Tayfun Atay

TARİH
13 Aralık 2019
AKP için de dindar-muhafazakâr kesimler için de Türkiye için de bir dönüm noktasındayız ve bu yeni sürecin siftahını yapmak Ahmet Hoca’ya nasip oldu. Yolu açık, şansı bol olsun. Bir daha da Allah şaşırtmasın!..Devamını Oku
TARİH
12 Aralık 2019
İktidar sahipleri için en hayırlı olan, kendileri hakkında gelecekte yakılacak türküleri, sergilenecek oyunları, çekilecek filmleri ve yazılacak romanları hatırda tutmak, ona göre yapmak etmek eylemektirDevamını Oku
TARİH
10 Aralık 2019
Kendisini “Ümmet”in parçası sayarak bu sıfatla “dost acı söyler” deyip İslam alemini özeleştiriye çağıran Cumhurbaşkanı’na, onunla aynı coğrafyanın havasını soluyan bir yurttaş olarak insaniyet namına da biz acı söyleyelim mi biraz?Devamını Oku
TARİH
05 Aralık 2019
Dünya Toprak Günü haram bu beton-sever, betona-tapar iktidar sahiplerine… Çünkü beton, toprağa düşmandır. Onlara, yapabilirlerse, bir “Dünya Beton Günü” dizayn etmek yakışır!Devamını Oku
TARİH
03 Aralık 2019
Ömrü iktidara tutsaklıkla geçmiş bir muktedir-eskisi için, en yakınlarının kaybı veya daha korkuncu "canlı şekilde kaybı" ile deneyimlenen bir cehennemî işkenceye dönüşür yaşamakDevamını Oku
TARİH
21 Kasım 2019
Zaman, üniversitelerin öğrencisiyle-yöneticisiyle kitap ve kütüphane ile muteber olmaktan çoktan çıktığı, neredeyse birer minyatür AVM olmaya hevesli hale geldikleri bir zaman…Devamını Oku
TARİH
19 Kasım 2019
Artık bir “görüntü pazarı”ndan ibaret Meşhuriyet Çağı dünyasında, sözde-şöhretin, “simülatif şöhret”in önünün ana karnında açılmasında da bir bebeğin doğar doğmaz "Instagram takdisi"ne uğratılmasında da şaşılacak bir şey yokDevamını Oku
TARİH
14 Kasım 2019
Başörtülü üniversite öğrencisi genç kadın, “koca”ya çay ve kek getirmeyi hiç de sandığınız gibi “doğal” saymıyor. Aksine, sokakta da işte de evde de erkekten daha talepkâr noktada olanlar var onların arasındaDevamını Oku
TARİH
12 Kasım 2019
"Diriliş Ertuğrul” setlerinden “Engin Altan Ertuğrul Düzyatan Gazi”nin ne dünyalık kaldırdığını söyleyin siz, bırakın “Atatürk ticareti” lakırdılarını falan… “Payitaht Abdülhamid”in bütçesini-cirosunu açıklayın, bırakın “Cumhuriyet ticareti”ni filan…Devamını Oku
TARİH
07 Kasım 2019
İnsanlığın kültürel çeşitliliğini aksettirdiği de düşünülebilecek gökkuşağı renklerinin LGBTQİ hareketlerce kullanımından etki/etkileşim var mı yok mu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu logosunda, bilmiyoruz. Varsa eğer, iyi yapmışlar!Devamını Oku
TARİH
05 Kasım 2019
Cadılara lânet” noktasında her konuda karşıt Katoliklik ve Protestanlık asırlarca nasıl kol kola girdiyse, “teröre lânet” retoriği eşliğinde HDP’nin kitleler önünde kriminalleştirilip “cadılaştırılmasında” da CHP ne yazık ki iktidarla kol kola girmiş gibi bugün…Devamını Oku
TARİH
31 Ekim 2019
Das Das Sahne'nin yeni sezon sürprizlerinden olan, Fransız oyun yazarı Jasmina Reza'nın "Vahşet Tanrısı", Freud'ün "uygarlık ve hoşnutsuzlukları" başlığı altında karşımıza çıkan düşünce evrenine dalmaya alabildiğine kışkırtıcı etki yapan bir yapıtDevamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.