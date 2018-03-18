T24 LogoT24 Logo

Şebnem Şenyener

-@t24.com.tr

18 Mart 2018

İmkânsıza rağmen

“Feryadım ölüm huzuru, bıktım olandan...”

ŞEHİR TELLALI

New York - Londra - Roma 

 

 

Bir imkânsız şarkısı bu. 30 Şubat gibi dile değdiğinde bütün dilekleri yerine getiriveren... Aklımda, Fatma. Ve onun gibi binlerce, haksızlığa, yalana, düzene, kötülüğe karşı sevdiği için dev mücadele veren herkes. Aklımda, onlar için, şair Shakespeare’in, dört yüzyıl önce, ülkesinin peşini bir türlü bırakmayan o karanlık “ortaçağ” ile boğuşmakta olduğu dönemde yazdığı sonelerinden altmış altıncısı:

Feryadım ölüm huzuru, bıktım olandan

Dilenmeye mahkuma sırtını dönenden

Kimsesizi yoksulu alaya alandan

Saf inanca yalan damgası vurandan

Şanı gögsüne takan utanmazdan

Bakireyi peşkeş çeken arsız hakaretten

Mükemmeli lekeleyen haksız adaletten

Kuvveti topallığına mahkum edip 

Sanatı susturan otoriteden

Süs, doktorluk, kontrollü meslek sanandan

Gerçeğe adi damgası vurandan

İyiliği esir eden hasta kaptandan

Bıktım,  bütün bunlardan gideceğim gidersem

Gel gör ki, ölmekle, sevdiğimi yalnız bırakırım geride.”

Dört yüzyıl önce aynı dertten mustarip şair.  Ölümünden asırlar geçer, dünya hâlâ onun “orta çağ”ı ile boğuşur durur.  Sovyetler Birliği’nde, bu sefer 20. yy’ın başında, Stalin diktatörlüğünde, sözde halk adına, sözde dünyanın en gelişmiş medeni toplumunun kurulma “idealleri” adına, tırpanlanır durur hayat. Ve bütün halkın, tehlike, tehdit, aba altından sopayla korkutulduğu, orta çağdan beter bir ortamda yasak damgası yer Shakespeare. Satırlarının öznesi o biteviye “otorite” o tarihte de, bu sefer orada, sanatı, doğruyu, adaleti susturmaktadır. Tarih onun sonesinden fısıldar, tekrar tekrar:  

Feryadım ölüm huzuru, bıktım olandan...”

www.sebnemsenyener.com 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

shakespareyüzyılsovyetimkasızorta çağölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

Yazarın Diğer Yazıları

Geçmişte yaşanmayana özlem

Hâlâ Portekizce’den bir türlü başka hiç bir dile tam çevrilemeyen, “saudade"...

Geleceğin hatıratı

"Gazeteler iflas etti, hükümetin propagandacılarıyla dolduruldu, muhabirlik tamamen manen ve malen çökertildi, her şey reklama indirgendi"

Bir intiharın anatomisi: Yollar, köprüler, barajlar, metrolar

Garcia, Peru’da hem büyüyen ekonominin hem de çöken ekonominin mimarı.  Bir zamanlar Peru’nun JFK’si (Kennedy’si) umudu iken sonu tarihe Odebrecht kurbanı lakabıyla yazılan adam. 

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24