Seslenme hiç evrene

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Şehir Tellalı

Siyah delikler o kadar siyahtı ki çekim güçlerinden ışık dahi kaçamadı. Evrenin oluşumunda elzem simsiyah bu sınırsızlıklar hatta o kadar da siyah değildiler, radyasyon barındırdıkları gibi eninde sonunda buharlaşıp yokoldular...

Siyah deliklerin o kadar siyah olmadığı ve barındırdığı radyasyona, Hawking radrasyonu adını veren bilimadamı malum, bilimin ötesine geçip imkansız denilen hayatına yarım asır daha katan, her koşulda çalışmasını sürdürmeyi başaran ve kısa bir süre önce 76 yaşında ölen Stephen Hawking. Çok satan kitapları arasında Siyah Delikler ve Minik Evrenler, Cevizkabuğundaki Evren ve Zamanın Özet Tarihi var.

Hawking’in hayatta iken en merak ettiği konular arasındaydı evrende dünyadakine benzer hayat ve düşünce varlığı. Evrenin şüphesiz yığınla medeniyetle dolu olduğunu düşünüyordu Hawking. O yüzden dünyadan evrene gönderilen mesajlara, çağrılara karşıydı. Olur da bu medeniyetler arasında niyeti bozuk bir tanesi çıkar ve de dünyayı boyunduruğuna alıverir diye.

Hawking’in bu sözlerini sansasyon üreten yayın sayfalarında okuduğum için çok üstünde durmadım vaktiyle. Halbuki şimdi belki ölümünden ötürü her gün onun bu sözlerini düşünüyorum.

Hunlardan, Osmanlılar’a, İskender’den, Oğuzlar’a, Ruslardan, Almanlara, Japonlardan, Amerikalılara, İngilizlerden, Fransızlara, İtalyanlardan, İspanyollardan Portekizlilere, Hollandalılardan... bu listeyi sayfa sayfa uzatmak mümkün işgalcilerin haddi hesabı yok çünkü. Her işgalci her gittiği yeri çoluk çocuk talan edip kendine yeni sahalar açarak sürdüreceğini sandıkça hayatı. Ve geçmişimiz ve geleceğimiz bir işgal, talan, ırz düşmanlığı, canilik ve vahşet ile örüldükçe, bu yüzden silahlandıkça medeniyet... evrendeki diğer medeniyetlerinde aynı prensiple hareket ettiklerini düşünmek son derece yerinde.

Bu yüzden ben de Hawking gibi evrene mesaj gönderilmemesinden yanayım. Gerçi çok geç, ve de zaten mesaj çoktan gitti bile. Eminim, şimdi niyeti kötü bir medeniyet hazırlanıyor, yola çıkmak üzere, hatta yola çıktı bile, dünyayı talan etmeye. Artık dünyadaki talancılardan ne kaldıysa geriye yeni medeniyetlerin emrine verile.

Mesajdan öte koskoca bir insanlık tarihi var işgal üstüne işgal, talan üstüne talan, cinayet üstüne cinayetle yazılı. Dünyadan üstün medeniyetlerden bunları saklamanın imkanı olmayacağına göre, işgalcileri de işgalciler eleyecektir günün birinde.