Bin gözle sevdik birbirimizi

ŞEHİR TELLALI Newyork-Londra-Roma

Yeni Roma, Roma ile konuşuyor. Irak asıllı İngiliz mimar Zaha Hadid’in eserlerinden biri, 2009’da açılan Roma’nın yeni müzesi Maxxi’de. Kalbinde 2013, Gezi Parkı Protestoları. “İstanbul, İhtiras, Neşe, Hiddet” isimli sanat sergisinde.

Sohbet konuları serginin duvarlarına sürme çekercesine mürekkeple çizilen kara gözlerle işlenmiş: “Bir Gül Bahçesi?” “Değişmeye Var mı?” “Kendimizi Savunabilir miyiz?” “Çalışmalı mıyız?” “Ev Hepimizin” “Yarın Sahi mi?”

Kimi sanatçı Gezi Parkı protestolarını an an duygularıyla kayda geçiriyor, Zeyno Pekünlü gibi. Hikâyesi aşkın top yekün sevgiye dönüştüğü ana dair. Kulağında protestoya katılanların bekleyiş, heyecan, korku, sevinç, direniş, yorgunluk, zafer ve yenilgi dolu sesleri. Kimi yerde Sarkis’in gökkuşağı merdiven fotoğrafları üzerine astığı neonlarında umut. Kimi yerde rengarenk merdivenlere itiraz eden kazmada hiddet. Yıkıntıda, molozda. Suyun içinden yükseliyor genç erkekler anıtlaşarak. Bekaret, adet, kanlı bezler, kadına karşı şiddet, türban ortak konulardan.

Bir de şu gökdelenleri var İstanbul’un, gökdelensiz, değişmeye ebediyyen muhalefet eden Roma’yı en fazla şaşırtan. Binlerce yıllık tarihinde yıkımları, işgalleri yaşamanın verdiği deneyimle, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri taşına taş koymaya karşı duran Roma karşısında İstanbul henüz çok genç. Ya da “Yeni” bu Roma. Üçüncü köprü, üçüncü havaalanı, etrafı dikenli tellerle çevrili alışveriş merkezleri. Gölgeliyor Sinan gibi bir mimarın adını taşıyan yıkıntı taş köprüyü. Eski Roma gülümsüyor Kemerburgaz su kemerlerine. Su Müzesi’ne.

İki şehir arasında olmakla birlikte, “Wall Street’i İşgal” direnişi, anti-TOKİ hiphop videosu, Afrikalı yasa dışı çanta satıcısı, “Teneke Şehri” ve sergilenen diğer birbirinden canlı eserlerle sınırı Akdeniz’i çabucak aşan evrensel bir dil çıkarıyor ortaya.

Roma’nın yaşayan tek müzesi Maxxi’dea başladı müze. Geçiğimiz cuma günü açılan İstanbul aynı dizinin devamı.

Sohbeti yaylaya açıyor Halil Altındere’nin “Halı Dünyası” adlı fotoğrafı. Yüzlerce hikâyeyi dünyaya sermişcesine yüzlerce halı ile kaplı. Hepsi tek tek uçmaya hazır, rengârenk, desen desen, sıra sıra dizili. Her biri üzerine sahibini alır almaz dünyayı dolaşacak.

Yeni Roma’ya bakıyor Roma. Roma’nın en canlı müzesinden.

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