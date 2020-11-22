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T24 Haftalık Yazarı

Talat Çiftçi

haftalik@t24.com.tr

TARİH

22 Kasım 2020

Türkiye'nin beka sorunu: Küresel iklim değişikliği

Ülkemizde göllerin kuruması ve sel felaketlerinin sıklığı gelen tehlikenin ilk işaretleri olarak görülebilir. Buna karşılık acaba gerekli tedbirler alınıyor mu?

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