Gençlerimizi öldüren yeni bir tuzak: Bonzai

Son günlerde gencecik insanların ölüm nedenlerinin arkasında yatan gizemli kelime ‘bonzai.’ Kimi bu maddeyi İsrail’in piyasaya sürdüğü, kimi biyolojik bir silah olabileceği gibi varsayımlarda bulunuyor. Tek bir gerçek var o da öldürücü olduğu... Bir kere bile içildiğinde vücuttaki kaslarda felce yol açtığı gibi, organların kontrol mekanizması da kaybedildiğinden; kişinin kendi kusmuğuyla boğulması, halüsinasyon görmesi, kalp atışlarında hızlanma, ağız kuruluğu vb. gibi etkileri de var.

Araştırmalara göre bonzai sentetik cannabinoid’dir. Bu uyarıcı madde, üretiminde bonzai ağacının yapraklarının kullanmasından bu ismi almıştır. En önemli husus burada kurutulan madde olarak herhangi bir başka bitkinin yapraklarının da kullanılabiliyor olmasıdır. Suç teşkil eden maddelerin esrarın etkin maddesi olan THC’ye benzer etkilere sahip olması sebebiyle kuru otlara emdirilmek suretiyle esrar görünümü kazandırılmaktadır.

Günümüzde bu uyuşturucu maddenin kullanımı yaş sınırı olarak 12 yaştaki çocuk grubuna kadar inmiştir. Gün geçtikçe bu uyuşturucu illetinden ülkemizde daha çok insan hayatını kaybetmekte, hayatlar mahvolmakta, aileler dağılmaktadır.

Sadece bonzaiyle sınırlı değil, yurt dışından yasak yollarla ülkemize sokulan başka uyuşturucu maddeler de var. Hangi yollardan geldiği ve içinde ne olduğu belli olmayan, böcek zehirinden tutun başka bilmediğimiz kimyasallar karıştırılarak üretilen bu maddeler, bazen ülkemizde de üretilerek yasa dışı yollarla insanları zehirlemeye, bağımlı kılmaya devam ediyor. İçlerinde böcek ilacı, fare zehiri, oda spreyi, saç spreyi ve öldürücü birçok kimyasal var ve insanlar kendi paralarıyla bunu vücuduna almaya gönüllü olabiliyor. Belki arkadaş ortamında rekabet oluyor, “bakın işte ben bunu da kullanırım bir şey olmaz” diye veya uyuşturucu kullanarak bir olgunluğa sahip olunduğu düşünülüyor ama sadece kendinizi öldürüyorsunuz. Yanınızda bulunan ve arkadaşlarınız gibi gözüken insanların, siz yalnız kaldığınızda veya size bir şey olduğunda arkasına bakmadan kaçan tipler olacağından hiç şüpheniz olmasın… Ama ne olacak? Olan size olmuş olacak... Kulağa her ne kadar klişe gibi de gelse insan ailesinden duyduğu “aman başkalarının evinde kalma, bilmediğin şeyi içme, içeceğinin içine bir şey atarlar” gibi lafları hatırlamadan edemiyor.

Hayatta ‘hayır’ınız olsun. Evet yeri geldiğinde “hayır” diyebilin her şeye. Size uzatılan bir şeyi kullanmak zorunda değilsiniz, seçim şansınız var. Hele ki içinde ne olduğunu bilmediğiniz bir şeyi... Çünkü bonzai genellikle insanlara “zararsız bir şey, iç” diye sunuluyor... Bu kadar yaygınlaşmasının sebebi de çok ucuz fiyatlara temin ediliyor olmasıdır herhalde.

Araştırmalara göre içen insanlarda ölüm tribine yol açıyor. İçen insanlar arasında; cehenneme gittiğini, Azrail'le hesaplaştığını, kabir azabı yaşadığını iddia edenler var... Bir nevi size ölümü yaşatan bir uyuşturucu madde... İçen insanlar genellikle kendi istifrası sonucu nefes alamayıp boğuluyor, bilinç kontrolünü yitirdiklerinden de kendilerine müdahale edemiyorlar. Bir kısmı da halüsinasyon görüp uçtuğunu zannediyor; atladığı yerin beton değil de havuz olduğunu düşünüp atlayarak ölen insanlar var…

Burada aile bireylerine de görev düşüyor. Çocuğunuzda sizi huzursuz eden bir şey varsa; odasına sık sık kapanması, gözlerinde kızarıklık, göz kontağı ve kontrolü sağlayamama, göz bebeklerinde ışık tuttuğunuzda bile küçülme olmama -yani göz bebeğinde aşırı büyüme- çenede kasılma ve konuşmasında tuhaflık, titreme, üşüme veya soğuk ter boşalması, kusma, evde çok fazla zaman geçirmek istememe, hep dışarı çıkma isteği gibi belirtiler önemli. Çocuğunuzun eve gelişlerinde veya gidişlerinde sürekli göz kontağı kurun, biraz yüz yüze konuşmaya çalışın, çocuğunuza zaman ayırın (tabii ki burada yazılan her tepki uyuşturucu kullanımında ortaya çıkan şeyler de olmayabilir, ama dikkat etmekte fayda var).

Geçen okuduğum bir haberde de yine gencecik bir insan böyle bir durum sonucu, o anda bulunduğu apartmanın yüksek katından atlayarak hayata veda etmiş... Mezuniyet kutlaması için o partiye gitmiş ama evine dönememiş... Amacı sadece arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirmek olan bir insan için, o evde ne olduysa, sonuç ölüm olmuş. Daha önce belli ki hiç kullanmadığı bir madde yüzünden hayatı son bulmuş.

Lütfen bilinçli olalım ve duyarsız kalmayalım. Daha fazla insanın canı yanmasın.

________________________________

Kaynak: http://uyusturucumaddeler.com