Rüzgâr Erkoçlar

TARİH
19 Ağustos 2014
Arkadaş gibi görünenlerin, bir şey olduğunda arkasına bakmadan kaçan tipler olacağından hiç şüpheniz olmasınDevamını Oku
TARİH
04 Ağustos 2014
Trans bireyler dikkat, nüfus cüzdanı olmadan da oy kullanabilirsinizDevamını Oku
TARİH
28 Temmuz 2014
Uzun bir mücadelenin ardından sistemde cinsiyetiniz 'erkek' olarak değişince bir sürü operasyondan geçmiş bir haldeyken 'askerliğe elverişlidir' raporu veriliyor!Devamını Oku
TARİH
21 Temmuz 2014
Bir sabah uyanıyorsunuz; en derininizde hissettiğiniz oluşunuz, cinsiyet kimliğiniz bedeninizle uyumlu değilDevamını Oku
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