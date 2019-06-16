Seda Yılmaz

TARİH
16 Haziran 2019
Galiba ihtiyacımız olan, #KuToo’nun global bir harekete dönüşmesi ve kadınların giydikleri üzerinde söz sahibi olmayı kendinde hak gören erkeklere karşı esaslı bir mücadeleye girişilmesiDevamını Oku
TARİH
26 Mayıs 2019
Güneydoğu’nun yerle bir edilen ilçelerinde olanlara tanıklık ederken yaptığı bir resimden ötürü kendisini cezaevinde bulan Zehra Doğan, “Sanatta politik işler ortaya koyarken, ifade etmekle ajitasyon yapmak arasında çok ince bir çizgi vardır” diyorDevamını Oku
TARİH
19 Mayıs 2019
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın çok tipik bir cinsiyetçilik örneği sergilediği gün gibi ortada. O, oyunu dinbaz eril iktidarın kurallarına göre oynamayı iyi bilenlerden...Devamını Oku
TARİH
21 Nisan 2019
Yüzde 58’le kazandığı Van’ın Tuşba ilçesinde KHK’lı diye mazbatası verilmeyen eş başkanlardan Ayşe Minaz’la, hem yaşanan irade gaspı, hem de Tuşba’da kadınların kent hakkı üzerine konuştukDevamını Oku
TARİH
14 Nisan 2019
Sudan’daki isyan dalgasında 22 yaşında üniversite öğrencisi genç bir kadın, Alaa Salah öne çıktı ve kadınlara “Tiran’ı devirelim, zafer bizim” dediDevamını Oku
TARİH
24 Mart 2019
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, duygularını halkına, hatta dünya halklarına yaymayı başardı. En çok da merhametini.Devamını Oku
TARİH
10 Mart 2019
Bu 8 Mart’ta iktidarın kadın düşmanlığı bir kez daha tescillenmiş olduDevamını Oku
TARİH
24 Şubat 2019
Yere göğe konulamayan, topluma mal olmuş isimlere toz kondurmak istemeyiz ama onları hatasıyla sevabıyla değerlendirmek de gerekDevamını Oku
TARİH
17 Şubat 2019
Tüm dünyada kadınların ücretsiz yaptıkları bakım işlerini bir şirket yürütseydi, bu şirketin yıllık cirosu 10 trilyon dolar olurduDevamını Oku
TARİH
03 Şubat 2019
"Feminist iş aynı zamanda ‘kafanı tuğladan bir duvara toslama işi’dir"Devamını Oku
TARİH
27 Ocak 2019
Vakti gelince o da âdeti yerine getirdi; bu diyarı terk ettiDevamını Oku
TARİH
20 Ocak 2019
Yesayan, aydın olmanın bedelini, sürgünde geçen bir ömürle ödediDevamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.