Merhaba T24

Merhaba,

Yeni başlangıçları her zaman sevdim. Söylenecek çok söz, izlenecek çok haber, konuşulacak çok konu, sorulacak çok soru var. 25 yıllık habercilik, gazetecilik maratonumda şimdi yeni bir sayfa açıyor ve yeni bir etaba geçiyorum. 17 yılımı geçirdiğim CNNTürk’ten ayrıldıktan sonra benim için en kolay yol, bildiğim en iyi işi yapmak, yani başka bir kanalda yayınlara devam etmekti. Ama dedim ya, ben yeniden başlamayı, yürümesi daha zor ama heyecanlı hatta daha riskli yolları seviyorum. Çünkü gazeteci dediğiniz yeni olanı, zor olanı, keşfedilmemiş olanı sever. En önemlisi merak eder, etmelidir de. Ben de fark yaratabileceğimizi düşündüğüm yeni bir alanı tercih ettim. Dijital yayıncılığı!

T24‘le tanışmam yeni değil. Kurulduğu günden beri Doğan Akın’a ve ekibinin haberciliğine hep güvendim, sıkı takipçileri oldum. Biliyorum ki, benim gibi düşünen ve takip eden çok kişi var. T24 haberciliğinin özü olan araştırma, soru sorma, tarafsızlık; sokağın, halkın sesi olma, her türlü görüşe yer verme, sansasyonu değil haberi aktarma konusunda her zaman hassas oldu.“Başka türlü bir gazeteciliğin mümkün olduğu” konusunda ısrar etti.

Ben de tam bu nedenlerle uzun zamandır özlediğim yeri bulduğumu düşünüyorum. Dünya hızla değişiyor. Teknolojinin hızına yetişemiyoruz. Gençler haberleri sosyal medyadan, filmleri dizileri dijital platformlardan takip ediyorlar. Ne kadar direnirseniz direnin gelecek dijital medyada. Çağı kaçırmamak ve uluslararası standartlarda haberciliği Türkiye’de de yapabiliriz iddiasıyla sizlerle T24 ekranlarında buluşacağım, izlenimlerimi aktaracağım, sorular soracağım. Dünyanın ya da Türkiye’nin çeşitli yerlerinden haberler aktarmaya, konuşmak isteyenlere mikrofon uzatmaya çalışacağım. “Başka bir gazetecilik mümkün” sloganımıza ek olarak “özlediğim haberciliği yapmak” üzere yola çıktım. İzlemeniz, takip etmeniz, değerli yorumlarınız paylaşmanız dileğiyle bir kez daha herkese merhaba.