar da kasalarını dolduracak. Turnuvada mücadele edecek 24 takım, 301 milyon Euro'yu paylaşacak. EURO 2012'ye göre 105 milyon Euro daha fazla para ödülü dağıtılacak.

Katılım için sekizer milyon euro alan 24 ulusal federasyon, milli takımının, grup aşamasında elde edeceği her galibiyete karşılık 1 milyon, beraberlik için ise 500 bin Euro ekstra ödül kazanacak. Son 16 turuna yükselenlere 1.5'ar, çeyrek finalistlere 2.5'ar, yarı finalistlere de 4'er milyon Euro ödül verilecek.

Finalin kaybedenine 5, şampiyona ise 8 milyon Euro verilecek EURO 2016'da, gruptaki tüm karşılaşmalarını kazanan takım, 27 milyon Euro'nun sahibi olacak.

Maçlar 230 ülkede yayınlanacak ve tahmini olarak her maçı 150 milyon kişi izleyecek. Maçların naklen yayınından UEFA 1 milyar Euro gelir elde ederken, maçları statta izleyecek kişi sayısı ise 2.5 milyona ulaşıyor. Bu izleyicilerin yaklaşık yarısını ise turist taraftar oluşturacak. UEFA bu nedenle bilet satışından da 500 milyon Euro gelir elde edecek.

Arasında Türk Hava Yolları’nın da bulunduğu çok sayıdaki sponsordan UEFA 400 milyon Euro tutarında sponsorluk geliri elde edecek.

15. Avrupa Şampiyonası, bugüne kadar yapılan Avrupa Şampiyonaları içinde UEFA’ya en fazla kâr bırakacak organizasyon olacak. Bu şampiyonada UEFA’nın gelirleri 2 Milyar Euro’ya ulaşacak. Takımlara dağıtılacak 300 milyon Euroluk ödülün yanı sıra, diğer operasyonel giderler de düşüldüğünde, UEFA’nın bu şampiyonadan 1 Milyar Euro’ya yakın kâr elde etmesi bekleniyor.

Euro 2016’nın Türk ekonomisine etkisi

Sayısal anlamda rakamların Türkiye için yansımasına bakıldığında ise; bu şampiyonanın ekonomimize yaklaşık 300-350 milyon Euro civarında bir katkı sağlayabileceği öngörüsünde bulunabiliriz.

• En az 100 bin adet tv, uydu, mobil cihaz satışı ve pay tv uygulaması dahil 125 milyon Euro,

• Forma, bayrak vb. tekstil ürünleri başta olmak üzere diğer logolu ürün satışlarından 70 milyon Euro,

• Yayıncı kuruluşun 25 milyon Euro'luk reklam ve medya geliri,

• En az 75 milyon Euro'luk ülkeyi tanıtım fırsatı,

• Fransa’ya seyahat edecek vatandaşlarının seyahat acentelerine 30 milyon Euro,

• Milli Takım”ın 10 milyon ile 30 milyon Euro arasında turnuva geliri,

İletişim ve mobil telefon sektöründen 15 milyon Euro,

• Hediyelik eşya ve PC oyunları satışından 5 milyon Euro olmak üzere Türk ekonomisinde yaklaşık 300 ila -350 milyon euro arasında bir parasal hareket oluşacak.