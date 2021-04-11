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T24 Haftalık Yazarı

Şefik Onat

sefikonat@gmail.com

TARİH

11 Nisan 2021

Operaya ilgi duymayanlar bile...

Şu karantina döneminde, -yavaş yavaş kısalsa da- evde kapalıyken, dijital ortamda hayretle seyredilecek bir gösteri var; dikkatinize getirmek isterim

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