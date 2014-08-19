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Rüzgâr Erkoçlar

rerkoclar@gmail.com

TARİH

19 Ağustos 2014

Gençlerimizi öldüren yeni bir tuzak: Bonzai

Arkadaş gibi görünenlerin, bir şey olduğunda arkasına bakmadan kaçan tipler olacağından hiç şüpheniz olmasın

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TARİH

04 Ağustos 2014

Bir gün LGBTİ arkadaşlarımızı Meclis'te göreceğiz

Trans bireyler dikkat, nüfus cüzdanı olmadan da oy kullanabilirsiniz

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TARİH

28 Temmuz 2014

İnsanlığın rengi yoktur, buradayız alışın!

Uzun bir mücadelenin ardından sistemde cinsiyetiniz 'erkek' olarak değişince bir sürü operasyondan geçmiş bir haldeyken 'askerliğe elverişlidir' raporu veriliyor!

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TARİH

21 Temmuz 2014

Tanrı'nın 'normal' yaratmadığını düşündüğümüz her şeyi ötekileştiriyoruz

Bir sabah uyanıyorsunuz; en derininizde hissettiğiniz oluşunuz, cinsiyet kimliğiniz bedeninizle uyumlu değil

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