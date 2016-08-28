Yel değirmenleri ve gelin

Döndü değirmen, uçtu duvak, ince bellere bağlı tellerde dansetti gün. Tuz beyazı Ege burası hep tüllere bürülü, hep gelin. Beyaz kelebekler dağıldıkça rüzğara, beyaz yelkenler, beyaz dalgaların üzerinde uçuştukça, gelinler geçti sokaklardan akın akın. Güneşin gelinleri. Mavi, berrak suların yıkadığı altınlı kumsalların, değirmenlerin, yıldızlı gecelerin, kırmızı doğan nice nice ayın da. Etekleri parke taşlara yayılıp salındıkça, Sarıl beline dedi fotografçılar, sarıl beline, gel biraz daha ileriye. Siyah smokinleriyle sırım damatlar hayat dolu pırıl pırıl gülümsedi yel değirmenlerinin önünde. Güneş sihirli ışıklarıyla büyüledi gözleri. Gözlerine doldu güven. Avuçlarında ince uzun narin parmaklar, özenle, sıkı sıkı tutulacak hayat. Gözlerinde azim var. Her şeye rağmen dercesine gülen gözlerinde.

Aslında her insan dedi konuşanlar. Her insan özgür ve eşit doğar. Sonra gün gelir dediler. Kimileri evlenir! Kahkahaya boğuldu tören.

Bir dizi gelin ve damat sıralandılar merdivenlerin tepesinde

Yeldeğirmenlerinin gölgesinde

Önce poz verdiler kameranın siyah örtüsü altından onlara bakan göze

Sonra sanki rüzğara kanıp dağıldı grup

İndi merdivenleri gelin

Kimi papyonunu çözdü kimi duvağını

Kimi gömleğini çıkardı kimi korsesini

Kimi çoraplarını kimi ipek iskarpinleri

Çırılçıplak kaldı hepsi

Gelin ve damat

Kimi indi merdivenleri

Kimi çıktı gökyüzüne bakarak

Heybetliydi yel değirmenleri merdivenlerin tepesinde

Koca bir meydanın gerisinde

Çatısı taç şeklinde

Uzandı asmalar üzümler incir zeytin sakız taş beyaz güneşin önünde



akşam serinliğiydi güneş daha yeni giriyordu yatağına

Uçuştu duvaklar bulutların altında

beyaz kelebeklerin yanında

Siyah kravatlar fraklar onları kovalarcasına

İndi merdivenleri gelin

Çıktı merdivenleri damat

Parmaklarının ucuna kalkarak, çıplak

Doğum gibi dolu dolu yaşanacak hayat.

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