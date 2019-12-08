Süreyya Su

TARİH
08 Aralık 2019
Bir sanat yapıtının fenomenolojik anlamına açıklık kazandırmak için Giacometti’nin Yürüyen Adam heykeline bakalım. Yürümek sadece bir yerden bir yere gitmek değil, insanın hem bedensel hem zihinsel varlığına etki eden bir harekettir. İnsan yürürken bir yandan dünyayla iletişim kurar, bir yandan da kendisiyle…Devamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
Bilimin dinin yerini alıp almayacağı tartışılır ama robotların din adamlarının yerini alabilmesi daha mümkün. Eee, Allah'ın adaleti işte! Yapay zekâ ve robotlar bankacı, muhasebeci, garson, polis, öğretmenin işini elinden alacak da ruhban sınıfının ne ayrıcalığı var?Devamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
Ortaya çıkan yeni kültürel fenomenler ve durumlar melez olarak değil mutant olarak adlandırılabilir; yeni muhafazakâr kültürel durum için de trans-geleneksel ya da trans-dinsel diyebilirizDevamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
Anlamsızlık aleminde eylemsizleşen hayata son vermek bazıları için pek intihar ya da ölüm gibi gelmeyebilir; belki tek mümkün eylem olarak bile görünebilirDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Görünen o ki Leonardo daha çocukluğunda bir tercih yapmış, arkadaş sevgisini değil, bilgelik sevgisini seçmiş, arkadaşlarıyla oyun oynamak yerine kitap okumuş, eğlenmek yerine merak etmeyi, düşünmeyi, sorgulamayı, çevresindekileri gözlemlemeyi tercih etmiştirDevamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
16. İstanbul Bienali'nin ana başlığına adını veren, Pasifik Okyanusu üzerinde insan ürünü olarak ortaya çıkmış olan atıklar ve plastik çöplerden oluşan kıta, Italo Calvino'nun Görünmez Kentler adlı edebi yapıtındaki hayali kentlerden Leonia'yı hatırlatıyorDevamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
Sanat hiçbir şeyi doğrudan anlatmaz; göstergeleri imgelere ve simgelere dönüştürerek, metonimiler ve metaforlarla çalışırDevamını Oku
TARİH
13 Ekim 2019
Olaylara ahlaki bakamayınca akıl ile iman arasındaki denge de bozulur ve inanç hakikati görmeye engel olurDevamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
Çevre kirliliği, gürültü, yolsuzluk ve en önemlisi, korku gibi çağın evrimiyle bize dayatılan pek çok endemik zorlukla birlikte yaşamayı kabullenişimiz gibi...Devamını Oku
TARİH
22 Eylül 2019
Bugün liberal demokrat ve seküler toplumlar ile muhafazakar ve dinsel toplumlar arasındaki fark bireyin yaşam hakkına olduğu kadar ölme hakkına da sahip olması olarak görünmektedirDevamını Oku
TARİH
15 Eylül 2019
Üniversiteler kurulduklarından itibaren kentlerdeki iktidar odakları için tehlikeli olarak görülmüştürDevamını Oku
TARİH
08 Eylül 2019
Devrim bugün devlete odaklanmak yerine kişinin kendisine, dünya yerine hayata, toplum yerine bireye odaklanmaktadır. Bu durum kişilerin artık kolektif düşünmediği anlamına gelmemektedir, ama aynı düşünmediklerinin ve farklılıklarının kabulünden hareket ettikleri anlamına gelmektedirDevamını Oku
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