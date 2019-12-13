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Tayfun Atay

tayfunatay@t24.com.tr

TARİH

13 Aralık 2019

Örtük bir günah-çıkartma seansı olarak Davutoğlu konuşması

AKP için de dindar-muhafazakâr kesimler için de Türkiye için de bir dönüm noktasındayız ve bu yeni sürecin siftahını yapmak Ahmet Hoca’ya nasip oldu. Yolu açık, şansı bol olsun. Bir daha da Allah şaşırtmasın!..

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TARİH

12 Aralık 2019

Romanları yazanlar, nutukları atanlardan daha güçlüdürler

İktidar sahipleri için en hayırlı olan, kendileri hakkında gelecekte yakılacak türküleri, sergilenecek oyunları, çekilecek filmleri ve yazılacak romanları hatırda tutmak, ona göre yapmak etmek eylemektir

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TARİH

10 Aralık 2019

Ümmetin kurdu kendinden olur

Kendisini “Ümmet”in parçası sayarak bu sıfatla “dost acı söyler” deyip İslam alemini özeleştiriye çağıran Cumhurbaşkanı’na, onunla aynı coğrafyanın havasını soluyan bir yurttaş olarak insaniyet namına da biz acı söyleyelim mi biraz?

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TARİH

05 Aralık 2019

Toprak, Beton ve Kanal

Dünya Toprak Günü haram bu beton-sever, betona-tapar iktidar sahiplerine… Çünkü beton, toprağa düşmandır. Onlara, yapabilirlerse, bir “Dünya Beton Günü” dizayn etmek yakışır!

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TARİH

03 Aralık 2019

İrlandalı’nın Kızı

Ömrü iktidara tutsaklıkla geçmiş bir muktedir-eskisi için, en yakınlarının kaybı veya daha korkuncu "canlı şekilde kaybı" ile deneyimlenen bir cehennemî işkenceye dönüşür yaşamak

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TARİH

21 Kasım 2019

Vay 'kitapsız' üniversiteler vay!

Zaman, üniversitelerin öğrencisiyle-yöneticisiyle kitap ve kütüphane ile muteber olmaktan çoktan çıktığı, neredeyse birer minyatür AVM olmaya hevesli hale geldikleri bir zaman…

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TARİH

19 Kasım 2019

Büşra’nın 'mevlit-şov'u

Artık bir “görüntü pazarı”ndan ibaret Meşhuriyet Çağı dünyasında, sözde-şöhretin, “simülatif şöhret”in önünün ana karnında açılmasında da bir bebeğin doğar doğmaz "Instagram takdisi"ne uğratılmasında da şaşılacak bir şey yok  

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TARİH

14 Kasım 2019

Doğallaştırma

Başörtülü üniversite öğrencisi genç kadın, “koca”ya çay ve kek getirmeyi hiç de sandığınız gibi “doğal” saymıyor. Aksine, sokakta da işte de evde de erkekten daha talepkâr noktada olanlar var onların arasında

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TARİH

12 Kasım 2019

Bırakın bu ayakları, Osmanlı’yı da hak etmiyorsunuz!

"Diriliş Ertuğrul” setlerinden “Engin Altan Ertuğrul Düzyatan Gazi”nin ne dünyalık kaldırdığını söyleyin siz, bırakın “Atatürk ticareti” lakırdılarını falan… “Payitaht Abdülhamid”in bütçesini-cirosunu açıklayın, bırakın “Cumhuriyet ticareti”ni filan…

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TARİH

07 Kasım 2019

‘Ne kaa homofobi, o kaa İslamofobi!’

İnsanlığın kültürel çeşitliliğini aksettirdiği de düşünülebilecek gökkuşağı renklerinin LGBTQİ hareketlerce kullanımından etki/etkileşim var mı yok mu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu logosunda, bilmiyoruz. Varsa eğer, iyi yapmışlar!

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TARİH

05 Kasım 2019

AKP Katolikliği, CHP Protestanlığı ve cadılaştırılan HDP

Cadılara lânet” noktasında her konuda karşıt Katoliklik ve Protestanlık asırlarca nasıl kol kola girdiyse, “teröre lânet” retoriği eşliğinde HDP’nin kitleler önünde kriminalleştirilip “cadılaştırılmasında” da CHP ne yazık ki iktidarla kol kola girmiş gibi bugün…

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TARİH

31 Ekim 2019

Vahşet Tanrısı ve Uygarlık 'Tasma'sı

Das Das Sahne'nin yeni sezon sürprizlerinden olan, Fransız oyun yazarı Jasmina Reza'nın "Vahşet Tanrısı", Freud'ün "uygarlık ve hoşnutsuzlukları" başlığı altında karşımıza çıkan düşünce evrenine dalmaya alabildiğine kışkırtıcı etki yapan bir yapıt

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