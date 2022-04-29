Rezidansta ev sahibi olan ESK bürokratları ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nda "oda" hesaplaşması

Bakan değişliğine rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı'nda sular durulmadı henüz.

Bekir Pakdemirli'nin görevden alınıp Vahit Kirişçi'nin atanmasının üzerinden neredeyse iki ay geçti. Kadro değişimleri gerçekleşiyor. Bakanlık ve bağlı kurumlarında yaşanan ilginç olaylar kulislere düşüyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan üç gün önce bakanlık bünyesindeki bazı bürokratları görevden aldı.

Görevden alınanlar arasında, bu satırların yazarının Et ve Süt Kurumu'nda (ESK) ortaya çıkardığı 70 bin ton et depolanması kapsamındaki yolsuzluk iddiasının odağındaki isimler ESK Genel Müdürü Osman Uzun ve ESK Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Aydemir var. Aydemir, aynı zamanda eski bakan Pakdemirli'nin ailesinden.

Et depolama sözleşmelerinin yenilenmesiyle devletin en az 100 milyon lira zarara uğratıldığının ortaya çıktığı ESK'da bir başka olay daha gündeme geldi.

İddiaya göre, ESK'da görevli ikisi üst düzey yönetici, birisi orta kademe yetkilisi üç bürokratın Ankara'da inşası devam eden TOKİ ortaklı rezidans projesinden daire sahibi olduğu belirlendi.

Projeden satın alınan 2+1 dairelerin satış fiyatı 830 bin ve 910 bin lira. Ortalama 82 metrekare olan iki daire, üst düzey iki yöneticinin. Orta kademe ESK yetkilisinin sahip olduğu daire ise; 58 metrekare, 1+1 ölçekli ve 750 bin lira değerinde.

Üç kişinin birikimleriyle ev sahibi olabilme ihtimali elbette var.

Ancak tuhaf karşılanan durum, ESK'ya iş yapan kardeş iki iş insanının da aynı projeden ev sahibi olması. Hele ki, kardeşlerden birisinin 2+1 ölçekli dairesi iki ESK üst yönetisiyle aynı blokta. İş insanın dairesi 8. katta. ESK yöneticilerinin daireleri de 9. ve 27. katta bulunuyor.

Bu durum günümüz bürokrasisinde "hayatın olağan akışı içinde görülüyor" artık.

Görevden alınan Hayvancılık Genel Müdürü ve aynı zamanda ESK Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriyya Erdoğmuş'un görevden alınma gerekçesi ise, yine bu satırların yazarının gündeme taşıdığı canlı hayvan ithalatında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından başlatılan soruşturmada yer alan bürokratlardan olması.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda makam odası savaşı

Bakanlıktaki görev değişiklikleriyle birlikte bir de makam odası hesaplaşması baş gösterdi.

Olayın merkezindeki isim, Bakan Kirişçi tarafından görev verilen Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil.

Nihat Pakdil, bilindiği üzere Kirişçi'nin iş ortağı AKP'li Nevzat Pakdil'in kardeşi.

Şimdi biraz geriye gidiyoruz. Pakdil, eski bakanlar Faruk Çelik, Mehdi Eker ve Ahmet Eşref Fakıbaba dönemlerinde bakanlıkta müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne (CHS) geçilmesiyle birlikte Bekir Pakdemirli bakan olarak atandı. Pakdemirli döneminde Pakdil bakan yardımcısı olamadı, müşavir olarak kaldı.

Bu arada bakanlık binasındaki yerleşimden söz etmek gerekiyor.

Bakanın makamı birinci katta. CHS öncesinde ikinci katta müsteşarın makam odası vardı. Müsteşar yardımcılarının makamları ise, üçüncü katta konuşlanmıştı.

CHS sonrasında müsteşarlık makamının kaldırılıp yerine bakan yardımcılığı ünvanının getirilmesi bakanlıktaki makam odalarındaki yerleşimi de etkiledi.

Pakdemirli'nin göreve getirdiği Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, ikinci kattaki eski müsteşar makamına yerleşti. Diğer bakan yardımcıları da kendi makamlarına yerleşti.

Fakat bu süreçte sadece Pakdil odasını boşaltmadı. Müsteşar yardımcısı iken kullandığı makam odasında bir süre daha oturmaya devam etti.

Günün birinde Pakdemirli'nin talimatıyla eşyaları odadan çıkartılarak koridora bırakıldı. Pakdil, bakanlık yerleşkesi içindeki başka bir binadaki odaya yerleşti.

Yaşananların arkasında Pakdemirli'yle birlikte göreve başlayan Bakan Danışmanı Tan Benadam'ın olduğu iddiası var.

Şimdi gün geldi; bu kez Pakdil, Bakan Yardımcısı oldu. Pakdemirli'nin "kudretli danışmanı" olarak tanımlanan Benadam görevden ayrıldı.

Pakdil, üçüncü kattaki bakan yardımcıları odalarından birisine yerleşmek yerine ikinci katta daha önce Hadi Tunç'un kullandığı makam odasına geçiş yaptı!

Bakanlıktan gelen bilgilere göre; Pakdil bugünlerde Tanadam'ın döneminde yapılan iş ve işlemlere "özel ilgi" göstermeye başlamış!

Olana bitene bakıp, "Bürokrasi garip bir organizasyon" dememek elde değil.

Aynı iktidar süreci içinde olsa da birbirinin devamı yönetimlerde görev alan bürokratların gözü kulağı kendisinden önce olanlarda, yaşananlarda hep.

Bürokraside koltuğun bu kadar sevilmesinin sırrı bu olsa gerek…

RAMAZAN / ŞEKER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. SAĞLIKLI, MUTLU VE HUZURLU BAYRAMLAR DİLERİM.