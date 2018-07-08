New York-Londra-Roma Şehir Tellalı

...yatıyor yatağında hasretle kavrulmuş, dünyaya hasret, benzetmelerle çarpıtılmış bir dünya ki o varolmanın hakiki gerçeküstü yüzü... (Walter Benjamin, Proust İmgesi Üzerine, Aydınlanmalar)

Elimde adresin. Kartpostallar, kitaplar, mektuplar bekliyor masamda. Bir aşabilsem beynimi. Ve A-54’ün üstündeki satırı zarfın üstüne yazmaya varsa elim.

Ama olur da kabulleniveririm düşüncesiyle ısınıyor da, ısınıyor beynim. Halbuki sabah akşam hep seninleyim.

Üç kere oy kullandım hayatımda. Bu sefer ki hem bir ilk hem de sonuncuydu. İlk ikisi Barack Obama içindi. Kazandı hem de iki keresinde de. Ama ben pek rahat edemedim, oyu rengine mi verdim diye kemirdi beynimi bir soru.

Bu son sefer, İstanbul’da, muhtemelen ülke çapında bir boykotu tarihte tek hakeden ortamda, tersine oy kullanma yüzdesi 90’a yaklaştığında katıldım o sürüye. İlk defa ve son defa. Kaybetmedi, tersine kazandı oyum. Barajı aştırdı HDP’ye, maafi başkanı hala hapiste. Ayşen (Gür) kıkırdaya kıkırdaya bakıyordu gözüme. Niye oy kullanıyorsun? diye sorarken. Hah

“Memleketimden İnsan Manzalarını” okutturuyor bana bizim küçük uykuya yatmadan önce.

“...ne çabuk affediyorlar...” satırı takıldı kulağıma bu sabah.

Alışıvermek endişesine karşı, Nazım. Aynı bir tarih tekeri:

“...bir çeşit balık

bir çeşit ağaç

bir çeşit maden gibi

....yoksa siperdekiler

Mezbahaya bir çoban teşkilatıyla giden

Sürü ve davar mı?

Yalnız bedenleriyle değil

Şuurlarıyla da yakalanmış...

Yoksa yanlış mı düşünüyorum?

Öyle siperler olabilir ki

(mesela benim için)

Sevinçle ölebilirim orda.

Samimiyim bu anda

Fakar gelirse o gün

Ve ölmeden önce

Birkaç saat yaralı yaşarsam

Esef duymayacak mıyım?

Üniversiteli düşünemedi daha fazla.”

Masamda postalanmayı bekleyen kitaplardan biri Walter Benjamin’in. Nurdan’ın (Gürbilek) çevirisi, Son Bakışta Aşk, Metis yayınlarından. Bir daha ve bir daha okunmak üzere.

“...sıla özlemiyle kavrulmuş bir halde yatıyordu yatağında; çarpıtılarak bir benzeşimler alanına indirgenmiş bir dünyaya duyulan özlemdi bu..” (Son Bakışta Aşk, Walter Benjamin, çeviren: Nurdan Gürbilek, Metis, 2008)