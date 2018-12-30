2018'i en iyi anlatan deyiş: “Toksik erkeklik”

Toplum tarafından kendisine biçilen kalıba girmeye çalışan erkeğin hem duygularını bastırması hem de her ne pahasına olursa olsun üstünlüğünü ve iktidarını göstermeye çalışmasıyla birlikte zehirli erkeklik ortaya çıkıyor

Yeni seneye başlamadan önce, geride bıraktığınız günlerin muhasebesini yapsanız ve 2018’i tek kelimeyle özetleyecek olsanız neyi seçerdiniz?

Oxford Sözlükleri, kalıcı bir kültürel değer potansiyeli taşıdığı için yılın sözcüğünü toksik, yani zehirli olarak belirledi.

Sözlüğün internet sitesinde yapılan aramalarda bu kelimeye en sık eşlik edenlerde ilk sırayı kimyasal, ikinci sırayı ise erkeklik alıyor. Kadınlara yönelik cinsel taciz ve saldırıların ifşasını içeren #Metoo hareketiyle birlikte daha sık kullanılır olan zehirli erkeklik kavramı, gerçekten de zamanın ruhuna cuk oturuyor.

Peki nedir bu zehirli erkeklik? Madem sözcüklerle başladık, onlarla devam edelim. Son yıllarda dillere dolanan birtakım tabirler var: “Adamsın, adamın dibi, adamlık.” Hepsi bir erkeğin, adam gibi adam oluşuna gönderme yapıyor. Güçlü kuvvetli, otoriter ve agresif gibi kültürel erkeklik idealini yaratmaya yarayan sıfatların taşıyıcısı.

Toplum tarafından kendisine biçilen kalıba girmeye çalışan erkeğin hem duygularını bastırması hem de her ne pahasına olursa olsun üstünlüğünü ve iktidarını göstermeye çalışmasıyla birlikte zehirli erkeklik ortaya çıkıyor. Kadınların kazanılmış haklarına yapılan saldırıların bu kadar artması, zehirli erkekliğin yaygınlaşmasının en belirgin göstergelerinden…

“Gerçek erkek, deliye döner”!

Feminist aktivist ve akademisyen bell hooks, Değişme İsteği: Erkekler, Erkeklik ve Sevgi kitabında bu kavramı kullanmasa da onu karşılayacak bir açıklama yapıyor: “Ataerkinin erkekler tarafından dışa vurulmasına önem verdiği tek bir duygu vardır; bu duygu da öfkedir. Gerçek erkek deliye döner. Ne kadar hiddetli ya da yıkıcı olursa olsun, delilikleri doğal görülür, delilikleri ataerkil erkekliğin pozitif bir ifadesidir.”

Bugün Türkiye dahil pek çok ülkenin iktidardaki liderlerinin takındığı astığı astık, kestiği kestik tavırlara bakacak olursanız zehirli erkekliğin demokrasiden doğaya, kadınlardan iklime kadar herkese ve her şeye nasıl bir tehdit oluşturduğunu daha iyi anlayabilirsiniz!..