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Şükrü Hatun

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25 Eylül 2017

Diyabetle arkadaş oldular, potada büyükleriyle yarışacaklar

Toplum olarak Tip 1 diyabetli çocuk ve gençleri destekleyelim ve onların normal ve başarılı bir ömür sürmelerine yardımcı olalım

Sanıldığının aksine diyabet çocuklarda da görülür ve bir çocuk diyabet olduğunda başta aileler, yakınları ve komşular olmak üzere hemen herkes şaşırır.  Çocuklar ya kendilerini bilmedikleri küçük yaşlarda ya da ergenlik dönemi başlangıcında  diyabetle tanışırlar. Her iki durumda da önlerinde büyümek için uzun bir süre bulunur ve bu süreyi  diyabetle birlikte yaşarlar. Aslında  diyabetle birlikte büyürler; diyabet büyümelerini, büyüme de  diyabetlerini etkiler. Diyabetle büyümenin zorluklarını göğüslemeye çalışsalar da çocukların birçok sorunu vardır.

Diyabetli çocukların ve gençlerin sorunlarından bir tanesi, toplumun  Tip 1 diyabeti tanımaması, bilmemesidir. İlk kez Tip 1 diyabetli bir çocukla karşılaşanlar çoğu zaman onların normal bir yaşam sürdüremeyeceklerini, örneğin herkes gibi evlenip çocuk sahibi olamayacaklarını, ya da  bir takımda sporcu iseler, spor yaşamına veda etmeleri gerektiğini  düşünür. Bazı iş sahipleri ve insan kaynakları  yetkilileri ise Tip 1 diyabetli gençleri işe almak konusunda isteksiz davranır. Bütün bunlardan dolayı bazı çocuklar  diyabetli oldukları bilinirse kendilerine farklı davranılacağı düşüncesinden bir türlü kurtulamaz.

Oysa günümüzde diyabetli çocuklar ve gençler uygun tedavi ile normal  ve başarılı bir yaşam sürebilirler ve “Diyabetle Arkadaş Olarak” kendi yaşıtları gibi her şeyi yapabilirler. Örneğin diyabetlilerin arasında basketbol oyuncusu Alper Saruhan ve maratoncu Gürkan Açıkgöz gibi  başarılı bir çok sporcu vardır. Alper Saruhan,  “TV programlarındaki hayatın değil diyabetli çocukların hayatının esas ‘Survivor’( zor koşullara rağmen hayatta kalan kişi) sıfatını hak ettiğini, kendi yaşamının diyabetli olarak başarılı bir sporcu olunabileceğini gösterdiğini, hedeflere ulaşmada diyabetin bir engel olmadığını, diyabetle arkadaş olarak tüm zorlukların aşılabileceğini” diyerek  diyabetli çocuk ve gençlere örnek olmaktadır.

 

Arkadaşım Diyabet
Basketbol Gösteri Maçı İçin Çağrı

 

İşte bu düşüncelerle ve Tip 1 diyabetin spor yapmaya engel  olmadığı gibi, Tip 1 diyabetlilerin sporla yaşamlarında fark yaratabileceklerine dikkat çekmek amacıyla, 28-30 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacak Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Turnuvası kapsamında Tip 1 diyabetli basketbolcuların katılacağı çeşitli etkinlikler ve bir gösteri maçı yapılacaktır. Gösteri maçı öncesinde Tip 1 diyabetli basketbolcu çocuk ve gençler Alper Saruhan ile birlikte basın toplantılarına katılacak, bir grup çocukla turnuvaya katılan takımlar sembolik sözleşme imzalayacak ve final maçı öncesi 30 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 11.30’da Tip 1 diyabetli  basketbolcuların ile  ünlü basketbolcuların karşı karşıya geleceği bir gösteri maçı yapılacaktır.

Toplum olarak Tip 1 diyabetli çocuk ve gençleri destekleyelim ve onların normal ve başarılı bir ömür sürmelerine yardımcı olalım.

shatun@ku.edu.tr 

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