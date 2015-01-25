Gözleri güneşten parlak

ŞEHİR TELLALI

Newyork-Londra-Roma



Hatırlayacaksınız, geçenlerde sözünü etmiştim. Hem kadın hem erkek vücudunu sever New York’un şairi Walt Whitman. Nasıl sevdiğini Vücut Elektrik Şarkısı’nda dile getirir ayrıntısıyla on sayfalık bir destanda.

Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun, hangi tarihte olursa olsun vücut aynıdır sevildiğinde.

“Bir kadın vücudunu sevdin mi hiç? Bir erkek vücudunu sevdin mi hiç? Nerede, ne zaman önemi yok, her yerde her zaman hep bir.”

Gözleri güneşten parlaktır sevginin. Görkemli çağlar sona erer, başları gögü delen gökdelenler darmadağınık edilir, kıyılar aşınır, koca dağlar yarılır, denizler kurur, çöl olur.

Zarar karı artırır, kar büyütür zararı... Kötü bey olur, iyi kötüye köle. Sevgi suyu kaynatır, su söndürmez sevgiyi.

Yapay Zeka, otonom silahlar insanlığın sonunu getirir. Tek bir şey değişmez kalır geriye:

“Sevgi ışıl ışıl kara yazı üstünde”

O yüzden bugünden böyle, birbirlerini sevdikleri için birbirine bağlanıp yükseklerden aşağı atılarak öldürülen sevgililerin olsun bütün aşk şiirleri.

Zamansız zamanlarda arta kalan tek şey olacak gözlerindeki güneşten parlak o aşk.

Ve henüz doğmamış gözlerle, o güzel gözlerin her birindeki canla doğup doğup yeniden yeniden çoğalacak, çoğalacak. Etrafta uçuşup duran bütün arzular, onların gözlerinden ateş alacak. Dağları süsleyecek şafak vaktinde. Soluk suları yaldızla kaplayacak. Gözünün içi gülen, gözün gösterdiğinden öte.

Bakın nasıl bir ümit ışığıdır bu. Son zamanlarda, insanlardan çok daha hızlı düşünen robotlar çoğaldıkça insanlığın başına felaketler açılacağı yolundaki endişeler artarken hem de. Microsoft’un yaratacısı Bill Gates’in “yapay zekanın geleceğini öngörebilecek en önemli insan” olarak tanımladığı Google mühendislik bölümü direktörü Ray Kurzweil’de katıldı endişe konvoyuna. Kurzweil 2029 yılında yapay zekanın insanı aşacağını ilan etti. Hayatın Geleceği Enstütüsü’nün yayınladığı bir mektupta “Yapay Zeka’nın insanlığa yarar potensiyeli şüphesiz çok büyük” diyor. Ancak “yapay zekanın kendi temin ettiği araçlarla bu zeka büyük boyutlara vardığında olacakları öngörmenin imkanı yok.” Çünkü diyor mektup: “medeniyetin sunduğu her şey insan zekasının ürünü.” Mektubu büyük gizlilikle yapay zeka üreten, Google başta olmak üzere, en ileri teknoloji şirketlerinin kurucuları ve bilimadamları imzaladılar.

Bunların arasında yine gizliliğe meraklı İngiliz “DerinAkıl” (Deep Mind) şirketinin kurucusu Demis Hassabis de var. Google geçtiğimiz yıl 400milyon sterling ödeyerek bu şirketi satın almıştı.

Fizikbilimci Profesör Steven Hawking geçtiğimiz Aralık ayında yayınlanan bir söyleşide, insanı aşan bir yapay zekanın “insan ırkına son vereceğini.. kendi başına hareket etmeye başlayacağını, kendini giderek artan hızla durmadan ve durmadan yeniden programlayacağını” vurguladı ve “biyolojik evrimde son derece yavaş hızla sınırlı insanın yapay zekanın hızıyla rekabet edemeyeceğini, ve geri kalacağını” söyledi.

Yapılan araştırmalar 2025 yılı itibarıyla yapay zeka sahibi robotların sadece işçileri değil avukatları, doktorları, muhasebecileri ve diğer benzeri meslekleri devralacaklarını öngörüyor.

Bu karamsar tablonun ortasında bir ümit var: bir başka haber yapay zeka hızlanırken ortaya çıkan ve şimdilik sadece Kanada ve Amerika’da aylığı 25 dolara edinilebilen “Görünmeyen Erkek ya da Kız

Arkadaş.”

İnsanların cevapladığı yazışmalarda isim, yaş, görüntü belirlendikten sonra “ilişki” başlıyor. Özellikle de ailelerine cinsel kimliklerini açıklamaktan çekinen homoseksüel erkek ve kadın sevgililer için “güvenli bölge” yaratarak gerçek insanlarla ilişkiye girmeyi öğrenmelerinde yol yordam gösteriyor. Aylık ücretin karşılığı 100 adet yazılı mesaj, 10 adet sesli mesaj ve bir adet posta kartı.

Öyleyse, nüvesi insan sayesinde programa bir kere yerleşirse, yapay zekanın durdurulamaz hızıyla kendini yenileyen aşk ve aşkla proğramlanacak aşık robotlar insanın geleceğini de kurtaracaktır.