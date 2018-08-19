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New York-Londra-Roma
ŞEHİR TELLALI
Doğdum bir nehir kıyısında
küçük bir çadırda,
aynı o nehir gibi
hiç durmadım o günden beri
çok çok zaman geçti gerçi, ama eminim
değişecek, gelecek elbet değişim.
“Değişim gelecek elbet” şarkısını söylüyor Aretha Franklin Detroit’te, Michigan’da bir bar... 1960’larda kaydedilmiş görüntü belli. Saçları o dönemin stilinde, ve hep hafif şiş görünen pürüzsüz yüzünü çevrelemiş.
New York’ta yıllar önce her görüşmemizde, Nasuhi ve Ahmet Ertegün’ün, sözünü ettiklerinde yüzlerini aydınlatan şarkıcıydı Aretha Franklin. Nedense Aretha dediklerinde başka bir pırıltı ile söylerlerdi onun ismini. New York’u New York yapardı Aretha ismi ağızdan çıktığı an. Kadife, siyah beyaz, dumanlı bir melodi, daha ilk nefeste kilidini kırdığı gibi gögüs kafesinden, yüreği özgür salıverirdi şehrin gökdelenlerinin üzerine.
Aretha, Amerika’da siyah nüfusun henüz oy hakkına sahip olmadığı yıllarda, çocuk şarkıcı olarak hayatına Detroit’de, Michigan eyaletinde, “gospel” kilise müziğiyle başlayan, “Soul Kraliçesi” lakabının sahibi, süper yetenekli müzisyen. Öldüğünde geçtiğimiz Perşembe, yine Detroit’te ailesinin yanında 76 yaşında.
Amerikan sivil hareketinin lideri Martin Luther King ile büyüyen, sivil haklar hareketinin içinden yükselen bir ümit ışığı. Aretha’nın ülke çapında bir müzik ateşine dönüşmesi Atlantic Records’la gerçekleşti 1966’da. Babası Alman, annesi Polonya yahudisi, kendi Bronx New York doğumlu ve Afrikalı Amerikan müziği meraklısı Jerry Wexler’ın, Türkiye’nin Washington büyükelçisinin oğlu olan Nasuhi Ertegün’ün ortak kurduğu Atlantic records plak şirketiyle yaptığı anlaşma ertesinde.
New York’u New York yapan başka bir kadın, bugün şehrin en büyük müzisyenleri arasında yeralan Carole King de kariyerinin başındaydı o tarihte. Henüz eşi Gerry Goffin ile birlikte şarkı sözü yazıp bestelediği dönem. Wexler’in, hatıratına göre, bir gün New York sokaklarında King’in arabasında dolaştıkları bir sırada “hakiki erkek” diye bir şarkı düşünürken birdenbire “hakiki kadın” diye haykırmasıyla ortaya çıkan fikirden doğdu “Hakiki Kadın” plağı. Fikir babası olması nedeniyle, Goffin-King çifti şarkıya Wexler’in de adını eklediler yazar olarak. 1967’de Atlantic records’dan piyasaya çıktığında şarkı Billboard’un En çok satan 100 şarkısı arasında 8. sıraya yerleşti. Sadece gospel değil, jazz, pop ve hatta folk, hiç bir şeyi, zorlanmadan, rahat söyleyebileyen yeteneğiyle Aretha’nın sesi aldı o sözleri ve melodiyi, sadece Amerika’da değil, bütün dünyada hakiki bir kadına dönüştürdü:
Sabah yağmuruna bakarken
Öyle yavan ilhamsız
Hani çekilecek bir gün daha gibisine
Aman, nasıl yorardı beni
seni ilk gördüğüm günden öncesi
hayat bana hiç acımadı
sen oldun zihnimde huzurun anahtarı
Çünkü sayende
Sayende
Sayende anladım ki ben
Hakiki bir kadınım
Ruhum kayıplar arasındayken
Geldin sahibi oldun
Ne derdim olduğunu bilememiştim
Beni öptüğün ilk an ona ismini koydum
Artık hiç şüphem kalmadı niye yaşadığıma
Seni mutlu edersem başka bir şey istemem
Çünkü sayende
Sayende
Sayende anladım ki ben
Hakiki bir kadınım.