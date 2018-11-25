Yolculuk, ayrılık

New York-Londra-Roma ŞEHİR TELLALI

Esas yolculuk, der Antoine de St. Exupery, yeri gasp edilen insanın kendi dışında başlar. Çıkılan yol geri dönüşün hazırlığıdır o zaman.

Uzak kutupların kırılganlığı acıyla tehdit ederken insanı dönüş için yaşamak esastır. İşte o anlarda denizi özler insan. Deniz, uzakların dostluk, aşk, eş, kardeş imparatorlukları arasında dolanan vatandaşlarına, dalgaları, rüzgarı, yıldızları, adaları ve hatta sınırları, ya da sınırsızlıklarıyla ana noktaları belirleyerek bir yol haritası çizer.

Belki onun için bugün kulağım Ömer Bedrettin Uşaklı’nın şarkılara dönüşen şiirleri ile dolu. Akşam Misafiri mesela:

Kapıldım Gidiyorum

Bahtımın Rüzgarına

Ey ufuklar diyorum

Yolculuk var yarına

Ayrılık görünmüşken

Yar tutmuyor elimden

Misafirim bugün ben...

Ya da, Son Şehir’i:

Duvarda canlı ışıklar bir hayal

Bu yaldızından alevler taşan resim.

Ölümle gölgeli bir düştür, ihtimal

Bakıp bakıp bana mahzunlaşan resim.

Bu ince çerçeveden başlıyor düşüm

Gözümde canlanıyor mavi bir liman.

Bu rengi, bilmiyorum, nerde görmüşüm

Deniz parıltılı, dağlar duman duman...;

Düşünce yollara köy köy, konak konak

Nasıl arardık o aydın şehirleri.

Derinleşen uçurumlardan korkarak

Nasıl geçerdik o azgın nehirleri...

Nasıl arardık o aydın şehirleri.

Önümüzde şarkın o kar yüklü damları

Ve işte buzdan ışıklarla bir şafak!

Beyaz ufuklara karşıydı camları

Benim kızaktır o billur yokuşta bak!

Ve işte buzdan ışıklarla bir şafak!

Bir ince kız gibi omuzumda mavzerim

“Çakırcalım” diye başlardı türküler...

Birer ateşti o çapraz fişeklerim

Güneş batınca yavaşlardı türküler

“Çakırcalım” diye başlardı türküler..

Uzaklaşırken at üstünde bahçeden

Düşerdi omzuma nurdan bakışların

Limon çiçekleri dallarda ürperen...

Alevlenirdi gururdan bakışların

Düşerdi omuzuma nurdan bakışların...

Bu son şehirde kapanmıştı gözlerin.

Sütun sütündu uzaktan şelaleler.

Deniz güzel... geceler, çeşmeler serin...

Bahar sefasına dalmıştı bahçeler.

Sütun sütundu uzaktan şelaleler...

Ve efeler geliyor, efeler! Kulağımda yol arkadaşlığına...

Eğilmez başın gibi

Gökler bulutlu efem,

Dağlar yoldaşın gibi

Sana ne mutlu efem!

Oyna yansın cepkenin

Yansın güneşten tenin

Gün senin, şenlik senin,

Bayramın kutlu efem!

Ve de sarhoşluğu işte o denizin:

Köpükten omuzları birbirine dayanmış

Yüksek, mağrur başları akşam rengiyle yanmış

Sahile koşuyorlar bak deniz sarhoşları!

Bazen yırtık yelkenli bir sandala çarparak,

Bazen ufkun kıpkızıl şarabına taparak

Gitgide coşuyorlar bak deniz sarhoşları!

Rüzgarların ıslığı en yakın yoldaşları

Yıllarca dövünerek içi yenmiş taşları

Bir anda parçalayıp doyacak bu sarhoşlar!

Çılgın gönüllerinde aşkın en büyük kini

Yosunlu kayaların o yeşil gözlerini

Deli aşıklar gibi oyacak bu sarhoşlar!