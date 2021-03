Halk Ekmek Meydan Savaşı

Kararnameye göre, Zarurî İhtiyaç Maddeleri olarak listelenen ve fiyatı belediyeler tarafından belirlenecek maddeler: Un, ekmek, pide, simit, bisküvi, makarna, bulgur, irmik, pirinç, et ve sakatat, balık, yumurta, süt, yoğurt, peynir, tereyağı, sadeyağ, margarin, nebati likit yağlar, şeker, tahin, pekmez, zeytin, kahve, çay, tuz, bakliyat, yaş meyve ve sebzeler, menba suyu, maden suyu ve sodası, odun, çıra, mangal kömürü, maden linyit ve kok kömürü, sıvılaştırılmış petrol gazları, ispirto, fuel-oil, motorin, sabun, deterjan, çamaşır suyu, temizleme tozu, elbise, palto, pardesü, manto, gömlek, iç çamaşırı, patiska, kaput bezi, basma, pazen, divitin, ayakkabı, çizme, çubuk demir, çimento, her nevi yassı demir, saç ve bunların yarı-mamul ve mamulleri, yer ve duvar karoları, lavabo ve küvet ve benzeri her nevi saçtan, seramikten ve diğer maddelerden mamul malzemeler, inşaatta kullanılan her nevi kereste ve kerestelik tomruklar, her nevi doğrama ve doğramalık keresteler, her nevi kapı ve pencereler, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, binek otomobili, traktör, motorlu taşıt aracı traktör ve römork lastikleri, her nevi mibzer, diskaro, pulluk ve benzeri malzemeler, bilumum yedek parçalar, her nevi mobilya, her nevi sunta ve kontrplak.