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T24 Haftalık Yazarı

Süreyya Su

sureyyasu@t24.com.tr

TARİH

08 Aralık 2019

Plastik mutlak

Bir sanat yapıtının fenomenolojik anlamına açıklık kazandırmak için Giacometti’nin Yürüyen Adam heykeline bakalım. Yürümek sadece bir yerden bir yere gitmek değil, insanın hem bedensel hem zihinsel varlığına etki eden bir harekettir. İnsan yürürken bir yandan dünyayla iletişim kurar, bir yandan da kendisiyle…

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TARİH

01 Aralık 2019

DİB'in dibi gördüğünün resmi: Din Şûrası kararları

Bilimin dinin yerini alıp almayacağı tartışılır ama robotların din adamlarının yerini alabilmesi daha mümkün. Eee, Allah'ın adaleti işte! Yapay zekâ ve robotlar bankacı, muhasebeci, garson, polis, öğretmenin işini elinden alacak da ruhban sınıfının ne ayrıcalığı var?

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TARİH

24 Kasım 2019

Bir Instagram 'story'si: Siyasetin kültüre tercümesi

Ortaya çıkan yeni kültürel fenomenler ve durumlar melez olarak değil mutant olarak adlandırılabilir; yeni muhafazakâr kültürel durum için de trans-geleneksel ya da trans-dinsel diyebiliriz

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TARİH

10 Kasım 2019

Kapitalizm ve depresyon

Anlamsızlık aleminde eylemsizleşen hayata son vermek bazıları için pek intihar ya da ölüm gibi gelmeyebilir; belki tek mümkün eylem olarak bile görünebilir

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TARİH

03 Kasım 2019

Bir Rönesans adamı: Leonardo Da Vinci

Görünen o ki Leonardo daha çocukluğunda bir tercih yapmış, arkadaş sevgisini değil, bilgelik sevgisini seçmiş, arkadaşlarıyla oyun oynamak yerine kitap okumuş, eğlenmek yerine merak etmeyi, düşünmeyi, sorgulamayı, çevresindekileri gözlemlemeyi tercih etmiştir

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TARİH

27 Ekim 2019

Yedinci Kıta için bir ad: LEONIA

16. İstanbul Bienali'nin ana başlığına adını veren, Pasifik Okyanusu üzerinde insan ürünü olarak ortaya çıkmış olan atıklar ve plastik çöplerden oluşan kıta, Italo Calvino'nun Görünmez Kentler adlı edebi yapıtındaki hayali kentlerden Leonia'yı hatırlatıyor

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TARİH

20 Ekim 2019

Abrakadabra: Sanat zaten bir kandırmacadır

Sanat hiçbir şeyi doğrudan anlatmaz; göstergeleri imgelere ve simgelere dönüştürerek, metonimiler ve metaforlarla çalışır

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TARİH

13 Ekim 2019

Afet mi, lanet mi?

Olaylara ahlaki bakamayınca akıl ile iman arasındaki denge de bozulur ve inanç hakikati görmeye engel olur

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TARİH

29 Eylül 2019

Artık krizden çıkılmaz, onunla yaşamak zorundayız

Çevre kirliliği, gürültü, yolsuzluk ve en önemlisi, korku gibi çağın evrimiyle bize dayatılan pek çok endemik zorlukla birlikte yaşamayı kabullenişimiz gibi...

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TARİH

22 Eylül 2019

Ötanazi sorunu: Ölüm üzerindeki hak kimin?

Bugün liberal demokrat ve seküler toplumlar ile muhafazakar ve dinsel toplumlar arasındaki fark bireyin yaşam hakkına olduğu kadar ölme hakkına da sahip olması olarak görünmektedir

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TARİH

15 Eylül 2019

Üniversitenin doğuşu

Üniversiteler kurulduklarından itibaren kentlerdeki iktidar odakları için tehlikeli olarak görülmüştür

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TARİH

08 Eylül 2019

Devrim bir hayaldir ama imkânsız değil!

Devrim bugün devlete odaklanmak yerine kişinin kendisine, dünya yerine hayata, toplum yerine bireye odaklanmaktadır. Bu durum kişilerin artık kolektif düşünmediği anlamına gelmemektedir, ama aynı düşünmediklerinin ve farklılıklarının kabulünden hareket ettikleri anlamına gelmektedir

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