Talat Çiftçi

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T24 Haftalık Yazarı
TARİH
22 Kasım 2020
Ülkemizde göllerin kuruması ve sel felaketlerinin sıklığı gelen tehlikenin ilk işaretleri olarak görülebilir. Buna karşılık acaba gerekli tedbirler alınıyor mu?
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