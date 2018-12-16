Yokluk, yoksulluk, çokluk: Paris'in şifreleri

Fransa’nın yoksul halkı 17 Kasım’dan beri sokaklarda. Eylemler, 29 Mayıs’ta akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek üzere başlayan imza kampanyasına dayanıyor aslında. Fransa’da akaryakıt son bir yılda yaklaşık yüzde 23 oranında arttı. Bunun bir nedeni, Macron yönetiminin “daha temiz bir çevre” politikası kapsamında motorin fiyatlarını artırması. Böylece “çevre dostu” politikaların maliyeti toplumun dar gelirli, yoksul kesiminin omuzlarına yüklendi. Zira, toplu ulaşımın zayıf olduğu Fransa taşrasında yaşayanlar işlerine arabalarıyla gidip gelmek zorunda ve tercih edilen arabalar da dizel motorlu araçlar. Haklı olarak, “temiz çevre” politikasının maliyetinin neden çevreyi en çok kirletenlerin, yani sanayicilerin ve iş adamlarının değil de kendi omuzlarına yüklendiği sorguluyorlar.

Mesele yalnızca akaryakıt zammı değil elbette. Genel olarak, her konuda, kamu yararı güden önlemlerin maliyetini zenginlere ödetmekten çekinen politikacılar ve onların kurduğu adil olmayan düzene karşı patlayan bir öfke var. Macron’un halktan kopuk, snob tavrı da çileden çıkarıcı bir boyuta gelmiş durumda. Macron’un, yoksulluğu insanların kendi beceriksizliği olarak gören neoliberal zihniyetten beslenen kibri öfkeyi biriktirmiş görünüyor.

Fransa halkının büyük bir kesiminin artık siyasete güveni yok. Mevcut temsil araçlarının, yani partilerin kendilerini temsil etmediğini düşünenler, temsili sistemi kaldırarak doğrudan demokrasiye geçmeyi talep ediyor. “İnternet sayesinde artık milletvekillerine ihtiyacımız yok; her konuyu doğrudan kendimiz oylayabiliriz” fikri yaygın. Ve kalabalıklar haftalardır sokaklarda siyaset kurumlarının çoktan işlemez hale geldiğini ifşa ediyor ve hükümetle kendileri pazarlık yapmak istiyor.

Yoksulluğun “halleri”

Sarı yelekliler, farklı yaş, şehir ve mesleklerden oluşuyor. İşsiz, çalışan, emekli, öğrenci… Kimi kirasını, faturalarını ödeyememekten şikayetçi, kimi emekli maaşlarında yapılan kesintiden. Kimi yıllardır maaşlarına zam alamamaktan şikayetçi, kimi geleceğini planlayamamaktan. İçlerinde aşırı sağdan da aşırı soldan da gruplar var.

Kesişen noktalarıyla tanımlamaya kalktığımızda sokaklardaki bu protestocuların, “prekarlar”, yani güvencesizlerden oluşan bir çokluk olduğunu söylemek mümkün. Peki bu “prekarite” ve çokluk nedir?.. Bir süredir toplumsal teoride çokça tartışılan bu iki kavramın son zamanlarda gündelik dilde de sıkça kullanılır hale geldiğini görüyoruz. Nitekim bu iki kavramın içeriğine yakından bakarsak olayların nedenini daha açık görmek mümkün hale gelebilir.

Hardt ve Negri, Çokluk ve Ortak Zenginlik adlı kitaplarında çokluğu yoksulluk üzerinden tanımlıyorlar. Ama burada yoksulluğu sadece ekonomik anlamda değil, daha farklı boyutlarda anlamak gerekiyor: Zamansal yoksulluk, sabah akşam çalışmaktan boş zamanı olmamak; kültürel yoksulluk, tatile çıkamamak veya bir konsere gidememek, siyasal yoksulluk, temsil edilememek veya karar alma süreçlerine katılamamak vs.

Yani aslında söz konusu olan bir yoksunluk durumu, ama temeli yine ekonomik olan, yoksulluktan kaynaklı yoksunluklar.

Esas yüzde 99, yüzde 1’den büyük!

