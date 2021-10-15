Bataklık dosyasından yeni gelişmeler: İki vali ve savcı hakkında inceleme

Cumhuriyet tarihinin en büyük kara para aklama soruşturması olarak bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı Bataklık adlı soruşturmayı hatırlayacaksınız.

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı üzerinden elde edilen paranın yasallaştırılarak sisteme sokulmasını sağladıkları gerekçesiyle Nejat Daş ve Çetin Gören’in liderliğini yaptığı suç örgütü hakkında dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde Daş ve Gören’le birlikte hareket eden örgüt üyelerinin faaliyetlerinin yanı sıra örgüt liderlerine veya üyelerine dışarıdan yapılan kimi destek ve katkılar da yer aldı.

Davanın ilk duruşması önümüzdeki hafta başında Ankara Adliyesi’nde görülmeye başlanacak.

Büyüteç’in bugünkü konusu, Bataklık dosyası kapsamında geleneksel gazetecilikteki “fikri takip” yöntemini kullanıp dosyada yeni yaşanan bazı gelişmeler hakkında okura bilgi aktarmak olacak.

Dikkatli okurlar hatırlayacaktır; Büyüteç’te geçen temmuzda dosyada örgüt lideri olarak anılan Çetin Gören’in, Interpol’ün kırmızı bülteniyle aranırken Elazığ Valiliği’ne yaptığı başvuruyla silah taşıma ruhsatı aldığı duyurmuştum. Bilgi tazelemek isteyenler için linki (https://www.t24.com.tr/yazarlar/tolga-sardan-buyutec/turkiye-bunu-da-gordu-kirmizi-bultenle-aranan-firariye-silah-ruhsati-verildi,31759) bıraktım.

Halen Sakarya Valisi olan Çetin Oktay Kaldırım’ın, evini İstanbul’dan özel olarak Elazığ’a geçici olarak taşıyan Çetin Gören’e “silah taşıma ruhsatı” verdiği iddianamede yer alan bilgiydi.

Sürecin devamında ise, aynı dosyadan sanık ifadelerine dayanarak İstanbul’da Zorlu Center’de organize edilen bir yemekle ilgili bilgileri okurla paylaştım. Yazının linki ( https://www.t24.com.tr/yazarlar/tolga-sardan-buyutec/bataklik-dosyasindaki-iki-masa-ve-iki-fotograf-zorlu-daki-bulusmadaki-vali-ve-savci,31925 ) burada.

Zorlu Center’da örgüt üyeleriyle bir araya gelen iki kişi vardı. Önceki Erzincan valilerinden ve halen Merkez Valisi olan Süleyman Karaman ile İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki savcılardan Onur Ekinci.

Hatırlatmaların ardından asıl konuya geçeyim.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada adı geçen iki vali ve bir savcıyla ilgili resmi işlem yapılması amacıyla harekete geçti.

Başsavcılık, örgüt lideri ve yöneticisi Gören’in silah ruhsatını edinme konusunda dönemin Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile diğer kamu görevlileri hakkında adli inceleme yapılması talebinde bulundu.

İstanbul’daki buluşmayla ilgili ise başsavcılık, Merkez Valisi Süleyman Karaman ile Savcı Onur Ekinci hakkında yasal mevzuat gereğince Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) bilgi gönderdi.

Şimdi her iki kurum kendilerine gelen bilgiler ve belgeler ışığında adı geçenler hakkında inceleme yapacak.

İşin ucunun nereye kadar gideceğine hep birlikte tanık olacağız.

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Milletvekili ve il başkanı güvenlik toplantısında!

Ankara’dan bunalan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzun süredir hafta sonlarını yurt gezilerinde geçiriyor.

Hakkında arka arkaya ortaya atılan iddialardan dolayı canı fazlasıyla sıkılan Soylu, yurt gezileriyle ferahlıyor, moral buluyor.

Yurt gezilerinin rotası Doğu ve Güneydoğu kentleri oluyor çoğunlukla.

Kâh sınır bölgelerinde, kâh şehir merkezlerinde “güvenlik toplantıları” adı altında Ankara’dan beraberinde götürdüğü güvenlik bürokrasisindeki ekibiyle polis ve jandarma birimlerini denetliyor Bakan Bey.

İşte bu geziler kapsamında Soylu, geçen hafta sonu Batman’daydı.

Kentin sorunlarıyla ilgilendi. Yerel yönetim yani belediyeler konusunda yapılanları dinledi.

Kendisine bağlı polis ve jandarma birimlerinin amirlerinden doğrudan bilgiler aldı.

Hatta toplantı sırasında, Ankara’dan giden bürokratların da yer aldığı bir fotoğraf Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin kişisel sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bakan Soylu, masanın başında. Sağında ve solunda merkezden giden ve yerelde görevli olan güvenlik bürokratları dizilmiş.

Fotoğrafta sağ tarafta oturanlar, Batman Valisi ve aynı zamanda kayyım Belediye Başkanı Hulusi Şahin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu – yurt dışına kaçan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ı Soylu ile buluşturan üç polis müdüründen birisi – ve Emniyet İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu.

Aynı fotoğrafın sol tarafında oturanlara baktığımızda bir gariplik göze çarpıyor hemen.

Soylu’nun hemen yanında Bakan Yardımcısı Muhterem İnce oturuyor. İnce’den hemen sonra AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AKP Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve diğer bakanlık bürokratları sıralanıyor.

Fotoğraftaki gariplik, AKP Milletvekili Özdemir ve AKP İl Başkanı Gür’ün, özel bir güvenlik toplantısında masada yer almaları elbette.

Gündem kent merkezi ve kırsal bölgelerinde kamu güvenliğinin sağlanması ve her türlü suçla mücadele.

Devletin sivil ve resmi güvenlik bürokratlarının arasında yapılması gereken toplantıya girmemesi gereken iki kişi, iktidar partisi üyeleri olmaları sebebiyle masada mevcut.

Devletin mahremi var, işi olmayanların bilmemesi gereken. Bu işlerin sıradanlaştığı anlaşılıyor.

Diğer yandan, fotoğrafa bakıldığında Batman’da sadece AKP siyaset yapıyor gibi görünüyor.

Mesela, masada AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin Batman İl Başkanı eksik!

İyi ki sosyal medya var. İşler ortaya çıkıyor, birer ikişer!