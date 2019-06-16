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T24 Haftalık Yazarı

Seda Yılmaz

sedayilmaz@t24.com.tr

TARİH

16 Haziran 2019

Kadınların topuklu giymeme hakkı

Galiba ihtiyacımız olan, #KuToo’nun global bir harekete dönüşmesi ve kadınların giydikleri üzerinde söz sahibi olmayı kendinde hak gören erkeklere karşı esaslı bir mücadeleye girişilmesi

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TARİH

26 Mayıs 2019

Cezaevinden Tate Modern’e Zehra Doğan

Güneydoğu’nun yerle bir edilen ilçelerinde olanlara tanıklık ederken yaptığı bir resimden ötürü kendisini cezaevinde bulan Zehra Doğan, “Sanatta politik işler ortaya koyarken, ifade etmekle ajitasyon yapmak arasında çok ince bir çizgi vardır” diyor

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TARİH

19 Mayıs 2019

Yakamadığınız cadıların torunlarıyız!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın çok tipik bir cinsiyetçilik örneği sergilediği gün gibi ortada. O, oyunu dinbaz eril iktidarın kurallarına göre oynamayı iyi bilenlerden...

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TARİH

21 Nisan 2019

Ayşe Minaz: Salih Efendi buranın seçilmişi değil, atanmışı!

Yüzde 58’le kazandığı Van’ın Tuşba ilçesinde KHK’lı diye mazbatası verilmeyen eş başkanlardan Ayşe Minaz’la, hem yaşanan irade gaspı, hem de Tuşba’da kadınların kent hakkı üzerine konuştuk

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TARİH

14 Nisan 2019

Kadının yeri devrimdir

Sudan’daki isyan dalgasında 22 yaşında üniversite öğrencisi genç bir kadın, Alaa Salah öne çıktı ve kadınlara “Tiran’ı devirelim, zafer bizim” dedi

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TARİH

24 Mart 2019

Başka bir dünyaya umut aşısı: Jacinda Ardern

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, duygularını halkına, hatta dünya halklarına yaymayı başardı. En çok da merhametini.

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TARİH

10 Mart 2019

Birken bin oluruz, gelsin cop, gelsin devlet!

Bu 8 Mart’ta iktidarın kadın düşmanlığı bir kez daha tescillenmiş oldu

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TARİH

24 Şubat 2019

Lagerfeld’in şişmanlarla ne alıp veremediği vardı?

Yere göğe konulamayan, topluma mal olmuş isimlere toz kondurmak istemeyiz ama onları hatasıyla sevabıyla değerlendirmek de gerek

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TARİH

17 Şubat 2019

Kadının ev-içi emeğinin karşılığı yok

Tüm dünyada kadınların ücretsiz yaptıkları bakım işlerini bir şirket yürütseydi, bu şirketin yıllık cirosu 10 trilyon dolar olurdu

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TARİH

03 Şubat 2019

Türkiye’de #metoo hareketini akademisyenler mi başlatıyor?

"Feminist iş aynı zamanda ‘kafanı tuğladan bir duvara toslama işi’dir"

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TARİH

27 Ocak 2019

Güle güle domates güzelimiz!

Vakti gelince o da âdeti yerine getirdi; bu diyarı terk etti

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TARİH

20 Ocak 2019

Antimilitarist, sosyalist ve feminist bir öncü: Zabel Yesayan

Yesayan, aydın olmanın bedelini, sürgünde geçen bir ömürle ödedi

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