Bu durum, neoliberal politikaların sonucu olarak toplumda gittikçe çoğalıyor. Küresel ölçekteki adaletsizlik, yerel ölçekte de aynı. İstihdamın daralması, ücretlerin düşmesi, finans sermayenin egemenliği, borçlanmanın yaygınlaşması ve rantiyecilik ile küçük bir azınlık daha zengin olurken, orta sınıf eriyip yoksul sınıfa akıyor. Bir yanda çok az ya da hiçbir şeye sahip olmayan yüzde 99, diğer yanda neredeyse her şeye sahip olan yüzde 1 karşıtlığı ile oluşan yeni bir toplumsal düzen var. Devlet ve hükümetler de yüzde 99’un faydasını değil, yüzde 1’in faydasını gözeten politikaları, hiç kamufle etme gereği bile duymadan ve hatta sıklıkla şiddete başvurarak, uygulayınca toplumdaki yoksul ve mağdur insanlar da tepkilerini bazen şiddete başvurarak ortaya koyabiliyorlar.

Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’deki Güvenlik Konseyi kararlarıyla ilgili olarak, “Dünya beşten büyüktür” diyor ya, toplumlar da yüzde 99, yüzde 1’den büyüktür diyor. Üstelik de bu, “dünya beşten büyüktür” savından daha gerçekçi!..

Çünkü BM Güvenlik Konseyi’nin üyesi beş ülkenin nüfusu toplam 1.5 milyar; dolayısıyla çok büyük bir dengesizlik yok, ama toplumlardaki zenginler ve yoksullar arasındaki uçurum çok daha derin ve kaygı verici.

Sermayenin hayatları sömürmesi artık sadece çalışma zamanı süresince gerçekleşmiyor. Bilakis çalışma zamanı tüm hayatı kuşatır hale geldi. Böylece, yüzde 99’un içinde olmak, artık sadece iş veya üretim süreçleriyle ilgili karar hakkına sahip olmama değil, en mahrem ve özel konuları da kapsayacak ölçüde insanların kendi hayatıyla ilgili karar hakkına sahip olamaması anlamına geliyor.

Devlet de belediye de “işletme” olunca…

Neoliberal sömürünün günümüzde ulaştığı boyutu göstermek için iki örnek verilebilir: Birincisi, günümüz finansal kapitalizminde sermaye ve sermayenin yönlendirdiği iktidar odakları kamusal ve sosyal olana, özellikle “Refah Devleti”ne ve onun sosyal politikalarına göz dikmiştir. Refah Devleti tarafından yerine getirilen hizmetler, yani sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, ulaşım hizmetleri ve diğer belediyecilik hizmetleri aslında toplumsal ücreti düzenler. Hatta Türkiye’deki gibi karma ekonomilerde bir dönem olan kamu iktisadi teşekkülleri aracılığıyla birtakım temel ihtiyaçların fiyatları düzenlenirdi. Örneğin, Et ve Balık Kurumu ile devlet kasaplardaki et fiyatlarını düzenlerdi. Sosyal hizmetler ise tamamen hizmet olarak uygulanıyordu.

Oysa bugün, belediyeler ve hatta devlet bir işletme gibi yönetilmektedir. Bundan dolayı verilen hizmetlerde toplum yararı değil, kâr getirisi esas alınmaktadır. En temel belediyecilik hizmetleri bile özelleştirilince toplumsal ücret artmakta ve bu durumda toplum yoksullaşmaktadır. Neoliberal iktidar ve finansal kapitalizmin yeni yönetim mantalitesi borçlandırarak insanları uyruklaştırma mekanizmasına dayandığı için yoksulluk üretilen bir toplumsal koşuldur.

İkinci örnek, finansal kapitalizm ve ona hizmet eden iktidar odakları, artık sadece emeğin ürettiği değere değil, ekolojik çevreye ve doğal kaynaklara göz dikmişlerdir. Bu durumda kentsel ve kırsal mekânların sömürüsü artmıştır. Emeğin sömürüsünün yanında bugün ayırt edici niteliği gasp etme olan bir sömürü biçimi mevcuttur. Köyünden, toprağından, tarlasından, evinden edilmenin sonucu yoksullaşmadır. Burada yoksulluk sadece bir sonuç değildir, aynı zamanda yeni iktidar biçiminin yönetme ve denetleme aracıdır.

Fakat yoksulluk kendi dinamikleriyle çokluk üretmektedir. Çokluk, farklı grupların belli sorunlar üzerine tepkilerini ortaya koymak üzere eyleme geçtiklerinde birbirleriyle temas kurarak oluşturdukları anlık ve örgütsüz kümelenmelerdir. İçinde farklı yönlere gidebilecek enerjiler vardır, ama tam da insanları “monadik bireyler” halinde kendi içine kapatan bir düzenin karşısında, tekrar kolektif eylemin imkanlarını ortaya çıkarmak üzere insanları birbirleriyle iletişime sokacak ağsal bir yapıdır.

Çokluk üzerine devam etmek gerekiyor, ama haftaya.