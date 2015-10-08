Doğada liderlik ve takım çalışması

Doğadan öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum.

Hiç kazları birlikte uçarken gördünüz mü?

Kazlar ''V'' tarzı bir uçuş şeklini koruyarak uçarlar.

Bu müthiş bir takım çalışması örneğidir.

Bu şekilde bir kazın tek başına uçabileceği mesafeden yüzde yetmiş oranında daha uzun mesafeye uçabilirler.

Kazların ''V'' uçuşu ile ilgili yapılan gözlem ve çalışmalar ilginç sonuçlar ortaya koymuştur.

Tüm kazlar nereye uçulduğunu ve hedeflerini çok iyi bilirler ve ortak amaca sıkı sıkıya bağlıdırlar,

En önde uçan kaz, havanın direncini en fazla hisseden kazdır. Her kanat çırpış arkadaki kazı yukarı kaldıran bir güç oluşturur. Haliyle en çok öndeki kaz yorulacağı için, yorulunca sürünün arkasına geçer ve yerini başka bir kaz alır.

Kazlar öterek uçarlar. Arkadakiler öndekilerin hızlarını korumak için destek ve cesaret vermek için öterler.

Bir kazın avcılar tarafından yaralanması veya hastalık durumunda takımdan diğer bir kaz sürüden ayrılarak, iyileşene veya son nefesini verinceye kadar eşlik eder eder. Bu iki seçenekten biri gerçekleşince tekrar havalanır ve sürüyü yakalamaya çalışır. Gidilecek yer bilindiğinden hedefe mutlaka ulaşılır.

Kazlar 'V' uçuşu ile doğru yere, daha kısa sürede ve en az kayıpla göç ederler.

Herhalde bu satırları okuyunca ''kaz kafalı'', ''kaz arayışında'' olan cümleler kuranlar onlardan çok şey öğrenmemiz gerektiğini idrak edebilirler.

Bu derslerden bazılarını doğadan günümüz yönetim anlayışına taşır isek; paylaşılan liderlik, ortak amaca hizmet, aidiyet, birbirine bağlılık, işbirliği, güç birliği, yapılan işten keyif almak, motivasyon ve ortak hedeflerle yönetim ve en önemlisi sinerji sayılabiliriz.

Kazlar 'V' uçuşuyla yarattığı muhteşem takım çalışması ''Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz'' diyen Japon Atasözünü anımsatır bizlere.

Doğaya hazır dönmüşken biraz da vahşi doğadan ve pek bilinmeyen kurt yürüyüşünden bahsedelim.

Kurt yürüyüşünde;

Önde sürünün en zayıf veya hasta olan üç kurdu yürür.

Pusuya düşerlerse ilk onlar öleceklerdir!

Diğer bir görevleri de arkadan gelenler için karda yolu onların açması beklenir.

Ardından en tecrübeli beş savaşçı kurt yürür.

Ortadaki on bir “dişi kurt” korunaklı düzende ilerlerler.

Dişileri, sürünün arkasından beş deneyimli savaşçı kurt izler.

En arkada sürüden mesafeli olarak yürüyen ise sürünün lideridir.

O, sürekli olarak sürünün tamamını görüp, izlemektedir.

Bu vesileyle doğadan gene günümüze gelirsek;

Liderlik hep önde gitmek diye düşünenlere; Liderliğin en önde gitmek değil ekipte bulunan herkesin özelliklerini bilip en doğru şekilde organize etmek, izlemek ve yeri geldiğinde devreye girmektir diyelim.

Önde olanlara da dikkat diyelim!

Bazen hiç anlam veremediğiniz bir şekilde en öne çıkartılıp, birden bire çok değerli olduğunuz size üflenmeye başlanıyorsa, ilk olumsuzlukta kimin harcanacağını çok da merak etmeyin diyerek bitirelim!