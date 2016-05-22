Bu şaka değil, zaten yapamam!

ŞEHİR TELLALI New York - Londra - Roma

New York aklıma hiç gelmeyecek bir süprizle karşıladı beni bu bahar. Tanıdığım konuştuğum kim varsa herkes Demokrat parti başkanlık aday adayı, Amerikan kongresinin en uzun süreli bağımsız milletvekili, Vermont senatörü, demokratik sosyalist Bernie Sanders destekçisi.

Şehrin havasını soluyunca, sokakta, yemekte, alışverişte, metroda karşıma çıkan tanıdık tanımadık herkesin kalbine yerleşmiş buldum Brooklyn doğumlu, sadece son bir yıldır Demokrat parti üyesi 77 yaşındaki ak saçlı lideri. Demokrat partinin muhtemel başkanlık adayı Hillary Clinton’ın “kimsenin adını duymadığı ihtiyar” diye küçümsediği Sanders, başkan adayı seçilmese bile Demokratların kalbini cezbetmiş olarak kapatacak seçim maratonunu.

Komedyenler cevabı gönderiyor Clinton’a: “Sanders’ı çocukken radyoaktif bir dede ısırmış! O gün bugündür tam on ihtiyar dede kuvvetinde! Yaaa işte, sen ne zannetin” diye.

Hillary Clinton o zaman google ekranına soruyor: ”yaşlı bir adamın karlı bir kışta hayatta kalma şansı nedir?” diye.

Sanders’ın cevabı acı: “Hanımefendi sizin bayrak yaptığınız Başkan Abraham Lincoln’ı ben şahsen tanırdım, o nedenle size rahatça Lincoln’ı hiç tanımadığınızı, anlamadığınızı söyleyeyim!”

2007-2008 yılı 110. Amerikan Kongresinde, senatoda Cumhuriyetçilere, ve Dick Chenney’e karşı Demokrat partiyi destekleyip, 49’a karşı 51 oyla partiyi azınlıktan kurtaran Bernie Sanders’a minnet borcunun farkında Demokratlar. Partinin bir bağımsıza ısındığını gösteren şakalar sağlı sollu:

Vermont eyaleti senatörü olduğu için “Ben and Jerry” dondurma şirketi, seçim desteği olsun diye kampanyaya Sanders adıyla zengin lezzetli bir dondurma üretmeyi planladı ama zenginliğe alerjisi olan Sanders dondurmayı reddetti!

Hillary Clinton kampanya görevlilerini bütçe kısıtlamasıyla New York, Washington arasında otobüsle seyahat etmeye zorlarken, Sanders işin kolayını buldu: konuşma yapacağı yerlere kendini fedex’ledi!

Hillary kampanyası instagrama katılırken, Sanders telegraf gönderdi.

Sanders selfie yapmak istedi ama rotary telefonuyla beceremedi!

Cumartesi Gecesi Canlı komedi programı tüketim kültürüne tümüyle karşı olan Sanders’ın sadece iki kilot sahibi olduğunu ortaya çıkardı.

Ama Sanders şaka değil. 1964’de Chicago üniversitesindeki radikal hareketten siyasete yetişme, savaş karşıtı protestoyu örgütleyen Emek Birliği partisinin kurucularından, ilerici kongre üyesi, vatandaşlık hakları sözcüsü, Noam Choamsky hayranı, başarısız “üçüncü parti” kurucusu, sendika ve emekçi hakları savunucusu, ırkçılığa karşı silah sahibi olma hakkından yana, 1987’de otuza yakın Vermont’lu radikal müzisyenle “We Shall Overcome” albümünü derleyen, aynı yıl Burlington’ı Amerikanın “yaşam seviyesi en medeni şehri” yaparak en iyi belediye başkanı seçilen Sanders şaka kabiliyeti olmadığını “şaka değil zaten yapamam” diye açıkça söylüyor. Şakalar değil onu New York’lu arkadaşlarımın kalbine yerleşiren. Siyasetin önemini ifade ettiği sözleri :”1932’de Adolf Hitler isimli bir adam seçimi kazandı. Seçimi kazanması, 6 milyonu yahudi 50 milyon insanın hayatına maloldu, ikinci dünya savaşına sebeb oldu. Siyasetin önemini çocukluğumda böyle öğrendim” şeklindeki sözleri.

www.sebnemsenyener.com