Şefik Onat

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T24 Haftalık Yazarı
TARİH
11 Nisan 2021
Şu karantina döneminde, -yavaş yavaş kısalsa da- evde kapalıyken, dijital ortamda hayretle seyredilecek bir gösteri var; dikkatinize getirmek isterim
“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...
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