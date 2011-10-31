Tepeden Tırnağa Bir Düğün Gecesi(Gazetelerden/Yorumsuz)

- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Çağan Çağlayan, Kübra Ece ile dünya evine girdi. Nikâh şahitliklerini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

- Ankara’da Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Çağan Çağlayan’ın düğününe davetli olarak katılan İzzet Yıldızhan ve Nihat Doğan otele çağırdıkları dört hayat kadınından ikisini dövdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

- Nikâhı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı.

- Yıldızhan ve Doğan’ı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlâk Masası ekipleri gözaltına aldı.

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, her zamanki gibi nikâh defterini geline verdi.

- Bin dolar vermek üzere anlaştıkları telekızların daha fazla para istemesi üzerine otel odasında çıkan tartışmada İzzet Yıldızhan’ın kızlardan ikisini dövdüğü iddia edildi.

- Sheraton Oteli’ndeki düğüne siyaset, sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin 500 kişi davet edildi.

- Yıldızhan’ın mahkemede suçlamaları kabul etmediği, ünlü bir sanatçı olduğunu belirterek iftiraya uğradığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

- Ebru Gündeş ve Azeri eşi Rezza Zarrab, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, oyuncu Şafak Sezer, Faik Öztürk ve Safiye Soyman çifti göze çarpan davetli misafirler arasındaydı.

- Nihat Doğan yaptığı açıklamada “Dün gece konser sonrası tüm konukların misafir edildiği Sheraton Otel’de dinlenmek üzere odama çekildim. Bir ara İzzet’in odasına geçtim ve bayan misafirlerinin olduğunu gördüm. Daha sonra tekrar odama geçtim. Ve sabah bayanların sözde bir darp şikâyeti üzerine karakola ifadem alınmak üzere davet edildim” dedi.

- Düğünde ayakta durmaktan yorulan bazı kadınlar sehpaların üzerine oturarak dinlenmeye çalıştı.

- Otelde dayak yediklerini söyleyen iki telekız, İzzet Yıldızhan’ın sarhoş olduğunu ve kendilerini döverek cinsel yönden saldırıda bulunduğunu iddia etti.

- Düğüne gösterilen yoğun ilgi akşam vakti Ankara’da trafiği kapattı. Sheraton Otel’e çıkan sokaklar konukları taşıyan binlerce araç yüzünden tıkandı. Bu yoğunluk yüzünden bazı bakanlar ve çok sayıda davetli otele yürüyerek giriş yaptı.

- Nihat Doğan Emniyet’in arka kapısından çıkış yaparken İzzet Yıldızhan adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Yıldızhan tutuklanması istemiyle gönderildiği Nöbetçi 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Nikâh sonrası konuşması için mikrofon uzatılan Gül, genç çifte mutluluklar diledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Sayın Başbakan’ın da çifte tavsiyeleri olacaktır” diyerek mikrofonu Başbakan Erdoğan’a uzattı. Erdoğan da genç çifte 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.

- Beş çocuk sahibi İzzet Yıldızhan’ın 3 nikâhsız eşinden 3 çocuğunun da aynı yaşta olması, 3 kadınla aynı dönemde birlikteliğinin tasdiki oldu.



