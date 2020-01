Çocuklar için kurulsaydı şehirler

ŞEHİR TELLALI Newyork-Londra-Roma

İtiraf kabul edin. Bugüne dek, o taş yürekli, beton duvarlı, çelik temelli özgürlük şehri New York’a methiyeler yazıp durmuş şu gözü kör aşığın itirafı diyelim. Çoluk çocuk sahibi olmayı aklına bir kere bile getirmemiş bir şehir tellalının gözünün bağının çözüldüğü an bu an.

Londra’da Regent’s Park'ta sabahın erken saatleri. İğne başı büyüklüğündeki müjdekuşu şahini güvesi değil sadece bu parkın tek yeni siması. İklimler değiştiğinden beri güneş de sık sık çıkarır oldu başını kış bulutlarının arasından. Masmaviye boyayarak gökyüzünü.

Yaz mevsimi yirmidört çift balıkçıl kuşu, üç çift küçük ibikli batağan, üç çift büyük ibikli batağan, altı çift kamış bülbülü, ve ilk defa olmak üzere bir çift saz bülbülünün başarılı çiftleşmesiyle kapandı. Parkın içindeki akar sularda ve kıyılarında kış için yavruların bakılacağı alanlar hazır.

Sonbahar göç sezonunda ise, çok sayıda sinek yutan kızılkuyruk ve çayırtaş kuşu parkın “tenis sahası köşesine” konuçlandılar. O kadar sevindirici ki, oyumu bundan böyle o köşenin adını “çayırtaş köşesi” yapmak isteyenler tarafında kullanacağım.

Güneye göç zamanında olanlar bundan da iyi. Bir orman çıvgını, bir çekirge çıvgını, bir incir kuşu, bir alaca sinekçil, ayrıca çok sayıda benekli sinekçil, iki adet de delice doğan tespit edildi. Agustos sonunda bir yalıçapkını geldi. Ve gitmedi kaldı burada. Gölün etrafındaki seyir platformunun yakınında dolaşıyor.

Yeni gelen tek o değil. Bir karabaşlı iskete, bir kenevir kuşu, bir sürmeli çalı kuşu, bir sarı kaşlı bülbül de yeni gelenlerden. Tabii onlar da yalıçapkını gibi kışı burada geçirirlerse park müdavimleri bizleri çok sevindirecekler.

Longbridge tarafında ortada dolaşıp duran kamış bülbülü de parkdaki yeni türlerden biri. Bir de muhabbet kuşu peydahlandı bu arada. Onu da orada, çalıların ve bögürtlenlerin arasında şakırken görmek mümkün.

Gül bahçesini bu sene tümüyle organik gübre ile gübrelediler. Büyük kısmı çay artıklarından. Ayrıca solucan ve kurtlukların artırılması için kafesotu suyunun kullanılması başarılı sonuç verdi. Önümüzdeki yıl bu tür denek alanları daha da genişletilecek.

Trinton havuzu ve vahşi orman tarafı alçak gürgen ile kuşaklandırılıp genişletildi. Geniş bahçedeki toprak yataklara ise mevsimin ateş ve hezaren çiçekleri ekildi.

Chester sokağına yeni ekilen kiraz ağaçları eski ağaçlara kıyasla baharda biraz daha koyu pembe çiçeklenecekler. Koyu pembe ile açık pembe konusunda karar vermek epey zor oldu ama. Bu arada ömrünü tamamlayan eski kirazları almak için kuyrukta millet. Kimileri kuş yuvası yapmak istiyor, meğer en iyisi kiraz tahtasından olurmuş. Kimileri taa Cremona’dan üşenmeden Londra’ya gelmişler. Çello yapımında da kiraz makbulmuş. Kiraz ağaçlarının ekimi Frieze Londra sanat fuarının kasım ayında kapanışından hemen sonra başlamıştı. Parkın mimarisiyle uyumlu olsun diye, çiçeği koyu pembe olsa da, Günbatımı Bulvarı kirazları ekildi ve ekim kasım sonunda tamamlandı. Yüze yakın yeni kiraz ağacı dikildi.

Thames nehri üzerindeki Barrow Hill rezervuarınının tel duvarını kapatmak üzere 2010 yılında dikilen, özellikle de kuşların yuva yapmak için tercih ettiği kurtbağrı, akçaağaç, karadiken ve alıçlardan oluşan yüzmetre uzunluğundaki yeşil çit yüzyirmi santim yüksekliğine ulaştı. Biçilerek biçimlendirilebilecek duruma geldi diye park bakımcıları pek memnun.

Bu sene bir tek, sanat fuarının kapanışının ardından Marylebone ve Gloucester tarafındaki yeşillendirmede çimin geç kalması, ayrıca o sıraya denk gelen yoğun yağışlı hava işleri biraz zorladı.

Bir de hayvanat bahçesinin otoparkında yaşamakta ısrar eden kirpilerin durumu iyi değil. Kraliyet Parklar Vakfının son iki yıldır yakın takibine ragmen, taşıtların altında kalmaya devam ettiler. Öyle olunca sayıları otuzsekizden yirmiye düştü. Bu duruma doğal bir çözüm getirmek mümkün olabilir mi, o da gündemde tabii.

Yılbaşı arifesinde park gece yarısından sonra, saat 1’de kapanacak. Buna ragmen yılbaşı arifesinde park ziyaretinde bulunulmaması telkin edilmekte. İlla da parka gitmekte ısrar eden ziyaretçilerin ise şahsi çatapat, fişek kullanmamaları, kullanmaya kalkanları uyarmaları sosyal medya ve diğer iletişim araçlarıyla duyuruldu.

www.sebnemsenyener.com