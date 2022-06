Bu bir ihbar yazısıdır

Bu ülkede mafyadan para alan siyasetçiye ilgisiz kalan, 91 kişinin ölüm emrini verip müebbet hapis cezası alan Hizbullahçıyı serbest bırakan, nice tecavüzcüye, kadın katiline iyi hâl veren, ama söz konusu solcular, söz konusu hak arayanlar, söz konusu sivil direnişçiler olunca, hukukçu kesilen savcılara, hakimlere sesleniyorum.

BAŞINDAN SONUNA KADAR HER GÜN GEZİ PARKI DİRENİŞİNDE YER ALDIM. KENDİMİ İHBAR EDİYORUM.

Madem Osman Kavala'yı Gezi Direnişi'nden mahkûm ettiniz, oradaydım beni de mahkûm edin, orada yüz binler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi mahkûm edin.

Madem Mücella Yapıcı'yı Gezi Direnişi'nden mahkûm ettiniz, oradaydım beni de mahkûm edin, orada yüz binler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi mahkûm edin.

Madem Tayfun Kahraman'ı Gezi Direnişi'nden mahkûm ettiniz, oradaydım beni de mahkûm edin, orada yüz binler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi mahkûm edin.

Madem Çiğdem Mater'i Gezi Direnişi'nden mahkûm ettiniz, oradaydım beni de mahkûm edin, orada yüz binler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi mahkûm edin.

Madem Hakan Altınay'ı Gezi Direnişi'nden mahkûm ettiniz, oradaydım beni de mahkûm edin, orada yüz binler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi mahkûm edin.

Madem Mine Özerden'i Gezi Direnişi'nden mahkûm ettiniz, oradaydım beni de mahkûm edin, orada yüz binler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi mahkûm edin.

Madem Can Atalay'ı Gezi Direnişi'nden mahkûm ettiniz, oradaydım beni de mahkûm edin, orada yüz binler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi mahkûm edin.

Madem Yiğit Ekmekçi'yi Gezi Direnişi'nden mahkûm ettiniz, oradaydım beni de mahkûm edin, orada yüz binler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi mahkûm edin.

Gezi Direnişi bu ülke tarihinin onurudur. Gezi Direnişi yalnız bizim ülkemizin tarihinde değil, dünya tarihindeki sayılı özgürlük mücadelelerinin arasında yerini almıştır.

Gezi Direnişi'nin hesabını 8 kişiye fatura edemezsiniz. Hepimiz oradaydık. Gezi Parkı'na topçu kışlası yapılmasına karşı çıkmak için oradaydık. Hayat tarzımıza yaptığınız saldırılara karşı direnmek için oradaydık. Ülkemizin laik düzenini değiştirmek için attığınız adımlara karşı çıkmak için oradaydık. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için oradaydık. Hak için, hukuk için, adalet için oradaydık.

Bu bir ihbar yazısıdır. Kendimi ihbar ediyorum. Gezi direnişinin ilk gününden son gününe kadar oradaydım. İstanbul Tabip Odasının inisiyatifiyle sahada hekimlik yaptım. Gaz kapsülüyle başı yarılanlara, gazdan zehirlenenlere, solunum sıkıntısı çekenlere tıbbi destek verdim.

Bu bir ihbar yazısıdır. Kendimi ihbar ediyorum. Gezi direnişinin ilk gününden son gününe kadar oradaydım. Geziyi finanse ettim. Evet, bir gün iki kilo börek, başka bir gün on adet simit ve on adet peynirli poğaça, başka bir gün on iki adet küçük su, başka bir gün de bir kilo zeytinyağlı sarma alarak komün mutfağına bıraktım. Şimdi hatırlamadığım başka şeyler de almışımdır. Komün kütüphanesine de bir kaç kitap bırakmıştım. Delil listesine yazabilirsiniz.

Bu bir ihbar, aynı zamanda da davet yazısıdır. Gezi'ye katılan herkesi kendini ihbar etmeye davet ediyorum. Biliniz ki sekiz kişiyi mahkûm ettiniz ama, seksen, sekiz yüz, sekiz bin, seksen bin, sekiz yüz bin, sekiz milyon belki daha fazlası olarak karşınıza geleceğiz. Gezi de size dedik ki "Kör olasın demiyorum, kör olma da gör beni". Biz öyle dedik, ama siz kaç canımızın gözünü çıkardınız, hayatlarını aldınız.

Gezi'de siz kaybettiniz; yeşili ranta, betona döndürmek isteyenler, halkın değil, bir avuç inşaatçının yararını gözetenler kaybetti. Gezi'de patlasanız da, çatlasanız da topçu kışlasını yapacağız diyen kaybetti. En güçlü olduğu zamanda bile yapmaya cesaret edemiyor. Bu karar onun hıncı. Bu karar onun siyasi intikamı. Vah ki o hakimlere, vicdanlarını o siyasi intikama teslim ettiler. Ali Elverdi'leri nasıl unutmadıysak, onları da unutmayacağız.

Bu kararın arkasından başka kokular da geliyor, karışıklık çıkmasını, olay çıkmasını isteyenlerin, karanlıkta yaşayan, karanlıkta iş bağlayan provokatörlerin kokuları geliyor. Bunu da görüyor, fark ediyor, not ediyoruz. Ama susacak, köşeye çekilip oturacak değiliz. Elbette biliyoruz, bu karar topluma verilen bir gözdağıdır, sopa göstermektir, ama Gezi ruhu damarlarımızda dolaştıkça bizi korkutamayacaksınız.

Gezi Direnişi'nde yer almak hayatım boyunca yaptığım en onurlu eylemlerden biriydi. "Çok şükür, çok şükür bugünü de gördüm" dediğim günlerdi. Tekrar ediyorum ben de oradaydım. Kendimi ihbar ediyorum. Orada yüzbinler vardı, yüreğiniz yetiyorsa hepimizi tutuklayın. Gezi Direnişi nedeniyle mahkûm ettiğiniz Gezi arkadaşlarımızı size yedirmeyiz.

Gezi sloganlarını sandıktan çıkarmanın zamanı geldi. Mahkûm ettikleriniz serbest kalana kadar;

HER YER TAKSİM HER YER DİRENİŞ.

SUSMA SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK.

BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM.